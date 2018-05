Per dimagrire è disposta a tutto. Nonostante sia alta e magra si sente brutta e pesante. Così decide di operarsi per ottenere il corpo dei suoi sogni: ma ottiene l’incubo. Un calvario allucinante

La fissazione per la linea è comune a moltissime ragazze. Diete, sport, cure estetiche: ogni metodo è buono per raggiungere il corpo dei sogni. Finche si resta nella sfera del ‘sano’ va tutto bene. Avere un buon rapporto con se stessi è importante. Il problema nasce quando si sfocia nell’ossessione e si arriva a compiere gesti assurdi per corrispondere a un’ideale di bellezza, spesso fuori dal normale. Venus Palermo è una nota YouTuber di 21 anni, è cresciuta a Londra ma ora vive in Giappone, e fino a qualche tempo fa credeva di essere obesa, nonostante il suo fisico fosse assolutamente adeguato alla sua altezza e alla sua costituzione.

Pesava poco meno di 60 chili ma si sentiva grassa e fuori forma ed è proprio per avere l’aspetto che desiderava che si è sottoposta a un intervento chirurgico estremo. Sono stati molti i medici che si sono rifiutati di praticare l’operazione, visto che non aveva grasso da eliminare, ma alla fine ci è riuscita e si è fatta rimuovere una parte dell’intestino, così da perderei i chili che secondo lei erano in eccesso.

Venus puntava ad avere il più possibile una aspetto nipponico, quindi estremamente esile e filiforme. Alla fine ci è riuscita, ma la cosa le è costata parecchio. Circa un anno dopo essere finita sotto i ferri, ha cominciato a sentirsi male: non riusciva a mangiare e a bere, vomitava costantemente ed è arrivata a circa 38 chili, cosa che l’ha costretta a correre in ospedale, dove è rimasta ricoverata a lungo. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Così i medici hanno deciso di ricorrere a misure estreme per salvarle la vita. Veniva alimentata attraverso delle flebo e tutti le dicevano che non sarebbe sopravvissuta, visto che i punti della precedente operazione si erano aperti e il cibo stava finendo nella parte “chiusa” del suo stomaco.

“È stato devastante sapere che avrei dovuto fare un altro intervento chirurgico. Mi sono sentita così stupida, mi ero fatta del male da sola”, ha spiegato Venus

, il cui obiettivo era diventare una bambola vivente. È proprio in quel momento che si è resa conto che avrebbe dovuto chiedere aiuto dal punto di vista psicologico piuttosto che chirurgico. Oggi, se tornasse indietro, non rifarebbe mai lo stesso errore: il consiglio che dà a tutte quelle che si sentono grasse è di non andare sotto i ferri, a meno che non sia strettamente necessario per preservare la propria salute.