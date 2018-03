Perdita serbatoio Raffineria, Capitaneria Milazzo unità crisi: Ma allarme inquinamento mondiale

Fabio Rottino, il comandante della capitaneria di Milazzo, ha messo in piedi un’unità di crisi convocando per oggi pomeriggio urgentissima riunione con i rappresentanti del Comune di Milazzo, San Filippo del mela, arpa, e operatori portuali, a causa di un versamento di prodotto petrolifero, il quale si presume che arrivi dai terreni della raffineria. A quanto sembra la perdita potrebbe essere al serbatoio 506 contenente gasolio che è stato svuotato ed è soggetto a verifica.

Come accade nel resto dell’Europa, anche in Italia, data l’esiguità della produzione interna, il petrolio viene necessariamente importato al fine di soddisfare le esigenze del settore dei trasporti; infatti, il petrolio viene raffinato negli impianti sparsi sul territorio nazionale per produrre prevalentemente benzina e gasolio per autotrazione. L’approvvigionamento del greggio avviene esclusivamente via mare. La naturale configurazione geografica del nostro paese offre numerosi scali portuali dove le navi cisterna, provenienti dalla Russia o dai paesi del Medio Oriente, possono attraccare e scaricare il loro carico.

Tale forma di trasporto comporta inevitabilmente delle criticità, infatti, non sono trascurabili i rischi di sversamento di greggio in mare a seguito di incidenti durante la navigazione o durante le operazioni di carico/scarico del greggio. Nel 1991, durante le operazioni di bilanciamento del carico, la petroliera cipriota Haven esplose nel golfo di Genova sversando in mare parte del suo carico, circa 144.000 tonnellate di petrolio, creando il più grave disastro ambientale del genere mai verificatosi nel Mediterraneo. Tuttavia, l’analisi dei dati riportata nel presente rapporto mostra una certa tendenza “positiva” che vede il numero di incidenti e la quantità di petrolio sversata in calo. Il rapporto, a carattere puramente divulgativo, approfondisce le cause che sono alla base di tale andamento, riconducibili senza dubbio ad una migliore progettazione delle petroliere, equipaggiate per legge di doppio scafo, ad una normativa internazionale sulla sicurezza del trasporto marittimo sempre più stringente e, non ultimo, agli effetti di controlli più approfonditi garantiti dal personale addetto nei porti di scalo. Attualmente, l’attenzione sulle problematiche connesse agli sversamenti di petrolio sembrerebbe essere orientata verso le tecnologie adottate negli impianti di estrazione in mare aperto, soprattutto nelle piattaforme petrolifere.

Gli incidenti verificatisi nel Golfo del Messico nel 2010 e più recentemente nel mare del Nord hanno messo in discussione la validità dei sistemi di sicurezza e l’adeguatezza dei piani di emergenza degli impianti estrattivi offshore. E’ necessario, inoltre, seguire con attenzione lo sviluppo dei traffici di merci in contenitori. Il gigantismo navale sta portando alla costruzione di navi portacontainer sempre più grandi la cui trazione avviene è usualmente tramite olio combustibile pesante stivato in quantità paragonabili a quelle trasportate da una cisterniera di piccole dimensioni (qualche migliaio di tonnellate). Incidenti recentemente occorsi a portacontainer (in Nuova Zelanda nel 2011 o nella Manica nel 2007) hanno causato rilevanti danni agli ecosistemi.

Di recente, il Consiglio Comunale di Campo nell’Elba ha approvato all’unanimità la proposta di richiedere ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente l’interdizione del traffico marittimo di petroliere nel canale di Pianosa. Il tratto di mare in questione è tra quelli che più subiscono gli sversamenti petroliferi e il lavaggio illegale delle cisterne a mare, nonostante il mare di Pianosa sia protetto dal Parco Nazionale dell’Arcipelago. La tragedia ambientale in atto nel Golfo del Messico ha indotto molti a riflettere seriamente sul fatto che l’unico modo per evitare catastrofi ecologiche e avviarsi verso un futuro sicuro, a energia rinnovabile e pulita, sembri proprio essere quello di uscire dalla schiavitù del petrolio e degli altri combustibili fossili. Il presidente americano Obama, in un recente discorso, ha paragonato la marea nera (causata dall’esplosione della piattaforma petrolifera della British Petroleum del 20 aprile) a una epidemia contro i cui effetti bisognerà combattere per mesi e forse per anni e ha rilanciato, ancora una volta, il tema delle energie pulite.

Lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e l’immenso traffico d’idrocarburi, infatti, rappresentano inequivocabilmente un settore economico oggi florido ma che nel breve-medio periodo è destinato al declino e che, soprattutto, continua a costituire un enorme rischio ambientale ed economico. In quest’ottica, l’Italia può essere individuata come uno dei paesi esposti al più alto fattore di rischio, considerando l’enorme importanza che il turismo balneare riveste nel bilancio dell’economia nazionale, così come le attività economiche legate alla pesca. Il Mare Nostrum, il Mediterraneo, ha (e ha avuto) un rapporto tormentato con le estrazioni petrolifere. Sono passati quasi vent’anni da quando, il 14 aprile del 1991, sulla petroliera “Haven” al largo del Golfo di Genova si innescò un incendio di proporzioni enormi che, dopo un’agonia di tre giorni, portò la nave ad affondare. Tuttora, quello della “Haven”, che comportò uno sversamento di oltre centomila tonnellate di idrocarburi nel mar Ligure, è considerato il più grave disastro ambientale che abbia colpito il Mediterraneo. UOMO E NATURA Il Mediterraneo rappresenta un’area in cui sono intensi il traffico e la raffinazione del petrolio.