Pertosse, due neonate morte nel Bergamasco. Tutti i dettagli

Due neonate di 2 mesi pare siano morte di percosse all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una volta diffusa la notizia l’ospedale ha tenuto a precisare che non si tratta di un’emergenza né tanto meno di una epidemia, ma pare che le due bambine provenissero dare diverse della provincia lontane tra loro decine di chilometri e pare si siano ammalati a distanza di oltre un mese l’una dall’altra. Nello specifico sembra che la prima bambina sia stata portata dai genitori presso l’ospedale di Seriate e trasferita poi ad Alzano Lombardo, dove i medici le hanno iniziato le cure antibiotiche, ma purtroppo le condizioni di salute sono peggiorate e lo scorso 17 giugno è stata accompagnata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII dove poi è deceduta Il 23 dello stesso mese.

La seconda bambina invece, di un mese e 3 giorni, pare sia arrivata da Bergamo dopo un primo ricovero a Treviglio ed anche in questo caso i dottori l’avevano sottoposta a delle terapie applicando anche una macchina che sostituisce cuori e polmoni, senza però ottenere alcun successo perché la piccola è morta il 30 di luglio. Sembra che entrambe fossero davvero molto piccole per poter essere vaccinate. Ricordiamo che la pertosse è una malattia batterica che può anche rivelarsi molto grave soprattutto se colpisce i neonati molto piccoli. Sono infatti molto frequenti le complicazioni a carico più che altro del sistema nervoso, con possibili danni permanenti per via della scarsa ossigenazione del sangue, durante degli accessi di tosse.

Altre complicazioni possono riguardare laringiti, conclusioni e broncopolmoniti e purtroppo il tasso di mortalità fino al secondo anno di vita è dello 0,2%. Ritornando alle due bambine, sembra che non fossero state vaccinate perché ritenute troppo piccole. “Alcuni vaccini proteggono per sempre, altri forniscono un’immunità limitata nel tempo. Fino agli anni ’90 contro la pertosse abbiamo usato un vaccino estremamente efficace che era però gravato di alcuni effetti collaterali rari, ma non trascurabili. Dopo quel momento siamo passati a un vaccino detto “acellulare” che è sicurissimo, ma meno potente. Il vaccino acellulare (attualmente contenuto nell’esavalente) è efficace in quasi il 90% dei vaccinati, ma l’immunità tende a svanire con il tempo; quando questo accade si è comunque protetti dalla malattia in forma grave, ma si può ospitare il microrganismo nella propria gola ed essere una fonte di infezione per gli altri”, scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni.

Secondo l’esperto, sembra sia anche importante e opportuno che i parenti, fratelli, padre si sottopongono al richiamo del vaccino in modo da poter Rendere impossibile che il batterio dopo averli infettati possa arrivare nella gola del neonato. Bisogna Dunque creare una zona di sicurezza intorno al neonato, dove il batterio può non stabilirsi e questa zona Deve essere vanificata qualora il bambino frequenti un asilo nido, dove gli altri bambini non sono vaccinati.

Si teme che questo sia dovuto principalmente alle persone che non si vaccinano e agli adulti che non fanno i richiami. Gli esperti stimano che ogni anno negli Stati Uniti si verificano fino a un milione di casi di Pertosse in tutti i gruppi di età. La Pertosse di solito inizia come una malattia lieve simile al comune raffreddore (infezione delle vie respiratorie superiori). I batteri entrano nei polmoni e causano gonfiore e irritazione delle vie respiratorie che inducono gravi attacchi di tosse. A volte, le persone con Pertosse possono avere una polmonite secondaria dovuta ad altri batteri.

L’infezione da Bordetella pertussis può causare anche una malattia molto grave ed è ancora più pericolosa nei bambini molto piccoli, nei quali può portare alla morte. L’infezione si diffonde molto facilmente e le persone che hanno l’infezione possono essere contagiose per settimane dopo che si ammalano. Molti bambini vengono infettati da genitori, fratelli o altri adulti che possono avere una malattia meno grave senza la tipica tosse. Come si diffonde la Pertosse? La Pertosse si diffonde da persona a persona attraverso il naso, la bocca o gli occhi.

Quando una persona infetta tossisce o starnutisce, goccioline di saliva contenenti batteri si liberano nell’aria. Se si è abbastanza vicino, queste goccioline possono essere respirate o possono entrare in contatto con bocca, naso, o occhi. È inoltre possibile contrarre l’infezione se si bacia il volto di una persona con la Pertosse o se si tocca il naso infetto o le secrezioni della bocca e poi si tocca la propria faccia, si strofinano gli occhi o il naso. Una persona con la Pertosse, se non effettua la terapia antibiotica, può rimanere contagiosa per molte settimane. Anche se una persona ha avuto la Pertosse in passato o ha effettuato la vaccinazione, può riammalarsi. Tuttavia, il vaccino può ridurre il rischio e la gravità della malattia.

Quali sono i sintomi della Pertosse? La Pertosse si manifesta, abitualmente, in due fasi che si distinguono in base ai sintomi e al momento di inizio della tosse. Sintomi precoci (prime 1-2 settimane) – principalmente sintomi simili al raffreddore comune:

Tosse lieve ■ Naso che cola ■ Febbre (bassa e non sempre presente) ■ I neonati possono avere delle “apnee”, che sono pause nella respirazione. Sintomi tardivi (tra 2-12 settimane): ■ Colpi di tosse in sequenza (raffiche incontrollabili e ripetute di colpi di tosse, dette tosse parossistica), spesso seguiti da un suono acuto nell’inspirazione ■ Vomito, spesso conseguente ad un attacco di tosse ■ Sensazione di stanchezza dopo la tosse e difficoltà a dormire ■ La Pertosse aumenta il rischio di sviluppare una polmonite. Durante la convalescenza si è a rischio di contrarre un’altra infezione. ■ Raramente i bambini possono avere convulsioni o interessamento cerebrale. Le persone con Pertosse possono andare incontro a carenza di ossigeno o perdere i sensi durante le crisi di tosse. Si possono anche riportare fratture delle costole (o costole incrinate) a causa della tosse. La tosse può durare per 6-10 settimane. La Pertosse è stata denominata “la tosse dei 100 giorni”. La durata della malattia dipende dall’età, dalle malattie associate, e se il trattamento antibiotico è stato somministrato nella fase iniziale di malattia. Nella fase di guarigione gli attacchi di tosse sono meno gravi e meno frequenti.

Prevenzione della Pertosse Il modo migliore per prevenire l’infezione è quello di effettuare la vaccinazione contro la Pertosse. Il vaccino antipertosse non contiene batteri vivi e non può causare l’infezione, nei bambini di solito è somministrato insieme ad altri vaccini. La formulazione più comune è chiamata DTPa e protegge anche contro la Difterite e il Tetano. La prima dose è somministrata a 2 mesi di età. È importante assicurarsi che il bambino riceva tutte le dosi di vaccino nei tempi stabiliti. Il medico vi dirà i tempi e le dosi della vaccinazione.

Alcuni bambini con malattie croniche possono necessitare di modificare il calendario dei vaccini. Il medico vi informerà dei rischi o delle controindicazioni della vaccinazione e delle eventuali ragioni per cui voi e il vostro bambino potreste non venire vaccinati. La protezione in seguito alla vaccinazione nella prima infanzia può ridursi col tempo. Tutti gli adulti di età compresa tra 19 e 64 anni hanno bisogno di richiami, che sono spesso somministrati insieme ad un vaccino contro il tetano (chiamato dTpa). Adulti di età superiore ai 65 anni devono fare il richiamo in previsione di un contatto stretto con bambini di età inferiore ai 12 mesi. Si raccomanda inoltre che le donne in gravidanza siano sottoposte alla vaccinazione durante il secondo o terzo trimestre di ogni gravidanza per proteggere il neonato.

Se si sospetta di avere la Pertosse, bisogna fare il test ed iniziare la terapia immediatamente; se si è a stretto contatto con qualcuno affetto da Pertosse è opportuno chiedere al medico se sia necessario iniziare il trattamento antibiotico. Altre misure che possono essere messe in atto per contribuire a ridurre il rischio di contrarre la Pertosse e altre infezioni respiratorie includono: ■ Lavare bene le mani con acqua e sapone o utilizzare un disinfettante a base di alcool e assicurarsi che le altre persone si siano lavate le mani prima di toccare il vostro bambino. ■ Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e labocca. ■ Se possibile mantenere una distanza di circa 2 metri da chi starnutisce o tossisce. ■ Evitare l’esposizione al fumo di tabacco, che può aumentare il rischio di infezione. Se avete sintomi simili al raffreddore comune o la tosse, dovreste: ■ Coprite la bocca e il naso quando tossite o starnutite. Se non avete un fazzoletto di carta tossite o starnutite coprendovi con il gomito. Gettate il fazzoletto usato nella spazzatura. ■ Lavatevi le mani frequentemente e in modo corretto. ■ Evitate di baciare gli altri e state lontano, il più possibile, da bambini e persone con patologie croniche, che li mettono a rischio maggiore di infezioni gravi. Trattamento della Pertosse E’ importante consultare il medico alla comparsa dei primi sintomi. Anche se, all’inizio, può essere difficile stabilire se i sintomi siano quelli del semplice raffreddore, se la tosse peggiora e se vostro figlio non è stato vaccinato, è meglio sottoporsi subito ad un controllo medico. Il trattamento precoce, meglio se quando i sintomi somigliano ancora a quelli del comune raffreddore, è molto importante perché può rendere la malattia meno grave e può prevenire la diffusione dell’infezione.

Quanto prima si inizia la terapia antibiotica tanto più alte sono le probabilità di evitare che gli attacchi di tosse, caratteristici della Pertosse, durino per settimane. Il medico consiglierà un antibiotico per trattare l’infezione. A volte l’infezione è così grave da necessitare il ricovero in ospedale, specialmente nei bambini piccoli. Ossigenoterapia e reidratazione possono essere necessari. Ai conviventi e alle persone che vivono a stretto contatto con una persona affetta da Pertosse, è spesso raccomandato di effettuare la terapia antibiotica per ridurre la diffusione dell’infezione, che è molto contagiosa. Il bambino o l’adulto malato non potrà tornare al nido, a scuola o al lavoro fino a quando non avrà completato il trattamento antibiotico. Non somministrate farmaci per la tosse se non è il vostro medico a consigliarli, perché potrebbero non essere utili e dare effetti collaterali.