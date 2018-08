Pertosse, due neonate morte nel Bergamasco. E’ epidemia?

Due neonate di 2 mesi pare siano morte di percosse all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una volta diffusa la notizia l’ospedale ha tenuto a precisare che non si tratta di un’emergenza né tanto meno di una epidemia, ma pare che le due bambine provenissero dare diverse della provincia lontane tra loro decine di chilometri e pare si siano ammalati a distanza di oltre un mese l’una dall’altra. Nello specifico sembra che la prima bambina sia stata portata dai genitori presso l’ospedale di Seriate e trasferita poi ad Alzano Lombardo, dove i medici le hanno iniziato le cure antibiotiche, ma purtroppo le condizioni di salute sono peggiorate e lo scorso 17 giugno è stata accompagnata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII dove poi è deceduta Il 23 dello stesso mese.

La seconda bambina invece, di un mese e 3 giorni, pare sia arrivata da Bergamo dopo un primo ricovero a Treviglio ed anche in questo caso i dottori l’avevano sottoposta a delle terapie applicando anche una macchina che sostituisce cuori e polmoni, senza però ottenere alcun successo perché la piccola è morta il 30 di luglio. Sembra che entrambe fossero davvero molto piccole per poter essere vaccinate. Ricordiamo che la pertosse è una malattia batterica che può anche rivelarsi molto grave soprattutto se colpisce i neonati molto piccoli. Sono infatti molto frequenti le complicazioni a carico più che altro del sistema nervoso, con possibili danni permanenti per via della scarsa ossigenazione del sangue, durante degli accessi di tosse.

Altre complicazioni possono riguardare laringiti, conclusioni e broncopolmoniti e purtroppo il tasso di mortalità fino al secondo anno di vita è dello 0,2%. Ritornando alle due bambine, sembra che non fossero state vaccinate perché ritenute troppo piccole. “Alcuni vaccini proteggono per sempre, altri forniscono un’immunità limitata nel tempo. Fino agli anni ’90 contro la pertosse abbiamo usato un vaccino estremamente efficace che era però gravato di alcuni effetti collaterali rari, ma non trascurabili. Dopo quel momento siamo passati a un vaccino detto “acellulare” che è sicurissimo, ma meno potente. Il vaccino acellulare (attualmente contenuto nell’esavalente) è efficace in quasi il 90% dei vaccinati, ma l’immunità tende a svanire con il tempo; quando questo accade si è comunque protetti dalla malattia in forma grave, ma si può ospitare il microrganismo nella propria gola ed essere una fonte di infezione per gli altri”, scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni.

Secondo l’esperto, sembra sia anche importante e opportuno che i parenti, fratelli, padre si sottopongono al richiamo del vaccino in modo da poter Rendere impossibile che il batterio dopo averli infettati possa arrivare nella gola del neonato. Bisogna Dunque creare una zona di sicurezza intorno al neonato, dove il batterio può non stabilirsi e questa zona Deve essere vanificata qualora il bambino frequenti un asilo nido, dove gli altri bambini non sono vaccinati.