Permessi 104 per lavoratori part-time, a turni e notturni. Come funziona?

Si torna a parlare di permessi lavorativi riconosciuti dalla legge 104 che pare possono essere fruiti anche dai lavoratori a turni che prestano la propria attività lavorativa di domenica o in qualsiasi altro giorno festivo. Il permesso pare vada goduto a giornata e quindi a prescindere dall’ articolazione della prestazione lavorativa e che possono coprire o l’intero Arco delle 24 ore oppure la totalità dei giorni della settimana. Nel caso in cui la prestazione lavorativa del turnista sia a cavallo di due giorni solari, il permesso viene riferito soltanto ad un giorno. Anche se non vengono coperti due giorni solari, il lavoratore effettivamente consuma soltanto un giorno di permesso perché viene riferito ad un singolo turno di lavoro.

E’ questo quanto chiarito dall’ INPS con il messaggio numero 31 14 del 7 agosto 2018, fornendo così dei chiarimenti riguardo ai permessi della legge 104 per i lavoratori part time, a turni e notturni. Va detto che il lavoro a turni si impegna quella tipologia di organizzazione di lavoro che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa in modo continuativo ovvero 24 ore su 24 oppure discontinua Grazie semplicemente alla rotazione dei Lavoratori all’interno dell’azienda.

Lavorando in questo contesto, Bisogna ben capire come è possibile usufruire dei permessi concessi dalla legge 104 ai lavoratori. Ebbene, la legge prevede che è questi permessi vadano fruiti a giornate ovvero che il permesso deve essere richiesto anche in un giorno festivo o di domenica. Lo stesso discorso vale anche per i lavoratori che svolgono la loro mansione di notte, Oppure a cavallo dei due giorni solari.

Nonostante si vanno a coprire due giorni, la prestazione si riferisce alla singola giornata e si va a consumare soltanto in un solo giorno di permesso. In una nota, l’INPS anche precisato come sia possibile cumulare all’interno dello stesso mese e i periodi di congedo straordinario con i tre giorni di permesso mensile prolungamento del congedo parentale e anche le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale. Stando a quanto riferito, sembra che i periodi di congedo straordinario possono essere accumulati senza la necessità di ripresa dell’attività lavorativa, tra la fruizione delle Due tipologie di benefici.

Loading...