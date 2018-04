“Per te Fabrizio”. Frizzi, la richiesta è ufficiale. La notizia arriva a due settimane dalla morte del conduttore Rai: ”È doveroso”

Migliaia di persone hanno partecipato al lutto collettivo per la scomparsa di Fabrizio Frizzi come se fosse morto un eroe dei nostri tempi. Frizzi a suo modo lo era e la frase che meglio sintetizza questo senso di appartenenza è quella ripetuta più volte: ”Era uno di noi”. Per la prima volta la sede della Rai ha ospitato una camera ardente, i funerali sono stati trasmessi in diretta tv e il palinsesto (anche quello Mediaset) ha subito cancellazioni e variazioni.

In questi giorni anche Giorgia Meloni, leader di ”Fratelli d’Italia” ha avanzato una richiesta. Il gruppo di Fdi in Campidoglio, in una mozione ha chiesto l’impegno da parte della sindaca e delle giunta di Roma “a porre in essere le iniziative necessarie per l’intitolazione a Fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci”. La proposta di Fratelli d’Italia era già stata anticipata qualche giorno fa da Giorgia Meloni su Rete Quattro a “Dalla Vostra Parte”: “Il gruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, me compresa, – aveva detto – ha chiesto di intitolare a Fabrizio Frizzi una strada di Roma capitale, anche in deroga alla norma che vorrebbe che passino 10 anni prima della scomparsa di qualcuno”.

“Perso che sia doveroso per un romano che ha dato lustro alla città, per una persona che con garbo e intelligenza faceva il suo lavoro ed era abituata a fare anche tanta solidarietà. Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d’Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo”. E di fatto dopo la morte diversi fan del conduttore hanno chiesto un gesto che possa racchiudere la memoria del conduttore. Nell’ultimo numero di Dipiù il direttore Sandro Mayer si è chiesto: ”E possibile che un personaggio della tv diventi Santo per la Chiesa?”.

La risposta ha trovato terreno fertile e il sacerdote Romano Gambaluga, intervistato dal settimanale, ha detto: ”Di sicuro questo consenso popolare così contagioso può essere interpretato come ‘fama di santità’, il termine con cui noi postulatori definiamo un primo segnale importante per aprire un processo di canonizzazione”. A dare l’annuncio della morte è stata la famiglia del conduttore in una nota pubblicata dal sito della Rai. ”Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. Lo scorso 23 ottobre era stato colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma ”L’Eredità”.