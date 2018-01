Una scelta assolutamente inaspettata anche per la stessa azienda, grandi colossi farmaceutici del mondo. L’azienda nell’ultimo periodo aveva investito parecchie energie e risorse allo studio di una plausibile cura per le due neuro patologie più pericolose: Parkinson e Alzheimer. Purtroppo le cose non sono andate come si sperava, i risultati sono stati gravemente mediocri. Per questo motivo l’azienda farmaceutica è stata costretta ad esonerare dal lavoro oltre 300 ricercatori di neuroscienze. Non dobbiamo avere paura: l’azienda ha annunciato che non smetterà completamente la battaglia contro queste due malattie. I fondi realtà verranno utilizzati verso programmi di indagine diversi.

Che cosa è la malattia di Alzheimer?

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza; ci sono, però numerosi. Tra il 50 e il 70% delle persone affette da demenza soffrono di malattia di Alzheimer – un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello. Prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che nel 1907 descrisse per primo i sintomi e gli aspetti neuropatologici della malattia di Alzheimer, come le placche e i viluppi neuro-fibrillari nel cervello. E’ una malattia che colpisce la memoria e le funzioni mentali (ad es. il pensare, il parlare, ecc.), ma può causare altri problemi come confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. All’inizio i sintomi – qualche difficoltà a ricordare e la perdita delle capacità intellettive – possono essere così lievi da passare inosservati, sia all’interessato che ai familiari e agli amici. Ma, col progredire della malattia, i sintomi diventano sempre più evidenti, e cominciano a interferire con le attività quotidiane e con le relazioni sociali. Le difficoltà pratiche nelle più comuni attività quotidiane, come quella di vestirsi, lavarsi o andare alla toilette, diventano a poco a poco così gravi da determinare, col tempo, la completa dipendenza dagli altri. La malattia di Alzheimer non è né infettiva né contagiosa. Può essere considerata a tutti gli effetti una malattia terminale, che causa un deterioramento generale delle condizioni di salute. La causa più comune di morte è la polmonite, perché il progredire della malattia porta ad un deterioramento del sistema immunitario e a perdita di peso, accrescendo il pericolo di infezioni della gola e dei polmoni. Nel passato, si tendeva ad usare l’espressione “morbo di Alzheimer” in riferimento ad una forma di demenza pre-senile, come contrapposto alla demenza senile. Oggi si ritiene, invece, che la malattia colpisca sia persone al di sotto dei 65 anni di età che persone al di sopra dei 65 anni. Di conseguenza, oggi, ci si riferisce spesso alla malattia come a una demenza di Alzheimer, specificando, eventualmente “ad esordio precoce”.

Quali sono le persone a rischio di contrarre la malattia?

Non esiste nessuna prova sicura che un particolare gruppo di persone sia candidato a sviluppare la malattia. Razza, professione, posizione geografica, livello socioeconomico non sono fattori determinanti. Sembra invece che le persone con un più alto livello di istruzione siano meno a rischio di ammalarsi. Confrontando le caratteristiche delle persone con la malattia di Alzheimer con quelle della popolazione sana, i ricercatori hanno prospettato un certo numero di fattori di rischio. Ciò significa che alcune persone hanno maggiori probabilità di contrarre la malattia di altre. Tuttavia, è improbabile che si possa far risalire la malattia ad un’unica causa: è verosimile che sia un insieme di fattori – con incidenza diversa da persona a persona – a determinarne lo sviluppo. • Età E’ affetta dala malattia di Alzheimer circa una persona su venti tra quelle che hanno superato i 65 anni di età, e meno di una persona su mille al di sotto di tale età. E’ importante rilevare che, anche se col passare degli anni le persone tendono a perdere la memoria, la stragrande maggioranza degli individui sopra gli ottant’anni è intellettualmente integra. Sebbene, quindi, le probabilità di contrarre la malattia di Alzheimer crescano con gli anni, la vecchiaia di per se stessa non è causa di tale malattia. Dati recenti sembrano, comunque, suggerire che problemi legati all’età come l’arteriosclerosi possano essere fattori di rischio importanti. Inoltre, poiché oggi si vive più a lungo che in passato, il numero di persone affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza sembra destinato ad aumentare. • Sesso Da alcuni studi risulta che il numero di donne affette da tale malattia è sempre stato superiore al numero degli uomini. Tale dato può essere, tuttavia, ingannevole, perché le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini. Ciò significa che, a parità di durata della vita e in assenza di altre cause di morte, il numero di uomini affetti da malattia di Alzheimer equivarrebbe al numero delle donne. • Fattori genetici In un numero estremamente limitato di famiglie, la malattia di Alzheimer si presenta col carattere di malattia genetica dominante. I membri di tali famiglie possono ereditare da uno dei genitori la parte di DNA (struttura genetica) che causa tale malattia. Mediamente, la metà dei figli di un genitore malato erediterà la malattia, con esordio ad un’età relativamente bassa: di norma, tra i 35 e i 60 anni. Nell’ambito di una stessa famiglia, l’età d’inizio è discretamente costante. E’ stato scoperto un collegamento tra il cromosoma 21 e la malattia di Alzheimer. Poichè la sindrome di Down è causata da un’anomalia su questo cromosoma, i soggetti Down hanno maggiori probabilità di ammalarsi se raggiungono la mezza età, anche se non appaiono tutti i sintomi della malattia. • Traumi cranici Ci sono fondati motivi per ritenere che una persona che ha ricevuto un violento colpo alla testa possa essere a rischio di ammalarsi di Alzheimer. Il rischio è maggiore se al momento del colpo la persona ha più di cinquant’anni, ha un gene specifico (apoE4) e ha perso conoscenza subito dopo il colpo. • Altri fattori Non esiste nessuna prova sicura che un particolare gruppo di persone sia candidato a sviluppare la malattia. Razza, professione, posizione geografica, livello socioeconomico non sono fattori determinanti.

La malattia di Alzheimer è ereditaria?

La malattia di Alzheimer non è normalmente ereditaria. La causa non è quindi da ricercarsi nel proprio patrimonio genetico. Avere nella propria famiglia alcuni malati di Alzheimer non significa essere destinati ad ammalarsi, perché nella maggioranza dei casi non vi è un origine genetica. Il fatto è che si tratta di una malattia comune tra gli anziani e non è quindi infrequente che colpisca due o più persone nella stessa famiglia.Indipendentemente dalla familiarità, tutti possiamo ammalarci a un certo punto della vita. Tuttavia, è nota ora l’esistenza di un gene che può influenzare questo rischio. Questo gene si trova nel cromosoma 19, ed è responsabile della produzione di una proteina chiamata apolipoproteina E (ApoE). Esistono tre tipi principali di tale proteina, uno dei quali (l’ApoE4) – sebbene poco comune – rende più probabile il verificarsi della malattia. Non si tratta della causa della malattia, ma ne aumenta la probabilità. Per esempio, una persona di cinquant’anni portatrice di questo gene avrebbe 2 probabilità su 1000 di ammalarsi invece del consueto 1 per 1000, ma può nella realtà non ammalarsi mai. Soltanto nel 50 % dei malati di Alzheimer si trova la proteina ApoE4, e non tutti coloro che hanno tale proteina presentano la malattia. In un numero estremamente limitato di famiglie (alcune decine in tutto il mondo), la malattia di Alzheimer si presenta col carattere di malattia genetica dominante. I membri di tali famiglie possono ereditare da uno dei genitori la parte di DNA (struttura genetica) che causa la malattia. Mediamente, la metà dei figli di un genitore malato erediterà la malattia, che in questo caso avrà un esordio relativamente precoce: tra i 35 3 i 60 anni.

Esiste un esame che possa predire la malattia di Alzheimer?

Non esiste, e non è consigliabile sprecare tempo e danaro in esami inutili. Non esiste la possibilità di predire a un determinato individuo che un giorno o l’altro svilupperà la malattia. E’ possibile sottoporsi a un test per determinare la presenza del gene ApoE4, ma questo test non ci dice se ci ammaleremo o meno; segnala semplicemente un rischio teorico maggiore. Ci sono infatti, persone dotate del gene ApoE4 che sono vissute fino a tarda età senza ammalarsi, proprio come ce ne sono altre che non avevano l’ApoE4 e hanno invece manifestato la malattia. Perciò, sottoporsi a questo test può comportare il rischio di un inutile allarme o di una falsa sicurezza ed è considerzto clinicamente ed eticamente ingiustificato in soggetti asintomatici. Soltanto nelle rarissime famiglie in cui l’Alzheimer è una malattia genetica dominante, i congiunti non affetti dalla malattia possono sottoporsi all’esame diagnostico predittivo. E’ necessario che la persona che vi si sottopone sia assistita con professionalità prima, durante e dopo l’esame.

Come viene diagnosticata la malattia di Alzheimer?

Non esiste un test specifico per determinare se una persona è affetta dalla malattia di Alzheimer. Si arriva alla diagnosi per esclusione, dopo un attento esame delle condizioni fisiche e mentali e non grazie al riconoscimento di prove tangibili specifiche della malattia. • Anamnesi e visita medica Può darsi che ci venga chiesto di fornire informazioni sul comportamento del nostro congiunto; se ha difficoltà a vestirsi, lavarsi, gestire il danaro, mantenere gli appuntamenti, viaggiare da solo, fare il proprio lavoro e usare gli elettrodomestici. Il malato sarà probabilmente sottoposto ad una visita neuropsicologica, per valutare eventuali problemi di memoria, linguaggio, attenzione. Spesso viene impiegato un esame chiamato Mini-Mental State Examination (MMSE), che consiste nel sottoporre il malato a domande del tipo: “Che giorno è? In che città ci troviamo? Come si chiama questo?” (mostrando un orologio). Un’altra parte del test consiste nel far eseguire una serie di operazioni in base ad istruzioni semplici. • Esami di laboratorio Può essere opportuno effettuare una serie di esami di laboratorio (per es. esame del sangue e delle urine) per escludere l’esistenza di altre malattie che potrebbero spiegare la demenza, o di malattie che potrebbero aggravare un pre-esistente malattia di Alzheimer. Inoltre, sono stati sviluppati negli ultimi anni diversi strumenti per osservare l’encefalo, che permettono di fornire immagini del cervello in vivo, rivelando eventuali differenze tra il cervello delle persone sane e quello dei malati di Alzheimer. Questi strumenti permettono di esaminare in modo indolore e sostanzialmente innocuo il cervello di una persona in vita. Per quanto non garantiscano una diagnosi certa di malattia di Alzheimer, queste tecniche permettono di dare maggior peso a una diagnosi di possibile o probabile malattia. • Esami strumentali † Risonanza magnetica Questo esame consente di ottenere un’immagine della struttura del cervello molto particolareggiata. Sovrapponendo un’immagine ad un’altra eseguita ad alcuni mesi di distanza, è possibile riscontrare i cambiamenti di una determinata parte del cervello. † TAC (Tomografia assiale computerizzata) Questo esame misura lo spessore di una parte del cervello, che rapidamente si assottiglia nei pazienti affetti da Alzheimer. † SPECT (tomografia computerizzata ad emissione di fotone singolo) Questo esame può essere eseguito per misurare il flusso del sangue nel cervello; si è riscontrato che tale flusso è ridotto nei malati di Alzheimer, per effetto di una diminuita attività delle cellule nervose. † PET (tomografia a emissione di positroni) L’uso di questa tecnica è limitato ai centri di ricerca. Può evidenziare cambiamenti nel funzionamento del cervello del malato di Alzheimer; ad esempio un utilizzo anormale del glucosio da parte del cervello.

Come può essere la diagnosi?

Ci sono tre possibili tipi di diagnosi di Alzheimer: possibile, probabile e certa. • Malattia di Alzheimer possibile Una diagnosi di possibile malattia di Alzheimer è basata sull’osservazione di sintomi clinici e sul deterioramento di due o più funzioni cognitive (per es. memoria, linguaggio o pensiero) in presenza di una seconda malattia che non è considerata la causa della demenza, ma che rende comunque la diagnosi di malattia di Alzheimer meno sicura. • Malattia di Alzheimer probabile La diagnosi si qualifica come probabile sulla base degli stessi concetti detti sopra, ma in assenza di una seconda malattia. • Malattia di Alzheimer certa L’identificazione delle caratteristiche placche senili e dei gomitoli neuro-fibrillari nel cervello è l’unico modo sicuro per confermare con certezza la diagnosi di malattia di Alzheimer. Per questa ragione, la terza diagnosi, quella di malattia di Alzheimer certa, può essere formulata soltanto mediante biopsia del cervello, o dopo che è stata effettuata un’autopsia.

Si deve informare il malato?

Oggigiorno si tende sempre più ad informare la persona della diagnosi che la riguarda. Questo è forse dovuto ad una maggior consapevolezza della malattia. Alcuni però potrebbero desiderare di non essere informati. Ad ogni modo, si ritiene, in generale, che ognuno abbia la facoltà, e gli si debba dare l’opportunità di scegliere tra essere informato o rinunciare a tale diritto. Ci sono dei pro e dei contro questa teoria. Una volta presa questa decisione nasce il problema di come informare il malato. • Pro e contro. In molti casi, si arriva alla diagnosi in seguito a preoccupazioni espresse dai familiari. Sovente la persona affetta da demenza non si rende conto, o non crede di avere dei problemi; non ha perciò alcun interesse a chiedere una diagnosi. Alcuni possono sentirsi depressi da tale notizia, o ritenere comunque che sarebbero stati più felici senza saperlo. Tuttavia, il saperlo presenta notevoli vantaggi: quando una persona sa di essere affetta da demenza e che cosa essa comporta, può programmare al meglio gli anni di relativo buon funzionamento mentale che le rimangono. Può anche avere un ruolo attivo nel programmare la propria assistenza, stabilire chi dovrà prendersi cura di lei, prendere importanti decisioni finanziarie e persino partecipare alla ricerca sulla malattia di Alzheimer, o disporre per donare post mortem il proprio tessuto cerebrale per la ricerca. • Come comunicare la diagnosi al malato. Affrontare l’argomento può sembrare comunque difficile. C’è il malato che preferisce essere informato in un colloquio a quattr’occhi, mentre un altro può trovare più rassicurante che gli si parli in presenza della famiglia, per averne un supporto morale e affettivo. Un’altra possibilità è quella di incaricare il medico di fiducia di informare il malato. Il dottore potrà così rispondere alle domande sia del malato che del familiare. E’ estremamente importante che si tenga conto delle opinioni o dei pregiudizi che il malato ha sulla malattia, e che si prevedano le sue possibili reazioni, come pure che si valuti la sua capacità di intendere. Alcuni malati sono in grado di capire che cos’è la malattia, come evolve e quali ne sono le conseguenze sulla vita di tutti i giorni, altri possono essere in grado di comprendere soltanto che hanno una malattia che causa perdita di memoria. Un medico capace di adeguare la spiegazione al grado di comprensione del malato e della sua famiglia, come pure di prospettare eventuali soluzioni ai problemi, è di grande aiuto. Una volta informato, il malato può aver bisogno di aiuto per riuscire a convivere con i propri sentimenti di rabbia, paura, angoscia e depressione. Alcuni si avvantaggiano dell’aiuto fornito dai gruppi di supporto, purché la malattia non sia in uno stadio troppo avanzato.

Esiste una terapia per la malattia di Alzheimer?

A tutt’oggi, non esiste alcun farmaco in grado di prevenire o guarire la malattia di Alzheimer. Esistono dei farmaci che possono aiutare ad alleviare certi sintomi quali l’agitazione, l’ansia, la depressione, le allucinazioni, la confusione e l’insonnia. Sfortunatamente, questi farmaci tendono ad essere efficaci per un numero limitato di pazienti e per un periodo limitato nel tempo, e possono causare effetti collaterali indesiderati. Si consiglia perciò generalmente di limitare l’uso di tali farmaci ai casi di reale necessità. Si sono riscontrati nei malati di Alzheimer livelli ridotti di acetilcolina, un neurotrasmettitore (sostanza chimica responsabile della trasmissione di messaggi da una cellula all’altra) che gioca un ruolo nei processi di memoria. Sono stati recentemente introdotti dei farmaci che possono inibire l’enzima responsabile della distruzione dell’acetilcolina. Tali farmaci migliorano la memoria e la concentrazione in taluni pazienti. Si è osservato, inoltre, che essi hanno la capacità di rallentare temporaneamente la progressione dei sintomi; non esiste, invece, alcuna dimostrazione che questi farmaci fermino o facciano regredire il processo di deterioramento cellulare. Sono farmaci che curano i sintomi, ma non curano la malattia.

La causa della perdita di memoria, la malattia di Alzheimer, non va cercata nell’area del cervello deputata, appunto, a conservare ricordi e associazioni. Ma in quella che determina l’umore. Che regola i nostri alti e bassi e scatena la depressione.

Si deve ad un gruppo di ricercatori italiani del Campus Bio-Medico di Roma, con la collaborazione della Fondazione Irccs Santa Lucia e il Cnr, l’aver individuato la zona in cui vengono divorati e distrutti i meccanismi della memoria. Non l’ippocampo (la struttura del sistema nervoso centrale primariamente coinvolta nelle funzioni della fissazione degli eventi e delle immagini) ma l’area del cervello che produce la dopamina. Un neurotrasmettitore che è coinvolto anche nella motivazione e nell’equilibrio dell’umore. I neuroni, dunque, morirebbero dove è la centralina della serenità e della tristezza più cupa.

Proprio la morte dei neuroni, deputati alla genesi della dopamina, provoca il mancato arrivo di questo mediatore chimico che, a sua volta, diventa la causa della cancellazione dei ricordi. Oltre che la incapacità di riconoscere i parenti, andare indietro con il pensiero, rendersi conto dello spazio dove ci si muove, distinguere il giorno dalla notte.

Negli ultimi vent’anni i lavori in laboratorio (e quindi anche quelli in campo farmacologico) sono stati focalizzati sull’ippocampo. I risultati, però, non hanno mai fatto registrare all’interno di questa area dei significativi processi di morte cellulare. Da qui, lo spostamento di interesse, verso la zona deputata all’umore nonostante sia particolarmente difficile da indagare a livello neuro-radiologico. «È lategmentale ventrale – spiega Marcello D’Amelio associato di Fisiologia umana e Neurofisiologia all’università Campus Bio-Medico di Roma – rilascia dopamina anche nell’area che controlla la gratificazione. Per cui, con la degenerazione dei neuroni dopaminergici, aumenta anche il rischio di andare incontro ad una progressiva perdita di iniziativa».

La sperimentazione sui modelli animali ha dato buoni risultati: somministrando due terapie, una con L-Dopa, un amminoacido precursore della dopamina e una basata su un farmaco che ferma la sua degradazione, si è registrato un recupero quasi completo della memoria. In tempi anche relativamente brevi. Durante i test i ricercatori hanno anche assistito, negli animali, al ritorno di forza, motivazione e vitalità.

La scoperta oggi permette di spiegare meglio anche lo stato d’animo dei pazienti, in Italia sono circa 600mila soprattutto donne, nel periodo in cui i ricordi cominciano ad essere intermittenti. «Fin dalle prime fasi dello sviluppo dell’Alzheimer – aggiunge D’Amelio – accanto agli episodi di perdita di memoria i pazienti sentono un calo nell’interesse per le attività della vita, mancanza di appetito e desiderio di prendersi cura di sé». Come dire che la depressione sarebbe un segnale dell’Alzheimer e non il contrario.

I ricercatori non escludono che il risultato di questo studio possa diventare sostegno anche per la terapia di un’altra malattia neurodegenerativa, il Parkinson. Anche questa è causata dalla morte dei neuroni che producono la dopamina. È possibile ipotizzare, secondo gli studiosi, che le terapie prossime venture potrebbero coincidere. Obiettivo: lavorare in modo mirato contro la morte di questi neuroni.

I tempi per le cure ancora non possono essere previsti ma certo è che l’Alzheimer, vista l’età media che continua ad allungarsi, è diventata la malattia senile che preoccupa di più per i prossimi decenni. Da noi, oggi, l’età media del paziente, come riporta uno studio Censis-Aima (Associazione italiana malattia di Alz- heimer)è 78 anni. Cresce, però, il numero delle diagnosi in giovane età: fino al 5% delle persone con la malattia ha un esordio precoce. Vuol dire tra i 50 e i 60 anni.

Le principali caratteristiche della malattia di Alzheimer

Amnesia La perdita di memoria influenza in molti modi la vita di ogni giorno, in quanto crea problemi di comunicazione, di sicurezza e di comportamento. Per capire come la memoria è colpita nella malattia di Alzheimer è utile considerare i differenti tipi di memoria. † Memoria episodica Questa è la memoria di tutti gli avvenimenti della nostra vita. A sua volta la memoria episodica può essere classificata in memoria a breve termine(che conserva le informazioni dell’ultima ora) e memoria a lungo termine. Sembra che i malati di Alzheimer non abbiano difficoltà a ricordare eventi del passato ma possono dimenticare cose che sono successe cinque minuti prima. Il ricordo di eventi lontani nel tempo possono interferire con la vita di ogni giorno: ad esempio il malato può eseguire senza posa movimenti “professionali”, legati cioè al lavoro che faceva prima di ammalarsi. † Memoria semantica Questa è la memoria del significato delle parole. A differenza della memoria episodica, non è personale ma comune a tutti coloro che parlano la stessa lingua. Per stabilire un dialogo con gli altri è necessario che il significato delle parole sia comune a tutti. La memoria episodica e quella semantica non sono localizzate nella stessa area del cervello; di conseguenza non vengono colpite nello stesso momento. † Memoria procedurale Questa è la memoria di come si fanno le cose, come si usano gli oggetti. La perdita della memoria procedurale rende difficili attività quotidiane, come vestirsi, lavarsi, cucinare. Sembra, però, che venga mantenuta più a lungo di quella semantica; per questa ragione, si vedono malati che hanno difficoltà a trovare le parole, che non ne capiscono il significato e che riescono, invece, a cantare vecchie canzoni. • Aprassia E’ il termine usato per descrivere la perdita della capacità di compiere atti volontari e finalizzati, nonostante l’integrità della funzione motoria. Ad esempio, il malato non è capace di allacciarsi le stringhe delle scarpe, aprire una porta, accendere la televisione. • Afasia E’ il termine usato per descrivere l’alterazione o l’incapacità di parlare o di capire il inguaggio. Si può evidenziare in vari modi: ad esempio con la sostituzione di una parola con altra di significato diverso ma della stessa famiglia (ora invece di orologio), oppure l’impiego di una parola sbagliata ma dal suono simile a quella giusta zuccotto invece di cappotto), o di una parola completamente diversa e senza alcun legame apparente con quella giusta. Se si accompagna ad ecolalìa (la ripetizione involontaria di parole o frasi dette da un’altra persona) e alla ripetizione costante di una parola o di una frase, il risultato può essere una forma di discorso di difficile comprensione, o una specie di gergo. • Agnosia E’ il termine usato per descrivere la perdita della capacità di riconoscere gli oggetti e il loro uso appropriato. Ad esempio, il malato può usare la forchetta invece del cucchiaio, una scarpa al posto di una tazza o un temperino invece della matita, e così via. Per quanto riguarda le persone, può venire meno la capacità di riconoscerle, non a causa della perdita di memoria, ma piuttosto come risultato della mancata elaborazione da parte del cervello dell’identità di una persona in base alle informazioni fornite dalla vista. • Comunicazione I malati di Alzheimer hanno difficoltà sia a parlare che a capire il linguaggio e poichè gli esseri umani hanno bisogno di questo per comunicare tra di loro, diventa sempre più difficile comunicare con il malato; ciò causa a sua volta altri problemi. • Cambiamenti di personalità I malati di Alzheimer possono comportarsi in modo totalmente diverso da quello abituale. Una persona tranquilla, educata, amichevole, può trasformarsi diventando aggressiva. Sono comuni bruschi e frequenti cambiamenti di umore. • Disturbi del comportamento Un sintomo comune del malato di Alzheimer è il “girovagare” sia di giorno che di notte. Le ragioni possono essere numerose, ma, a causa dei problemi di comunicazione è spesso impossibile identificarle. Altri disturbi possono essere l’incontinenza, l’aggressività, l’insonnia.

Che tipo di ricerche si stanno facendo?

Chi assiste i malati è naturalmente sempre alla ricerca di informazioni su possibili terapie. Tuttavia, sebbene non sia disponibile a tutt’oggi alcun trattamento specifico per malattia di Alzheimer, sono in corso numerose sperimentazioni, allo scopo di individuare nuovi farmaci, possibili cause, fattori protettivi e di rischio. Elenchiamo di seguito alcune delle più attuali linee di ricerca nel campo della malattia di Alzheimer.

Alluminio – L’alluminio si può trovare nell’acqua potabile, negli antidiaforetici, nel té e nelle tavolette digestive. I ricercatori hanno studiato i possibili effetti dell’alluminio sulla malattia di Alzheimer per oltre trent’anni. Tuttavia, sebbene la ricerca continui, non esistono prove definitive che esista un nesso causale tra l’alluminio e la malattia di Alzheimer. Anti-infiammatori – Si è osservato che la malattia di Alzheimer è meno frequente negli individui che soffrono di artrite reumatoide. Queste persone tendono ad assumere farmaci anti-infiammatori per lunghi periodi. Si presume pertanto che tali farmaci possano ridurre il rischio, ritardare l’inizio e contrastare lo sviluppo della malattria di Alzheimer. La ricerca continua. Assistenza ai malati – Un settore della ricerca riguarda i problemi e i bisogni di chi assiste i malati, per es. il tipo di supporto necessario, le difficoltà relative all’assistenza vera e propria, i problemi per ottenere una diagnosi e per prendere una decisione difficile, lo stress e la depressione. Tale ricerca è estremamente importante se vogliamo fornire alle persone che assistono i malati il supporto, le indicazioni e i servizi di cui hanno bisogno. Estrogeni – Alcuni studi hanno dimostrato che, nelle donne che avevano assunto estrogeni dopo la menopausa, il rischio di contrarre l’Alzheimer era minore rispetto alle altre. Un altro studio su un numero limitato di soggetti ha segnalato notevoli miglioramenti della memoria e dell’attenzione in donne già malate di Alzheimer che assumevano estrogeni; tali miglioramenti peraltro diminuivano quando cessava la somministrazione del farmaco. La ricerca sta attualmente portando avanti uno studio approfondito e su vasta scala sugli effetti degli estrogeni nella malattia di Alzheimer. Fattori genetici – I ricercatori hanno studiato i fattori genetici che possono portare alla malattia di Alzheimer (o una deficienza, che sarebbe causa diretta della malattia, o anomalie, che aumenterebbero la possibilità di contrarre la malattia). Sono state identificate anomalie in quattro geni nei cromosomi 1, 14, 19 e 21, e la ricerca continua. Traumi cranici – Ci sono fondati motivi per ritenere che una persona che ha ricevuto un violento colpo alla testa possa essere a rischio di ammalarsi di Alzheimer. Il rischio è maggiore se al momento del colpo la persona ha più di cinquant’anni, ha un gene specifico (ApoE4) e ha perso conoscenza subito dopo il colpo. Farmaci – Le industrie farmaceutiche stanno conducendo ricerche su farmaci che possano rallentare il progresso della malattia o attenuarne i sintomi, quali la perdita di memoria. Fumo – Secondo studi condotti in Europa, sembrerebbe che, nelle famiglie dove la malattia di Alzheimer è ereditaria, fumare sigarette allontani almeno di qualche anno il rischio della malattia. Tuttavia, la ricerca canadese ha segnalato che i fumatori accaniti hanno un rischio più che doppio di sviluppare la malattia, mentre i fumatori leggeri hanno lo stesso rischio di chi non fuma.

Memoria ed emozioni: l’importanza di amigdala e ippocampo Potrebbe sembrare una cosa banale, ma molte persone ricordano esattamente cosa stavano facendo l’11 settembre 2001, mentre pochi ricordano cosa c’era per cena due sere prima. Perché è più facile ricordare un episodio che coincide con un forte momento emotivo rispetto ad uno che si compie abitualmente? La risposta – nell’aria già da parecchio tempo – sta rafforzandosi sempre più nel mondo delle neuroscienze. In un lavoro recentemente pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, un gruppo di ricercatori americani dell’Università del Wisconsin, a Madison, è addirittura andato oltre. Utilizzando tecniche come la risonanza magnetica funzionale, hanno dimostrato come la sola aspettativa di andare incontro ad un’esperienza negativa o poco piacevole attiva due importanti aree cerebrali che favoriscono la memoria. Il nostro cervello anticipa continuamente il corso degli eventi, con lo scopo di garantire una continuità fra passato, presente e futuro; ovviamente tutto questo scorrere di pensieri è basato sulla propria memoria e teso – nell’incoscienza – al mondo dei sogni. Grazie a diversi test su volontari, Kristen Mackiewicz e colleghi, hanno identificato chiaramente due regioni del nostro cervello che sono molto attive durante un evento emotivo e nel pensiero dello stesso: amigdala e ippocampo sono due componenti di una delle parti più antiche del nostro cervello – quindi legate all’istinto, le più “animali”. Inoltre, l’amigdala è da tempo stata associata al consolidamento della memoria emotiva e l’ippocampo è essenziale nella memoria episodica a breve termine. Oltre a ciò, i ricercatori hanno notato che più intensa è l’attesa di un forte evento emotivo, maggiore sarà il ricordo dello stesso una volta che sia avvenuto; ciò va però a creare un circolo vizioso molto pericoloso per lo stato mentale di una persona. Quanto più è solido un brutto ricordo, tanto più esso si riproporrà continuamente, generando stati d’ansia e paura anche a distanza di molto tempo. Per quel che riguarda questi fenomeni, meglio noti col nome di disturbi da stress post-traumatico, da qualche anno le ricerche hanno portato alla scoperta nel 2004 di una sostanza che aiuta a dimenticare i brutti ricordi. I ricercatori dell’Università del Wisconsin hanno anche dimostrato che nei processi di anticipazione e ricordo esistono delle minime differenze sessuali nelle zone di attivazione; un passo in avanti per capire se le differenze nel modo di ricordare hanno delle precisi basi neurofisiologiche. Tutte queste informazioni prese insieme – sostengono gli scienziati – hanno un’importante funzione in chiave evolutiva, in quanto l’anticipazione di eventi pericolosi porta ad uno stile di vita più cauto. François de La Rochefoucauld si chiedeva però per quale strano motivo “dobbiamo avere abbastanza memoria per ricordare fin nei minimi particolari quello che ci è capitato e non per ricordare quante volte l’abbiamo raccontato alla stessa persona?”. Per ora la risposta non c’è, ma non sembra tarderà molto ad arrivare.

Si stima che circa 300mila italiani soffrano di Parkinson, malattia neurodegenerativa a evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge principalmente alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio. Un numero destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione. La malattia, però, non colpisce solo le persone anziane. In generale, fa il suo esordio tra i 58 e i 60 anni, ma sta diventando sempre più precoce: un paziente su quattro ha meno di cinquant’anni. Il 25 novembre si celebra la Giornata nazionale, promossa dall’Accademia per lo studio della malattia di Parkinson e i disordini del movimento (Limpe-Dismov) e dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus, per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi per la ricerca.

Percorso assistenziale nella malattia di Parkinson In Italia si può calcolare che vi siano attualmente circa 230.000 malati di Parkinson . La malattia è leggermente più frequente nei maschi che nelle femmine (60% vs 40%) e si stima che circa il 5% di tutti i malati di Parkinson abbia un’età inferiore ai 50 anni mentre circa il 70% ha un’età superiore ai 65 anni. Si prevede che entro il 2030 il numero dei casi sarà raddoppiato a causa del crescente invecchiamento della popolazione generale.

Le raccomandazioni presenti in questa linea guida dovrebbero essere utili a definire il diverso contributo che possono offrire i singoli professionisti nelle diverse fasi di malattia, delineando, per la prima volta, un possibile percorso diagnostico assistenziale del paziente con sospetta sindrome parkinsoniana. Si può ipotizzare infatti che il paziente parkinsoniano possa incontrare durante la sua storia di malattia numerose figure mediche (neurologo, medico di medicina generale, genetista, geriatra, fisiatra, neurofisiologo, neuroradiologo, psichiatra, neurochirurgo, ortopedico, urologo, nutrizionista), così come altre figure professionali socio-sanitarie (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicologo, infermiere, assistente sociale) che operano, nella maggior parte dei casi, in modo autonomo e non coordinato tra loro.

In termini di sanità pubblica è ancora carente nel nostro Paese l’idea di un governo clinico della malattia di Parkinson. È assente un documento nazionale programmatorio sulla malattia di Parkinson, analogamente a quanto è stato fatto sulla demenza, e sono pressoché rarissimi, nelle diverse realtà territoriali, documenti di gestione della malattia come i PDTAR (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e Riabilitativi). In un sistema di gestione integrata della malattia di Parkinson, il neurologo esperto in disordini del movimento ha un ruolo centrale e vitale.

Questo neurologo ha necessità di coordinarsi con gli altri professionisti socio-sanitari per migliorare la qualità di assistenza complessiva da fornire al paziente. In termini più generali, è vitale per la sostenibilità dei sistemi socio sanitari pubblici a risorse economiche limitate riuscire a costruire modelli di gestione delle malattie croniche equilibrati, capaci cioè di contenere gli sprechi, perseguire l’appropriatezza degli interventi terapeutici e offrire allo stesso tempo una maggiore qualità all’assistenza dei pazienti. In questa logica generale il rapporto tra il neurologo esperto in disordini del movimento e il medico di medicina generale (MMG) rappresenta uno snodo cruciale.

Nel VII Report Annuale 2010-2011 dei dati di Health Search, Istituto di ricerca della SIMG, Società italiana di medicina generale, la malattia di Parkinson si colloca in terza posizione, fra 35 patologie oggetto di analisi, per numero di contatti/paziente/anno con un valore di 7,86 subito dopo le malattie ischemiche del cuore (8,47) e il diabete mellito di tipo II (8,06), e precedendo tutte le altre patologie, molte delle quali hanno notoriamente una prevalenza superiore nella popolazione generale (fibrillazione atriale 7,64; scompenso cardiaco congestizio 6,82; ipertensione non complicata 6,70 e così via).

Il MMG ha dunque il compito di acquisire e di mantenere una conoscenza appropriata delle caratteristiche cliniche della malattia di Parkinson e delle condizioni di parkinsonismo. Nella fasi iniziali della malattia, la raccolta anamnestica mirata e l’esecuzione di un esame obiettivo neurologico sono finalizzati alla conferma del sospetto diagnostico di “sindrome parkinsoniana” e al completamento della valutazione preliminare del caso, prima che il paziente sia inviato al neurologo esperto in disordini del movimento per la formulazione della diagnosi e l’impostazione terapeutica. Nelle fasi successive il MMG deve collaborare con il neurologo e le altre figure professionali coinvolte per le variazioni della strategia terapeutica, la cura delle comorbilità, delle complicanze motorie e non motorie e per l’attivazione degli interventi socio-assistenziali nelle fasi avanzate di malattia, caratterizzate da progressiva invalidità.

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva del sistema nervoso centrale, tipicamente caratterizzata dalla presenza di sintomi motori cardinali quali bradicinesia, rigidità e tremore, ai quali si associa instabilità posturale. Il coinvolgimento prevalentemente motorio della malattia ne determina il suo usuale inquadramento tra i disordini del movimento. La malattia consegue principalmente alla deplezione delle proiezioni dopaminergiche al nucleo striato come risultato della massiva degenerazione (oltre il 60% all’esordio dei sintomi motori) dei neuroni della pars compacta della substantia nigra.

Caratteristica distintiva neuropatologica è rappresentata dall’accumulo, soprattutto a livello della substantia nigra stessa, di inclusioni eosinofile filamentose intracitoplasmatiche denominate corpi di Lewy, costituite principalmente da aggregati di una proteina, la α-sinucleina, in forma alterata insolubile. La deposizione di tali aggregati è stata rilevata a livello di corpo cellulare e neuriti, non solo a livello del tronco encefalo, ma nella corteccia e, perifericamente, nel sistema nervoso enterico. È discusso se il riscontro di tale alterazione istologica rappresenti in sé la patologia primaria, o sia solo un indicatore del processo di neurodegenerazione.

La eziopatogenesi della malattia di Parkinson è attualmente sconosciuta, ma considerevoli prove ne individuano una origine multifattoriale, che coinvolge fattori genetici e ambientali. La diagnosi di Parkinson è eminentemente clinica e allo stato attuale basata sulla identificazione, durante un approfondito esame neurologico e dopo una accurata anamnesi, di segni e sintomi caratteristici della patologia, correlati al deficit dopaminergico conseguente alla degenerazione nigrostriatale, e sulla esclusione di eventuali sintomi atipici. La malattia di Parkinson idiopatica è caratterizzata da una progressione relativamente lenta e da una evidente risposta alla terapia farmacologica dopaminergica, che può tuttavia perdere di efficacia durante il corso naturale della malattia.

A dispetto dell’enfasi posta sulla sintomatologia motoria, è apparso evidente negli ultimi anni come sintomi non motori e non dopaminergici siano presenti inevitabilmente nella progressione della patologia, e talvolta anche nella fase che precede l’esordio del disturbo motorio, e quindi la diagnosi clinica. I sintomi non motori possono divenire rilevanti nelle fasi più avanzate, assumendo un ruolo determinante sulla disabilità e sulla qualità della vita, anche in considerazione della scarsa responsività alla terapia con L-dopa. Appare quindi necessario rileggere la tradizionale visione della malattia di Parkinson come disordine esclusivo del movimento e considerarla una sindrome complessa, di cui il quadro di deterioramento motorio costituisce solo la parte emersa di un iceberg.

I substrati neuroanatomici e neuropatologici della maggior parte dei sintomi non motori sono sconosciuti e, considerata la varietà di questi, la questione è aperta ad ampie speculazioni fisiopatologiche. È stato suggerito che sintomi quali il deficit olfattivo, i disordini del sonno (REM sleep Behaviour Disorder – RBD), la depressione e la stipsi possano essere presenti anche prima dei disturbi motori. Un ampio corredo di sintomi non motori sono stati inoltre descritti nel corso naturale della malattia, quali disordini neuropsichiatrici e cognitivi (apatia, depressione e ansia, anedonia, deficit attentivo, demenza, allucinazioni e psicosi, comportamenti ripetitivi e ossessivi, disturbi del controllo degli impulsi), sintomi disautonomici (disturbi vescicali, della salivazione, ipotensione ortostatica, disfunzioni sessuali, xerostomia, sintomi gastrointestinali, dolore e parestesie, fatica, seborrea, perdita di peso. La malattia di Parkinson rappresenta la forma più frequente di parkinsonismo, ed è comunemente definita idiopatica. Diverse altre sindromi ne condividono i sintomi motori, rendendo difficoltosa la diagnosi differenziale, soprattutto all’esordio.

La classificazione dei parkinsonismi include altre sindromi degenerative cosiddette atipiche (“Parkinson plus”), per la presenza di sintomi e segni aggiuntivi, rappresentate principalmente da atrofia multisistemica (MSA), paralisi sopranucleare progressiva (PSP), degenerazione corticobasale (CBD), demenza a corpi di Lewy (LBD), che condividono con la malattia di Parkinson idiopatica la degenerazione del circuito nigrostriatale. Altre sindromi parkinsoniane possono conseguire a trattamento con farmaci antidopaminergici (parkinsonismo indotto da farmaci), a un quadro di coinvolgimento cerebrovascolare sottocorticale (parkinsonismo vascolare), a patologie metaboliche, infettive, infiammatorie o altre patologie degenerative. Una accurata diagnosi differenziale tra queste sindromi diviene dunque rilevante ai fini della gestione complessiva del paziente e di una sua più corretta informazione, soprattutto alla luce della diversa risposta al trattamento farmacologico e della diversa prognosi delle varie forme.

L’abilità dello specialista neurologo, pur esperto in disordini del movimento, di individuare e interpretare correttamente tali segni è, tuttavia, suscettibile di un certo grado di soggettività e di errore. Allo scopo di standardizzare e sistematizzare la diagnosi di malattia di Parkinson, quindi, sono stati elaborati, in ambiti di ricerca, specifici criteri diagnostici. L’applicazione di tali criteri può essere utile a uniformare il processo diagnostico, in particolare nelle prime fasi della malattia, quando la diagnosi è più incerta ed è necessario prendere decisioni rilevanti riguardo il trattamento e la gestione dei sintomi. I due criteri maggiormente utilizzati sono quelli elaborati dalla UK Parkinson’s Disease Brain Bank e i criteri di Gelb. I criteri della UK Brain Bank1 sono strutturati in tre fasi che comprendono, rispettivamente, elementi per la diagnosi di una sindrome parkinsoniana, per l’esclusione di altre forme e a supporto della diagnosi di malattia di Parkinson vera e propria.

Essi richiedono infatti in primo luogo la presenza di bradicinesia e almeno un sintomo tra rigidità, tremore a riposo o instabilità posturale; prevedono inoltre l’esclusione di altre cause reversibili di sindrome parkinsoniana (per esempio ictus, trauma cranico, patologie neoplastiche, trattamento con neurolettici) e la presenza, in combinazione con i primi due o più sintomi, di tre o più segni tra esordio unilaterale, tremore a riposo, progressione, asimmetria persistente, risposta (70-100%) alla L-dopa, discinesie gravi indotte da L-dopa, risposta alla L-dopa per cinque anni o più e decorso clinico di 10 anni o più. I criteri di Gelb2 richiedono, invece, la presenza di almeno due o tre sintomi tra tremore a riposo, bradicinesia, rigidità o esordio unilaterale, l’esclusione di altre possibili cause di sindrome parkinsoniana (per esempio demenza precedente ai sintomi motori, disautonomia grave non ascrivibile all’uso di farmaci, lesioni focali cerebrali o uso di neurolettici) e una risposta sostanziale e sostenuta alla L-dopa o ai dopamino-agonisti. Gelb identifica in questo modo, e in relazione a un criterio temporale di comparsa dei sintomi, una malattia di Parkinson possibile e una probabile, riservando la diagnosi definita alla conferma post-mortem.

I criteri diagnostici di ricerca sono soggetti allo stesso tipo di limitazioni della diagnosi clinica, e allo stesso modo includono la verifica di segni e sintomi che richiedono un’osservazione del paziente nel tempo, anche riguardo alla responsività alla terapia dopaminergica. Appare necessaria, alla luce di tali indicazioni, una costante rivisitazione della diagnosi, che appare tanto più accurata quanto più il quadro sintomatologico si evolve nel corso della malattia divenendo, spesso, più chiaro e consentendo una discriminazione tra le diverse sindromi. È fondamentale dunque valutare l’accuratezza diagnostica dei vari strumenti a disposizione, come emerge dagli studi pubblicati, nella fase precoce come in quella avanzata di malattia.

Lo strumento ideale che consente il calcolo dei parametri necessari a valutare la validità di un test diagnostico (sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo) è lo studio diagnostico, che richiede il confronto della metodica diagnostica indagata con un test di comprovata efficacia. Nel caso della malattia di Parkinson, a tutt’oggi, la definizione neuropatologica è l’unica possibilità di definizione diagnostica della malattia e quindi l’unico standard di riferimento adeguato (gold standard) per la valutazione dell’accuratezza di qualsiasi altro criterio clinico o strumento diagnostico utilizzato. L’esame istopatologico, che, non prevedendo una biopsia in vita, si riserva a una osservazione post-mortem, permette di rilevare le alterazioni strutturali tipiche della malattia, essenzialmente relative alla distribuzione dei corpi di Lewy, secondo criteri neuropatologici riconosciuti.

La progressiva evoluzione di tecniche diagnostiche di imaging strutturale e funzionale, in grado di studiare alterazioni qualitative e quantitative di aree di interesse a livello cerebrale ha sollevato una ampia discussione sulla utilità e validità di tali tecniche nell’orientamento diagnostico e soprattutto nella diagnosi differenziale della malattia di Parkinson. Tra le metodiche di imaging strutturale (TC, RM, TCS), la TC e soprattutto la RM convenzionale sono utilizzate, nella pratica clinica, per rilevare, con metodiche ispettive visive, alterazioni strutturali cerebrali legate a processi vascolari, infiammatori, infettivi, neoplastici e valutare le caratteristiche morfologiche e volumetriche delle diverse aree cerebrali. La RM dell’encefalo consente con maggiore accuratezza di rilevare anche la riduzione di volume di specifiche regioni corticali e sottocorticali.

Utilizzando la metodica di ecografia transcranica (TCS), comunemente utilizzata nella valutazione del flusso cerebrale a livello delle principali arterie intracraniche, è stata proposta l’ecografia parenchimale transcranica per valutare la presenza di alterazioni di segnale a livello del parenchima, in particolare a livello del mesencefalo, nei pazienti con malattia di Parkinson. Le metodiche di neuroimaging funzionale (PET, SPECT, fMRI) permettono, prevalentemente con l’utilizzo di specifici traccianti e radioligandi, di studiare l’attività e l’integrità di aree di interesse a livello corticale e sottocorticale. Tali tecniche sembrano offrire un promettente strumento di supporto alla diagnosi delle malattie neurodegenerative. Recentemente la scintigrafia miocardica con 123 I-MIGB è stata utilizzata nella valutazione della funzionalità simpatica nei parkinsonismi. In una percentuale estremamente esigua di casi è possibile formulare una diagnosi conclusiva sulla base di specifiche mutazioni genetiche che si sono rivelate associate all’insorgenza di malattia di Parkinson.

Cenni storici

La malattia di Parkinson deve il suo nome al medico londinese James Parkinson, che ne avviò la divulgazione nel 1817. Nel suo «Essay on the Shaking Palsy», (Trattato sulla Paralisi Agitante), egli descrisse per la prima volta i sintomi dei suoi pazienti e di altre persone malate che aveva osservato per le strade. James Parkinson supponeva che i diversi sintomi derivassero da una causa cerebrale comune, ma dichiarò di non conoscerne un trattamento efficace. Esistono solo pochi testi ed alcune illustrazioni a far supporre dell’eventuale esistenza della malattia già in epoche remote, come nell’Antichità. Tuttavia, prima di James Parkinson, nessuno mai descrisse tutti i sintomi tipici della malattia.

Causa cerebrale della malattia

All’inizio del secolo scorso fu confermata l’ipotesi di James Parkinson che la malattia risalisse ad una causa cerebrale. Furono infatti condotte diverse analisi su cervelli di parkinsoniani deceduti e si notò che una regione cellulare al centro del cervello di colore nero nei soggetti sani, aveva un aspetto molto chiaro nelle persone con la malattia di Parkinson. È risaputo oggi che la malattia è proprio dovuta alla degenerazione che interessa un’area ridotta del sistema nervoso centrale, chiamata “sostanza nera”. Essa è il nucleo della produzione di dopamina ed è situata a livello del mesencefalo.

L’influenza spagnola

La conoscenza del morbo di Parkinson si diffuse a macchia d’olio tra il 1917 e il 1927, quando esplose un’epidemia mondiale d’influenza, chiamata «Influenza spagnola». La malattia era dovuta ad un virus, che colpiva essenzialmente il sistema nervoso centrale. La malattia provocava un’infiammazione del cervello e delle meningi e molto spesso si complicava fino a sfociare in una sindrome parkinsoniana, chiamata «postencefalica». Nel mondo intero milioni di persone furono colpite dalla malattia. I pazienti venivano trattati nelle case di cura dell’epoca, e il trattamento consisteva essenzialmente nella somministrazione di morfina per calmare i pazienti. Al giorno d’oggi non esistono praticamente più sindromi parkinsoniane postencefaliche. Dopo la devastante «influenza spagnola» nessun virus attaccò più il cervello e le meningi allo stesso modo. Attualmente, abbiamo a che fare principalmente con una sindrome parkinsoniana detta «idiopatica», ovvero relativa ad una causa ignota e senza una malattia precedentemente rilevata.

Breve approfondimento: Infiammazione di meningi e cervello, e successiva sindrome parkinsoniana postencefalica

Le meningi sono un sistema di membrane che avvolge l’encefalo e il midollo spinale. Nell’uomo sono presenti tre meningi: la «dura madre», l’«aracnoide» e la «pia madre». Nell’«influenza spagnola» un virus causava l’infiammazione di meningi e cervello, e da questa problematica si poteva incorrere in una sindrome parkinsoniana. Come già visto in precedenza, i tentativi dei medici di curare i pazienti erano del tutto vani. Vista l’impotenza dei dottori, non si poteva che somministrare morfina ai degenti: per dare loro un po’ di sollievo.

Evoluzione dei trattamenti

Nonostante che la malattia sia nota da quasi due secoli, le conoscenze su di essa sono progredite in maniera significativa solo nel corso degli ultimi trent’anni. La guarigione è ancora oggi impossibile, ma grazie alle tecniche terapeutiche moderne si può garantire al paziente una migliore qualità di vita. Il primo trattamento medicamentoso apparve alla fine del XIX secolo, quando l’illustre neurologo francese Charcot somministrò ai degenti dell’atropina. Per lungo tempo questo trattamento rimase l’unica applicazione medicamentosa alla malattia.

Impiego di atropina

L’atropina è un alcaloide estratto da diverse piante della famiglia delle Solanaceae, come ad esempio l’Atropa belladonna. Essa è molto velenosa e viene usata in medicina. È un’antagonista dell’acetilcolina per i recettori muscarinici, ed ha i seguenti effetti sull’organismo umano: • spasmolisi di muscolatura liscia, quindi potenziale risoluzione di uno stato spastico; • midriasi, ovvero dilatazione della pupilla in assenza di luce, e paralisi dell’accomodazione visiva; • diminuzione dell’escrezione delle ghiandole esocrine; • tachicardia, ovvero accelerazione del battito cardiaco; • sopprime nausea e vomito;• in dosi elevate (> 3 mg) comincia la stimolazione centrale nervosa e causa una paralisi letale del sistema nervoso centrale. L’atropina è un anitocolinergico (inibisce l’azione dell’acetilcolina), inoltre è classificata nelle seguenti categorie farmacologiche: spasmolitico, broncodilatatore e antimuscarinico. Si può quindi dedurre che l’impiego di atropina nel trattamento del morbo di Parkinson, veniva fatto per ottenere come riscontro il ripristino delle attività muscolari a seguito di uno spasmo, ovvero di una contrazione patologica, esagerata e persistente.

Ulteriori sviluppi nell’utilizzo di estratti di belladonna

Successivamente, in Germania furono utilizzate delle soluzioni acquose ed alcoliche di radici di belladonna. Un considerevole contributo a questa evoluzione è stato dato dal neurologo italiano Giuseppe Panegrossi dell’Università di Roma. Egli condusse degli studi su alcune popolazioni bulgare sotto consiglio della regina Elena d’Italia (1873-1952) per alleviare le sofferenze dei parkinsoniani italiani. Questa cura “bulgaro-italiana” fu in seguito diffusa in Germania, dove il dottore Walther Völler continuò e sviluppò ulteriormente le ricerche. Infine, durante gli anni ’40 cominciò la produzione sintetica di farmaci che producessero l’effetto dell’atropina (anticolinergici di sintesi). La scoperta di questi anticolinergici fece sì che per la prima volta il trattamento della malattia fosse alla portata di tutti.

Fisiopatologia della malattia Concetti base di neurobiologia

Il cervello è formato da miliardi di cellule particolari chiamate neuroni. Queste cellule nervose ricevono informazioni dagli organi di senso o da altri neuroni, elaborano un messaggio ed inviano impulsi ad altri neuroni o direttamente agli organi, come i muscoli. I neuroni sono formati da un corpo centrale, dai dedriti (filamenti sottili) e da un assone (filamento più lungo). Attraverso l’assone avviene la trasmissione di messaggi sotto forma di impulsi chimicoelettrici. Le sinapsi sono le strutture che permettono la comunicazione tra le cellule nervose, ovvero la ricezione da parte dei dedriti dei messaggi trasmessi dall’assone di un’altra cellula nervosa. I neurotrasmettitori sono le sostanze chimiche che servono per la propagazione dell’impulso elettrico e che quindi vengono rilasciati dalla parte terminale dell’assone. I neurotrasmettitori raggiungono poi la superficie del neurone ricevente, dove sono presenti i recettori che riconoscono uno specifico neurotrasmettitore. La dopamina è il neurotrasmettitore coinvolto nella malattia di Parkinson.

Cosa accade nel cervello con la malattia di Parkinson

La malattia di Parkinson è una malattia neurologica che evolve lentamente e che progressivamente compromette i movimenti. È dovuta alla degenerazione delle cellule nervose localizzate in una zona del cervello chiamata “sostanza nera”. I neuroni di questo tessuto si occupano della produzione di una parte della dopamina nel cervello, un neurotrasmettitore che va poi ad agire su un altro nucleo che controlla le funzioni motorie. I neuroni dopaminergici nella sostanza nera contengono un pigmento chiamato neuromelanina, il quale dà alle cellule il loro aspetto nero. Dal momento che i neuroni muoiono e sono rimossi, la sostanza nera perde questo pigmento nero.

Nuove scoperte e trattamenti attuali

I principali farmaci impiegati oggi nel trattamento della malattia di Parkinson sono stati scoperti solo dopo la seconda guerra mondiale. I recenti progressi in campo medico sono riusciti a produrre grandi benefici per le persone malate. Gli anticolinergici sono tuttora usati, ma la loro importanza è diminuita con l’introduzione di farmaci più efficaci, chiamati dopaminergici. Quest’ultimi sono in grado di compensare la carenza di dopamina nel cervello responsabile della patologia. Nel 1960 in Svezia per la prima volta si ipotizzò la funzione chimica della dopamina nel cervello, e non tanto dopo, a Vienna, un gruppo di ricercatori scoprì che il morbo di Parkinson fosse dovuto ad una carenza di questo neurotrasmettitore. Fu così che si giunse all’utilizzo della levodopa, precursore1 naturale chimico della dopamina, per compensare la carenza del neurotrasmettitore. La levodopa fu il primo farmaco dopaminergico o dopamina-agonista, ma in seguito sono stati prodotti sinteticamente altri prodotti che svolgono un’azione analoga, come ad esempio la bromocriptina e il pergolide, utilizzati nei casi più gravi. A pari passo con i progressi della terapia cominciarono però ad apparire anche effetti collaterali e complicazioni. Ogni paziente ha infatti diverse combinazioni di problemi che quindi rispondono a modo proprio al trattamento. È perciò necessario monitorare attentamente e costantemente ogni singolo paziente per avere il miglior riscontro farmacologico possibile. Inoltre, nella maggior parte dei casi la terapia deve essere protratta per molti anni, e in questo tempo il modo di rispondere ai farmaci da parte del paziente cambia a causa del peggioramento della malattia e della crescente tolleranza ai farmaci. È quindi nell’interesse del paziente la ricerca di un trattamento che sia in grado di garantire i migliori vantaggi nel breve periodo e il minimo rischio di effetti collaterali nel lungo periodo, ovvero è meglio non innalzare troppo precocemente i dosaggi dei farmaci. L’obbiettivo della terapia farmacologica è quello di mantenere il soggetto attivo, autonomo e senza handicap, in quanto una cura alla malattia è tuttora inesistente. Nella terapia prescritta l’obbiettivo è quello di raggiungere un equilibrio tra i vari farmaci e i rispettivi effetti. La levodopa tende a ricostituire la giusta concentrazione di dopamina e quindi ad alleviare i disturbi. Tuttavia, con il progredire della malattia e quindi con l’aumentare della carenza di dopamina, alcune cellule del cervello contenenti una sostanza chiamata acetilcolina, reagiscono intensificando la loro attività. Tutto ciò provocherà un peggioramento delle condizioni del paziente, piuttosto che un miglioramento. La prescrizione di farmaci anticolinergici provvederà quindi a ridurre l’eccessiva attività di queste cellule e ad apportare miglioramenti nei pazienti. I farmaci anticolinergici e dopaminergici sono quindi complementari ma i benefici che portano si sommano e fanno oscillare i pazienti tra una condizione di normalità e uno stato parkinsoniano.

Generalmente la soluzione migliore è quella di trovare un equilibrio con alcuni farmaci di ciascun gruppo. Questo potrà complicare la terapia da seguire, tuttavia, è importante sapere che se vengono prescritti numerosi farmaci, non necessariamente la condizione del paziente è molto grave. In seguito vedremo come per alleviare specifici sintomi è talvolta necessaria l’assunzione di quattro o cinque farmaci diversi. È assolutamente comprensibile che i pazienti siano spaventati dal gran numero di pillole che devono assumere, e che quindi insorga tra di loro la paura che i farmaci potessero reagire tra di loro o che si potessero accumulare nell’organismo. Tuttavia queste circostanze sono ben conosciute dai medici e quasi tutti i farmaci inoltre, vengono scomposti ed eliminati dall’organismo entro le ventiquattro ore. Il modo in cui i pazienti rispondono al trattamento farmacologico cambia con il passare del tempo, questo è dovuto al sensibilizzarsi del sistema nervoso in seguito all’uso prolungato dei farmaci. Come precedentemente affermato, il dosaggio dei farmaci va stabilito non solo per il maggior beneficio nel breve periodo, ma anche in maniera efficiente per il futuro, prestando particolare attenzione al rischio di assuefazione dai farmaci e di effetti collaterali.

Modalità d’azione, vantaggi ed effetti collaterali dei principali farmaci utilizzati nella terapia della malattia di Parkinson Levodopa

La levodopa apporta, nella maggior parte dei casi, benefici di gran lunga maggiori rispetto a quelli apportati da altri farmaci, tuttavia bisogna anche tener conto degli inevitabili effetti collaterali che provoca nel breve e le lungo periodo. Come già accennato, la levodopa è la sostanza grazie alla quale l’organismo produce la dopamina, la cui carenza in particolari cellule nervose è responsabile della malattia di Parkinson. La dopamina non può essere assorbita se assunta per via orale, per questo si preferisce la levodopa. La levodopa viene assorbita nell’intestino e trasportata dalla circolazione sanguigna attraverso il fegato fino al cervello. L’enzima della decarbossilasi è responsabile del processo di trasformazione della levodopa in dopamina, e questa proteina sfortunatamente si trova in grandi quantità in tutto l’organismo. Per evitare che l’organismo converta la levodopa in dopamina molto prima che quest’ultima avesse raggiunto il cervello, è necessario l’intervento di un inibitore della decarbossilasi. Per questo motivo i farmaci a base di levodopa, contengono anche una sostanza chimica innocua che provvede a mantenere intatta la levodopa fino al momento in cui raggiunge il cervello e che resta nella circolazione sanguigna senza entrare nel cervello. Se l’inibitore della carbossilasi entrasse nel cervello impedirebbe la trasformazione della levodopa in dopamina proprio laddove è necessaria.

Con una terapia a base di levodopa tutti i sintomi della malattia di Parkinson tendono a diminuire, e rispetto agli altri farmaci è particolarmente indicata per attenuare la lentezza dei movimenti e quindi i disturbi ad essa collegati. Non è esagerato affermare che con una terapia a base di levodopa i miglioramenti possono essere davvero importanti. Quando fu introdotta, i pazienti che erano costretti a stare a letto per lungo tempo riuscivano finalmente a rialzarsi, a camminare e a muovere braccia e gambe. Con la levodopa anche la rigidità e il dolore di solito migliorano. Se il problema è il tremore, invece, questo farmaco non sempre porta riscontri positivi.

Anche altri sintomi, come quelli relativi alla deglutizione e al linguaggio o i disturbi dell’equilibrio e l’”esitazione da partenza” hanno solitamente esiti minori. Effetti collaterali come disturbi del gusto sono comuni con l’assunzione del farmaco. Ad esempio, per i pazienti il tè o il caffè assumono un sapore metallico, e più generalmente hanno un sapore cattivo in bocca. La levodopa assunta per la prima volta può causare disturbi del sonno. In alcuni pazienti si può verificare un aumento della pulsione sessuale e l’effetto collaterale più comune è quello della nausea, più raro invece il vomito.

Tra i degenti si può verificare una perdita di peso dovuta alla mancanza di appetito; tuttavia raramente la perdita è superiore al 10% del peso corporeo, e i pazienti la vedono come un beneficio piuttosto che come uno svantaggio. È possibile che i familiari notino nell’espressività del degente sbigottimento e gli occhi sbarrati; questi sono effetti diretti della levodopa su palpebre e muscoli oculari, che comunque non comportano alcuna implicazione medica. Solitamente gli effetti collaterali si sviluppano nel lungo periodo, ed è raro che si manifestino in stadi precoci della degenza. Nel dosaggio della levodopa c’è una comprensibile tendenza all’aumento, in quanto apporta ai pazienti visibili vantaggi, e, talvolta, il degente stesso aumenta le assunzioni. Con un uso prolungato del farmaco il cervello modifica i suoi meccanismi di risposta, diventa più resistente.

Si verificano quindi “oscillazioni” nelle quali la risposta varia, spesso in tempi molto brevi, tra uno stato di gravi e anormali movimenti involontari e condizioni di forte rigidità muscolare e di lentezza dei movimenti. I movimenti anormali dovuti a queste “oscillazioni” per i familiari diventano molto evidenti, e possono essere movimenti agitatori degli arti o del tronco, movimenti masticatori della bocca o della lingua o smorfie del volto. I malati, dal canto loro, spesso preferiscono sopportare le contrazioni involontarie piuttosto che la lentezza dei movimenti. Tuttavia, se tutta una serie di movimenti involontari pregiudica un certo equilibrio o la capacità di camminare e supera quindi i benefici della terapia, è necessario ridurre il dosaggio. La durata d’azione di una singola dose di levodopa è di circa quattro ore. Con ogni probabilità i sintomi sono maggiori prima della prima dose al mattino. È molto importante fissare gli orari di assunzione in base ai momenti della giornata di più intensa attività fisica. Gli aggiustamenti sul dosaggio o sulla frequenza di assunzione per avere maggiori benefici sono distinti di caso in caso, ma devono sempre essere stabiliti non solo basandosi sul breve periodo ma anche quello lungo. Inoltre informare in modo appropriato il medico delle variazioni delle condizioni in relazione ai tempi di assunzione delle singoli dosi facilita una prescrizione di levodopa con i maggiori benefici possibili.

Parkinson, uno su dieci s’ammala entro i 40 anni

Una malattia sempre più giovane. Fino a qualche anno fa si pensava che il Parkinson fosse prerogativa solo degli anziani. Si abbassa, invece, sempre più l’età in cui arriva questa patologia, per molti aspetti ancora sconosciuta, che si annuncia con il tremore delle mani, la fatica nel camminare, la perdita dell’equilibrio, anche se la Giornata mondiale dedicata al Parkinson celebrata ieri ha portato la buona notizia che la scienza potrebbe aver trovato il modo per contrastare una malattia tuttora inguaribile trapiantando nel cervello nuovi neuroni al posto di quelli danneggiati. In Italia l’età media di esordio è, infatti, intorno ai 58-60 anni. Il maggior numero dei casi si riscontra tra i 60-65 anni, ma il 10 per cento dei pazienti rivela i primi sintomi fra i 21 e 40 anni. Sopra i 60 anni colpisce l’1-2 per cento della popolazione. La quota sale al 3-5 per cento quando si superano gli 85 anni. Ma oggi 10 malati su 100 hanno meno di 40 anni, e l’inversione di tendenza rispetto al tempo in cui si credeva che il Parkison fosse una malattia esclusivamente senile non si ferma.

A Vicenza i malati sono 1.200, l’1,3 per cento sopra i 65 anni e il 3 sopra gli 80, cifre destinate a raddoppiare nei prossimi 15 anni complice l’invecchiamento della popolazione, ma il dott. Luigi Bartolomei, viceprimario della neurologia del San Bortolo e responsabile dell’ambulatorio integrato che resta il punto di riferimento per chi soffre di questa patologia priva di una cura risolutiva, continua a fare diagnosi sempre più precoci. Lo dicono i numeri: 1 malato su 5 ha meno di 50 anni, e in questo momento al San Bortolo è in cura anche un quarantenne. Una realtà che cambia e rende più problematico il modo di gestire la malattia, perché il giovane fa più fatica ad accettare la propria condizione con riflessi pesanti sulla sua vita affettiva e professionale ma anche sulla sua famiglia. Il rischio, in questi casi, è che si attenda troppo prima di richiedere una visita medica, per cui per la diagnosi può passare anche un anno e mezzo dopo i primi sintomi, quando sono già andati perduti il 50-60 per cento dei neuroni che governano i movimenti del corpo.

Per questo l’accorato appello del direttivo dell’associazione vicentina malattia di Parkinson dalla sede di via Mercato Nuovo. Il presidente e SilvioAmbrosi. Il viceèil poeta dialettale Ganluigi Carello. Poi, ecco, Antonio Dalla Palma, Fabio Taberni, Marilisa Dal Toso. Leonilde Grigoletto, Bruno Cappelletti, Paolo Tortoli. «I malati più giovani – spiega Leonilde – respingono anche inconsciamente l’idea di essere inseriti in un’associazione. Lavorano, hanno figli, non vogliono sentirsi malati anche se la loro patologia è diagnosticata, tendono a nascondersi, fanno fatica a riconoscersi in un gruppo di anziani, ci vedono come vecchi, per cui finiscono per isolarsi, e così perdono l’opportunità di fruire di attività preziose. Noi offriamo spazi e competenze».

L’ingresso dei giovani sarebbe auspicabile anche per un’altra ragione: «Eravamo 160 soci – dice la portavoce Grigoletto – e ora siamo un centinaio. Abbiamo bisogno di volontari, ma soprattutto di nuove leve. Non vogliamo essere sempre gli stessi. Se arrivano rinforzi possiamo avere più forza e far conoscere maggiormente le nostre esigenze. Per questo è importante far emergere il sommerso che esiste in questa malattia.

I nostri obiettivi sono tanti: combattere la patologia, aiutare i malati e i loro familiari, preparare all’assistenza, migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro care-giver, contribuire a fare ricerca. Ci sosteniamo con le sole quote associative, con il 5 per mille, ma queste risorse non bastano. Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che volessero incontrarci, frequentarci, aiutarci. Telefonateci, venite».

Il morbo di Parkinson si riscontra in maggiore percentuale nel sesso maschile (Baldereschi et al, 2000) e i sintomi possono comparire a qualsiasi età, ma nella maggior parte dei casi si presentano intorno ai 60 anni. La durata della fase preclinica, periodo di tempo che intercorre tra l’inizio della degenerazione neuronale e l’esordio dei sintomi motori, non è nota, ma alcuni studi la datano intorno a 5 anni .( Bonifati et al, 2005).

Il termine Eziopatologia in Medicina è utilizzato per spiegare le cause che provocano una determinata patologia. Nel caso specifico il Parkinson è causato dalla degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale, localizzate in una zona del cervello chiamata substantia nigra, formazione nervosa che si trova in una posizione intermedia tra mesencefalo e diencefalo. I neuroni di questo tessuto si occupano della produzione di una parte di dopamina, neurotrasmettitore endogeno, che va poi ad agire su un altro nucleo che controlla le funzioni motorie nel cervello.

I neuroni dopaminergici nella sostanza nera contengono un pigmento che prende nome di neuromelanina, che dà alla cellule quella colorazione scura. Dal momento che i neuroni muoiono o sono rimossi, tale sostanza perde il pigmento. proprio a causa della degenerazione neuronale. I primi sintomi della malattia compaiano quando l’80% del tessuto è stato degenerato. In questa patologia i danni della struttura cerebrale influenzano tutti i cinque principali circuiti che collegano le aree cerebrali: il circuito motorio, oculomotore, associativo, limbico e orbitofrontale.

Le strutture coinvolte si trovano in aree profonde del cervello, note come gangli della base. I gangli della base sono un gruppo di nuclei sottocorticali localizzati in entrambi gli emisferi cerebrali interconnessi con la corteccia cerebrale, il talamo ed il tronco dell’encefalo. I quattro nuclei che compongono i gangli della base sono lo striato, il globus pallidus, il nucleo subtalamico e la substantia nigra. Il nucleo striato riceve afferenze principalmente dalla corteccia e dal talamo ed è fittamente collegato al globus pallidus e alla substantia nigra, da cui parte la maggior parte delle efferenze (termine usato per le fibre o vie nervose che conducono in una determinata direzione i potenziali di riposo e di azione proveniente da un determinato punto di partenza), dai nuclei della base alle altre strutture cerebrali.

La diagnosi di morbo di Parkinson rimane prevalentemente clinica e si basa sulla presenza di tre sintomi classici, insidiosi, perché progressivi. I principali segni sono: il tremore a riposo, regola re, che scompare durante il movimento, accentuato da sforzi ed emozioni, che scompare nel sonno.

La rigidità, la bradicinesia (lentezza dei movimenti automatici) e, in una fase più avanzata, l’instabilità posturale (perdita di equilibrio); Il movimento è detto “del contare le monete” e riguarda solitamente gli arti superiori, spesso esordisce come monolaterale e può arrivare ad interessare il capo. Questi sintomi si presentano in modo asimmetrico (un lato del corpo è più interessato dell’altro). All’inizio i pazienti riferiscono una sensazione di debolezza, di impaccio nell’esecuzione di movimenti consueti, e spesso i sintomi non vengono riconosciuti immediatamente, perché si manifestano in modo subdolo, incostante e la progressione della malattia è tipicamente lenta: non sempre il tremore è presente in tutti i pazienti.

Talvolta sono i familiari o i conoscenti che si accorgono per primi che “qualcosa non va” ed incoraggiano l’interessato a rivolgersi al medico. Insieme ai deficit di tipo motorio, vengono riscontrati sintomi di natura differente. Studi sperimentali hanno infatti confermato che il morbo di Parkinson è accompagnato da un disturbo dell’attenzione e in alcuni casi di memoria. Specificamente la memoria di lavoro e le operazioni di recall e dating appaiono compromesse; i deficit interessano non tanto la capacità di memorizzare, quanto la possibilità di accedere ai dati conservati in memoria. La più comune complicanza psichiatrica in questa patologia è rappresentata dalla depressione. Secondo alcuni autori i sintomi depressivi sono presenti nel 25-40% dei casi.

Quando la depressione compare in uno stato iniziale della malattia si è riscontrato che si ha un più rapido declino cognitivo (Alonso et al, 2003.) Negli ultimi anni si è compreso che il declino cognitivo associato alla malattia è più diffuso di quanto si pensasse in passato e che può instaurarsi già nelle fasi iniziali della patologia. La valutazione dei sintomi del paziente avviene mediante l’uso di scale di valutazione internazionali. Una delle più usate è la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale(Richards et al, 1994). L’uso delle neuroimmagini inoltre consente una conferma diagnostica soprattutto nei casi in cui la diagnosi è dubbia per la presenza di segni clinici atipici.

Trattamenti farmacologici Nonostante la malattia sia nota da circa quasi due secoli, le conoscenze sono progredite in maniera significativa solo negli ultimi trenta anni. Non è ancora però possibile guarire dal Parkinson, ma grazie alle tecniche moderne si può garantire al paziente affetto dalla patologia, una migliore qualità di vita. Lo studioso Charcot fu il primo ad avere il merito di utilizzare sui pazienti un trattamento medico somministrando ai degenti l’atropina, un alcaloide estratto da diverse piante della famiglia delle Solanaceae.

Bisogna però aspettare la fine della seconda guerra mondiale per maggiori sperimentazioni mediche e per adottare delle soluzioni significative per combattere questa patologia. Negli anni sessanta si giunge all’utilizzo della Levodopa, amminoacido intermedio e precursore naturale e chimico della dopamina per compensare la carenza del neurotrasmettitore. Nel tempo un ruolo fondamentale è stato ricoperto dagli anticolinergici, una classe di farmaci in grado di antagonizzare gli effetti fisiologici dell’acetilcolina che possiedono azione simile all’atropina e che sono detti anche “parasimpaticolitici” poiché inibiscono l’azione del sistema nervoso parasimpatico. Sono tuttora usati, ma la loro importanza è diminuita con l’introduzione di farmaci più efficaci, che sono denominati dopaminergici.

Questi ultimi sono in grado di compensare la carenza di dopamina nel cervello, che come abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, è la causa determinante del morbo di Parkinson. In seguito sono stati prodotti sinteticamente altri prodotti che svolgono una azione analoga, come la bromocriptina ed il pergolide, utilizzati in casi più gravi. Al pari passo con i progressi della terapia cominciarono però a comparire anche effetti collaterali e complicazioni. Per comprendere quale sia il giusto trattamento, il paziente ha bisogno di essere monitorato costantemente per avere il miglior riscontro farmacologico possibile.

Tuttavia, con il progredire della malattia e quindi con la conseguente carenza di dopamina, alcune cellule che contengono una sostanza chiamata acetilcolina, reagiscono intensificando la propria attività. Questo porta ad un peggioramento delle condizioni del paziente. La prescrizione di farmaci anticolinergici e dopaminergici provvede a ridurre l’attività di queste cellule favorendo il miglioramento.

Come aiutare il paziente Farmaci, consapevolezza e supporto medico sono le prime tappe da affrontare per aiutare il paziente. È importante concordare con il neurologo che segue l’ammalato il farmaco giusto ed insieme decidere come e quando assumerlo. Questo aspetto dà il via ad un processo di autogestione. Nel momento in cui si sta assumendo il farmaco, è fondamentale capire gli effetti sul malato: sarà il paziente a notare le eventuali modifiche e i miglioramenti da apportare considerata la sua condizione. Tradizionalmente nella gestione della malattia di Parkinson vengono coinvolti neurologi o geriatri, che effettuano trattamenti basati esclusivamente sulla terapia dopaminergica o altri interventi farmacologici. Il tipo di terapia dopaminergica è efficace nel ridurre i sintomi motori, tra cui la bradicinesia (lentezza dei movimenti).

Ha però un beneficio limitato nei sintomi non motori del morbo, come la depressione, l’ansia, il declino cognitivo, la disfunzione del sistema autonomo (disturbi della vescica, sudorazione, disfunzione erettile) e nei problemi sensoriali. Oggi si ritiene che per raggiungere uno standard di eccellenza nella cura debbano essere coinvolti un gruppo multidisciplinare di medici in grado di personalizzare la cura a seconda delle esigenze specifiche del paziente, della famiglia, o di coloro che li assistono. Un tale trattamento multidisciplinare può coinvolgere diversi specialisti, tra cui fisioterapisti, logopedisti, dietisti, assistenti sociali e sessuologi. Il neurologo determina la gravità della malattia e stabilisce il trattamento medico, mentre i vari terapisti lavorano congiuntamente per ridurre il processo della malattia e per migliorare la partecipazione della persona alle attività quotidiane.

Anche se la malattia di Parkinson è l’unica patologia cronica neurodegenerativa per la quale esistono effettive terapie sintomatiche, nessuno dei trattamenti può rallentare effettivamente la naturale progressione della patologia. Vivere con il Parkinson comporta una serie di cambiamenti nello stile di vita, sia per il paziente che per le persone che gli stanno accanto. Risulta difficile accettare la realtà, il paziente si rende conto che qualcosa non funziona nel controllo del proprio corpo, e anche per coloro che gli vivono accanto non è facile comprendere cosa stia accadendo. Il malato spesso manifesta una forma di depressione, che non è sempre semplice da diagnosticare perché i sintomi vengono spesso confusi con quelli causati dai ritardi e dall’agitazione psicomotoria, dalla fatica nei movimenti e dalla perdita dell’appetito.

Molti sintomi inoltre, come la perdita di peso o l’insonnia, vengono considerati come manifestazioni della patologia e non come sintomi depressivi. Nei primi stadi spesso i malati hanno un senso di irritabilità, in altri casi invece si possono anche manifestare casi di depressione grave con sensi di colpa, pianto, perdita di forze e persino pensieri suicidi. Nella fase di trattamento farmacologico per la malattia di Parkinson spesso sono le condizioni psicologiche a peggiorare, talvolta diventa necessario introdurre un trattamento specifico per la depressione. Dal momento che lo stile di vita subisce un cambiamento notevole, il dialogo in famiglia è molto importante, sia per lo scambio di informazioni, che per il sostegno che può essere dato all’ammalato.

Una maggiore conoscenza della patologia può aiutare a ridurre l’ansia, migliorando la capacità di far fronte a disabilità emergenti. Studi recenti dimostrano come un programma di educazione sia efficace nel migliorare nei pazienti la percezione della propria salute, nel fornire informazioni e sostegno psicologico e nella collaborazione con il medico al fine di ottenere il miglior trattamento. Prendersi cura del proprio benessere emotivo (salute mentale) è un aspetto vitale nella gestione della malattia. La demenza è il sintomo più comune con lo sviluppo della malattia in età avanzata e può accadere in circa il 40 % di tali pazienti (Alonso et al, 2003.).

Questa forma di demenza è essenzialmente causata da differenti alterazioni che avvengono nella corteccia cerebrale, ma la sua base patologica è complessa. Si ritiene che uno dei meccanismi potrebbe essere il deficit dopaminergico che causa i sintomi motori. Una delle nuove terapie per dare sostegno ed aiuto all’ammalato è la terapia di gruppo. Il gruppo è composto da un insieme di individui che condividono uno scopo comune che è caratterizzato da un rapporto di interdipendenza. Questa terapia permette attraverso l’osservazione e il dialogo con gli altri di acquisire informazioni significative per imparare a comprendere ed accettare la propria patologia. Il lavoro di gruppo mette le persone in costante relazione con gli altri facendogli sperimentare una situazione che li aiuta ad adottare comportamenti spontanei ed ad esprimersi liberamente.

L’utilizzo di questo intervento parte dalla consapevolezza dell’individuo di non essere solo, ma in continuo rapporto con gli altri. Ed è proprio nel contatto relazionale che l’uomo traccia i suoi confini e delimita le sue dimensioni emozionali ed affettive. È nel contatto con persone che il paziente trova se stesso ed in questo modo si innesca un potere curativo. Il pensiero psicoanalitico sostiene che il gruppo soddisfa “il bisogno universale di appartenenza e della necessità di instaurare una condizione di unità psicologica con gli altri, che rappresenta il desiderio nascosto di ristabilire un primigenio stato di benessere incontrastato inerente all’unione esclusiva con la madre” (Tuttman1986). Il sostegno psicologico è una terapia che viene consigliata in soggetti con patologie psichiatriche che possono essere associate al morbo di Parkinson per dare una migliore qualità di vita al malato.

Alcuni scienziati, come il premio Nobel Stanley Prusiner, ritengono che la diffu-sione del Parkinson attraverso il tessuto cerebrale mimi lo schema di progressione degli agenti infettivologici. Pruisner è conosciuto per la sua scoperta di alcune proteine nel cervello chiamate prioni. In condizioni patologiche queste proteine possono portare ad una condizione di indementimento rapidamente progressivo noto come “mucca pazza” o malattia di Creutzfeldt- Jacob (ancora una volta, ironicamente denominata secondo i due neuroscienziati che per primi hanno descritto la malattia). Per anni, Stan non è stato creduto da nessuno. I suoi colleghi, amici, e l’Istituto Nazionale della Sanità gli hanno voltato le spalle, e molti hanno riso della sua descrizione della malattia e della sua evoluzione. Alla fine, è stato dimostrato che Prusiner aveva ragione riguardo le proteine prioniche. Inoltre, recentemente ha posto l’accento sulla nozione che le proteine possano comportarsi come agenti infettivologici nel cervello, e migrare. Questa possibilità costituisce una interessante teoria su come queste malattie possano svilupparsi all’interno del tessuto cerebrale.

E’ plausibile che le proteine intracerebrali che causano la malattia di Parkinson siano in realtà una manifestazione simil-infettiva? Si è dimostrato che ben prima di Prus-iner alcuni scienziati dell’ambito avevano postulato che il processamento delle proteine nel cervello potesse portare a queste conclusioni. Risulta interessante notare come diversi scienziati avessero studiato e descritto lo stesso fenomeno: quando cellule dopaminergiche sane venivano impiantate in un cervello affetto da malattia di Parkinson, ben presto anch’esse si ammalavano con le stesse proteine. Sebbene sia vero che le “proteine cattive” si diffondano attraverso i tessuti cerebrali, non è avallata l’ipotesi che la malattia di Parkinson sia causata da un’infezione. Tutt’ora, l’esatta ragione del comportamento di queste proteine, e la loro funzione, rimangono un mistero.

Dopo i primi anni di degenerazione, questi accumuli proteici noti come “corpi di Lewy” iniziano a fuoriuscire dalle regioni cerebrali profonde e come detto diffondere in aree destinate alla funzione motoria (e quindi tremore, rigidità, rallentamento), e non motoria (depressione, ansietà, apatia, disturbi sessuali, della memoria, del pensiero). I Pa-zienti che sofforono di un disordine neurologico e le loro famiglie devono quindi ricordare che nei quartieri del cervello non c’è nulla di più importante di “posizione, posizione, posizione”. La posizione è ciò che detta i sintomi.

In contrasto con la malattia di Parkinson, i pazienti di Alzheimer hanno un esordio precoce di alterazioni cognitive e della memoria. Nella malattia di Parkinson, i disturbi cognitivi sono solitamente più lievi, e compaiono molto avanti nella storia clinica. La ragione per questa differente evoluzione è secondo gli scienziati che alle proteine alterate servano anni per diffondere dai circuiti più profondi fino alle regioni più “superficiali”, deputate alla cognizione e al comportamento. La famosa frase di George Bernard Shaw, “Tutto succede a tutti prima o poi se c’è abbastanza tempo”, purtroppo spiega perché molte modificazioni cliniche comuni all’Alzheimer e al Parkinson avvengano anche durante il normale invecchiamento.

Il trattamento standard per la malattia di Alzheimer include un team multidiscipli-nare, inibitori della colinesterasi (che stimolano un agente chimico chiamato acetilcolina, in grado di aumentare la memoria), memantina (agente chimico che stimola il glutammato ed è importante per imparare e pensare), così come l’uso di terapie comportamentali ed educative per pazienti e famiglie. Tuttavia, i diversi approcci e terapie disponibili per l’Alzheimer nella maggiorparte dei casi hanno solo benefici superficiali e rapidamente transitori.

D’altro canto, il trattamento per il Parkinson è solitamente molto più solido. La so-stituzione di una sostanza chiamata dopamina può risultare in un “risveglio”. Inoltre, altre strategie farmacologiche hanno permesso ai malati di Parkinson di vivere intensamente molti anni prima che una sintomatologia disabilitante motoria o non si verifichi. Questi anni offrono la possibilità di una vita maggiormente densa di significato.

Le differenze tra il Parkinson e la SLA

Mentre la SLA (sclerosi laterale amiotrofica o malattia di Lou Gehrig) è frequentemente confusa con il Parkinson, le due malattie possono essere facilmente distinte dal malato e dalla sua famiglia se si possiedono le giuste informazioni. La malattia di Lou Gehrig consiste nella perdita di cellule neuronali in uno strato sottile del midollo spinale noto come “corna anteriori”. In questa malattia le cellule sono perdute, e non è possibile una adeguata comunicazione con i muscoli. Di conseguenza, i muscoli si assottigliano, presentano scosse, e sono più deboli. I muscoli della gola e del petto possono essere danneggiati e coinvolgere la parola, la deglutizione, il respiro. Circa il 10% di questi casi sono su base genetica, e la maggiorparte dei casi hanno purtroppo una durata molto breve dalla diagnosi alla morte (da due a cinque anni).

La maggiorparte degli Americani crede che il decorso tipico della malattia sia quello visto con Stephen Hawking, il famoso fisico teorico inglese. In realtà, il suo è un caso a parte, e la SLA, differentemente dalla malattia di Parkinson, è una malattia rapidamente progressiva, dotata di una degenerazione spiccatamente differente. Anche i depositi di proteine sono differenti, e questo rende ragione della loro denominazione: “simil-corpi di Lewy” .

Lou Gehrig fu noto come il “cavallo di ferro” del baseball fino al 1995, quando Cal Ripken Jr battè il suo record. Gehrig giocò consecutivamente la serie più lunga (2130) di partite della storia del baseball. La sua serie venne interrotta dalla malattia allorché egli si ritirò volontariamente avendo avvertito che la forza aveva abbandonato le sue gambe e le sue braccia. Nel 1939, durante il “Lou Gehrig Appreciation Day”, proclamò di essere “l’uomo più fortunato sulla faccia della terra”. Morì nel 1941. Per i pazienti è importante comprendere quanto la malattia di Parkinson sia differente dalla progressiva debolezza muscolare che imbrigliato definitivamente il Cavallo di Ferro del baseball.

Differenziare la malattia di Parkinson da un ictus o da un tumore cerebrale Qualche volta in ambulatorio si presenta un paziente parkinsoniano in preda all’ipocondria e all’ansietà. Per molti anni queste manifestazioni sono state ascritte allo stress, ma al giorno d’oggi si crede che siano invece parte del processo degenerativo della malattia. La paura di un tumore al cervello o di un ictus può interferire con la cura e peggiorare i risultati della terapia. Ecco perché qualche volta, per pazienti particolarmente ansiosi, prescrivo una risonanza magnetica per rassicurarli.

Anticolinergici Gli anticolinergici sono farmaci che antagonizzano gli effetti dell’acetilcolina. Nella malattia di Parkinson ha luogo una diminuzione di dopamina, a questo fenomeno l’organismo reagisce con un aumento di acetilcolina. Si usa perciò somministrare ai pazienti degli anticolinergici per ristabilire una giusta concentrazione di questa molecola. Questi farmaci hanno un’efficacia minore di quella prodotta dalla levodopa, tuttavia nei primi stadi della malattia o in casi di parkinsonismo lieve, con la loro azione eliminano quasi tutti i disturbi e generano pochi effetti collaterali.

Al giorno d’oggi ci sono numerosi preparati anticolinergici brevettati (la cui efficacia varia di poco), comunque i più utilizzati sono il benzexolo e l’orfenadrina. Le funzioni principali degli anticolinergici sono un’attenuazione della rigidità muscolare e del tremore, e un miglioramento delle capacità di movimento. In particolare, in pazienti con problemi con l’uso della mano, l’assunzione di benzexolo apporta ragguardevoli benefici. Questi miglioramenti si protraggono per circa quattro ore dall’assunzione della dose. Gli effetti collaterali prodotti da questi farmaci sono di due tipi.

In primo luogo ci sono gli effetti collaterali “periferici”, che possono essere: secchezza della bocca, offuscamento della visione da vicino e difficoltà nella minzione. In secondo luogo ci possono essere i cosiddetti effetti collaterali “centrali”, che possono essere: stati confusionali, deterioramento della memoria e allucinazioni. Gli effetti collaterali sono generalmente tutti di lieve entità, e dunque con gli anticolinergici, solitamente, i benefici superano gli svantaggi. È molto importante segnalare scrupolosamente al medico questi effetti, in modo da poter procedere con una riduzione del dosaggio o con l’aggiunta di un’altra terapia. Amantadina L’amantadina favorisce la liberazione di dopamina nel cervello e viene solitamente somministrata in associazione con gli anticolinergici. Analogamente a quest’ultimi, si tratta di un farmaco relativamente leggero, la cui azione tende e a diminuire gradualmente di efficienza dopo 3 o 4 mesi e che risulta particolarmente utile per i casi più lievi o iniziali della malattia.

L’amantadina ha un raggio d’azione simile a quello della levodopa, ma ha un’efficacia molto minore. L’effetto collaterale più comune che può causare è un aumento di gonfiore ai piedi e alle caviglie. In alcuni casi si può anche manifestare un’eruzione cutanea, innocua, che colpisce particolarmente le cosce e gli avambracci, conosciuta come Livedo reticularis e che si presenta come una rete composta da linee rossastre. In alcuni pazienti può anche insorgere confusione mentale e forte incertezza, di fronte a questo segnale bisogna immediatamente interrompere la terapia. Dopaminoagonisti I dopaminoagonisti sono le forme più recenti di preparati chimici sostituitivi alla levodopa. La speranza per il futuro è quella di riuscire ad apportare gli stessi benefici della levodopa senza gli indesiderati effetti collaterali con l’utilizzo di questi farmaci. Tuttavia si tratta di farmaci molto recenti e che richiedono ancora verifiche. In alcuni pazienti si sono potuti osservare notevoli miglioramenti con l’uso di dopaminoagonisti, quando in risposta alla levodopa manifestavano invece gravi “oscillazioni” (momenti di “normalità”, alternati a momenti in cui i sintomi sono molto gravi). La spiegazione può essere data dal fatto che la durata d’azione di dopaminoagonisti, come la bromocriptina e il pergolide, è leggermente maggiore rispetto a quella della levodopa.

Se l’effetto della levodopa si estende ad un periodo di 3 o 4 ore, l’effetto della bromocriptina può invece persistere fino a 6 ore. In alcuni casi i dopaminoagonisti sono tollerati meglio che la levodopa, si hanno infatti eguali o maggiori benefici ma meno effetti collaterali. La prescrizione di questi farmaci viene solitamente fatta solo su speciale consiglio di un neurologo che ne ha già fatto esperienza, vige infatti il pericolo di gravi effetti collaterali inaspettati. L’aumento di movimenti anormali e di stati confusionali acuti sono tipici effetti collaterali che si sono potuti osservare, e sono talvolta più forti e persistenti di quelli associati alle altre terapie. Inibitori della COMT La modalità d’azione di questi farmaci è completamente diversa rispetto a quella dei medicinali presi in analisi finora. Gli inibitori della COMT non agiscono direttamente sul sistema nervoso, essi bloccano un enzima che degrada la dopamina, la COMT (catecol-O-metiltrasferasi).

Questo enzima agisce in periferia, prima di entrare nel cervello, e può degradare la levodopa. L’azione di questi farmaci si traduce quindi in un netto prolungamento dell’azione della levodopa, quest’ultima durerà più a lungo nel plasma e sarà maggiormente disponibile a livello cerebrale sotto forma di dopamina. Addizionare un inibitore della COMT ad una terapia con levodopa e inibitore della decarbossilasi può rivelarsi particolarmente utile nei pazienti che presentano una reazione fluttuante alla levodopa. Questo perché l’inibizione della COMT permette di ridurre o eliminare queste fluttuazioni attraverso un miglioramento della cinetica plasmatica della levodopa, e quindi della sua efficienza tra una dose e l’altra. È possibile che con questi farmaci aumenti la gravità degli effetti collaterali dovuti alla levodopa. Inoltre possono causare irrequietezza ed è quindi meglio assumerli al mattino per evitare problemi d’insonnia. Apomorfina Questo farmaco è un dopaminoagonista e viene somministrato per iniezioni. Può causare forti nausee e vomito.

Le iniezioni sono consigliate ai pazienti che soffrono di gravi fluttuazioni motorie e di alterazioni del movimento di grave entità. Anche dove la risposta a una terapia più “tipica” per la malattia di Parkinson è improvvisamente perduta, viene spesso consigliato un trattamento con apomorfina. La terapia dev’essere necessariamente controllata presso una struttura ospedaliera. Altri farmaci La depressione è molto spesso associata alla malattia di Parkinson stessa e ai farmaci per contrastarla. I farmaci antidepressivi usati più comunemente sono i cosidetti triciclici. Essi, oltre alla loro azione antidepressiva, esercitano una leggera azione anticolinergica (nella malattia di Parkinson un effetto considerato collaterale, diventa invece un vantaggio). Alcuni antidepressivi triciclici hanno anche un’azione sedativa, essi possono quindi rappresentare una soluzione anche per problemi di insonnia. Il tremore, sintomo tipico nella malattia di Parkinson, in situazioni di stress e di tensione nervosa può peggiorare. A questo proposito ci sono i farmaci betabloccanti, che, se assunti preventivamente rispetto a un evento potenzialmente stressante (come un matrimonio o una conferenza in pubblico), possono alleviare le manifestazioni corporee dovute alla reazione allo stress.

Terapia chirurgica Negli anni ’60, prima della scoperta della levodopa, si usava intervenire chirurgicamente con una talamolisi, ovvero distruggendo le vie nervose responsabili del tremore. Oggi si ricorre piuttosto impiantando elettrodi verso le aree del cervello dalle quali parte la stimolazione nervosa per un certo movimento. Questo intervento è meno invadente rispetto alla talamolisi e gli conseguono pochi effetti collaterali. La tecnica di stimolazione intracerebrale profonda, conosciuta come “Deep Brain Stimulation”, è particolarmente indicata per pazienti che presentano fasi di blocco motorio invalidanti e/o movimenti involontari intensi e disabilitanti. È preferibile che chi si sottopone all’intervento abbia un’età non superiore ai 70 anni, che presenti condizioni di salute generali buone e che non abbia mai presentato problemi psichiatrici. I primi interventi di questo tipo sono stati effettuati circa 15 anni fa, e i primi bilanci sugli effetti a lungo termine che si possono fare sembrano piuttosto positivi. In questa direzione i passi avanti che si possono fare sono ancora tanti e, al giorno d’oggi, i pazienti che decidono di sottoporsi a un intervento sono veramente pochi. Da menzionare è anche l’ipotesi di trapianto di cellule nervose, un approccio terapeutico che si basa sul principio della sostituzione delle cellule nervose degenerate tramite cellule nuove originate dalle cellule staminali. Si tratta di un’ipotesi ricca di prospettive future, ma che al momento resta solo una tecnica sperimentale. Schema riassuntivo • Stadi iniziali, precoci, lievi o anticolinergici o amantidina o (antidepressivi, farmaci contro il dolore o la costipazione) • Casi più gravi o levodopa o anticolinergici o ev. farmaci dopaminergici bromocriptina pergolide o (farmaci contro il dolore, l’insonnia o gli stati confusionali). Una schema riassuntivo di questo tipo è piuttosto azzardato, perché, come già visto, ogni individuo affetto dal Parkinson manifesta la malattia a modo proprio e quindi necessita di un trattamento specifico al suo caso. Ad ogni modo, questo schema può aiutare ad avere una visione generale della base di fondo di quello che è il trattamento farmacologico impiegato per la malattia.

Parkinson, l’ importanza dell’assistenza al paziente e ai caregiver

La malattia di Parkinson è una patologia cronica neurodegenerativa che comporta deficit motori e non-motori notevolmente disabilitanti. Colpisce il 2% della popolazione e crea un decremento della qualità della vita strettamente correlata ad una diminuzione dell’autonomia fisica, del grado di percezione cognitiva e del benessere psico-emotivo, fino a raggiungere una elevata alterazione del grado di abilità nello svolgere le attività della vita quotidiana. Questi deficit progrediscono fino a portare nel tempo ad una disabilità ed inabilità psicofisica totale. Lo studio del morbo di Parkinson richiede un approccio multidisciplinare non solo nella situazione di acuzie, ma durante tutta l’evoluzione della malattia in quanto è una patologia complessa che presenta anche molti aspetti non prettamente neurologici. I sintomi della malattia risultano avere un impatto notevole anche sulla qualità di vita di chi eroga l’assistenza al soggetto malato, coloro che vengono denominati caregiver, e che si occupano di curare la persona affetta da tale morbo. La presenza di un caregiver è associata ad un miglioramento del decorso della malattia in termini di ridotta mortalità e di un mantenimento adeguato della qualità di vita del paziente, ma il disagio psicologico che accompagna la comparsa di una malattia, improvvisa e progressiva, rappresenta la rottura di un equilibrio, in grado di produrre cambiamenti nella vita personale, familiare e sociale. In altri termini, quando una persona si ammala, si ammala nella sua totalità. L’obiettivo di questo lavoro è quello di definire il ruolo del caregiver e di sostenerlo durante la fase relativa alla presa in carico della persona affetta dal Parkinson, al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale. I familiari, infatti, necessitano sia di aiuto pratico, sia di sostegno affettivo per riuscire ad adattarsi agli aspetti negativi della situazione. Informazione ed assistenza psicologica possono, perciò, rivelarsi essenziali e decisivi per aiutare sensibilmente i malati ed i familiari ad affrontare questa patologia ed a migliorare la solidarietà all’interno della famiglia.

Trattamento chirurgico I trattamenti nel caso di malattia di Parkinson sono vari e tra questi un grande passo in avanti nella terapia della malattia è stato dato da quello chirurgico. La chirurgia nella cura del morbo nasce da un intervento avvenuto nel 1942, ad un paziente affetto dal morbo. Durante l’operazione, in seguito alla chiusura della arteria carotide, sopravvenne un infarto alla parte laterale e anteriore del talamo che provocò l’immediato cessare del tremore. In seguito un neo chirurgo americano Cooper avviò la pratica della chirurgia lesionale dei nuclei ventrale anteriore e ventrale del talamo per eliminare il tremore. Le procedure chirurgiche comprendono: – stimolazione profonda del cervello; – rimozione delle lesioni – trapianto di cellule (Emborg EM., 2007). attualmente la tecnica più utilizzata è la chirurgia stereotassica, che permette di trattare i punti situati in profondità nel parenchima attraverso l’utilizzo di dispositivi radiologici. La scoperta che alcuni nuclei responsabili della patologia, come il globo pallido e il nucleo subtalamico, potevano essere trattati chirurgicamente ha permesso di elaborare una tecnica, detta Deep Brain Stimulation (DBS), che porta ad una buona riduzione nella dipendenza da levodopa (Lopiano L. et al., 2005). Questo tipo di intervento viene utilizzato su soggetti anziani con la malattia in stato avanzato, che hanno problemi legati all’assuefazione derivante dall’uso prolungato di Levodopa. La stimolazione profonda del cervello ha il vantaggio di essere reversibile e regolabile. La stimolazione effettuata alte frequenze nella profondità del cervello e la stimolazione del nucleo subtalamico sembra sia l’intervento più idoneo nella terapia della malattia. Molti studi hanno infatti dimostrato che grazie a questo tipo di chirurgia non vi è progressione nella rigidità, nel tremore e nella bradiscinesia (Lopiano.et al,2005) .

Trattamento riabilitativo Sappiamo che l’attività sportiva giova all’organismo, ma nel Parkinson il movimento è compromesso e il paziente tende ad una vita sedentaria. Gli studi effettuati sui malati di questa patologia hanno rilevato come gli interventi di terapia fisica possano migliorare oltre che la forza muscolare anche la flessibilità e l’equilibrio (Van Nimwegen et al, 2010), gli effetti più immediati sono un miglioramento nella performance motoria e nelle abilità cognitive e funzionali (Ebersbach et al, 2008). E’ stato dimostrato che l’esercizio fisico porta ad una riduzione del tasso di mortalità negli individui affetti dal morbo. L’allenamento aerobico in riduce i sintomi motori e migliora il benessere fisico. Il regolare esercizio ha infatti effetti positivi sulla regione frontale, in quanto media le funzioni esecutive. Presenta inoltre effetti angiogenici, cioè lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni che partono da altri già esistenti, migliora la funzione cognitiva specialmente nei processi esecutivi. Si rende così necessario un ciclo di riabilitazione motoria che stimoli e corregga l’esercizio fisico quotidiano sin dalle fasi iniziali della malattia. È importante che il paziente sia veramente disposto ad applicarsi per trarne il massimo beneficio, mettendo tutto il suo impegno. È stato dimostrato che l’uso di stimoli visivi o uditivi (i cosiddetti “cues”) possono migliorare la lunghezza del passo, i blocchi improvvisi della marcia (“freezing”) e l’equilibrio. Molto importante è l’utilizzo del tapis roulant (“tappeto ruotante”), strumento fondamentale per migliorare le caratteristiche del passo (lunghezza e velocità) dei pazienti affetti dal morbo. I deficit nel controllo posturale nei pazienti possono essere invece influenzati positivamente dall’allenamento di biofeedback fondato sull’equilibrio dinamico (Mirelman et al, 2011). Il paziente ha difficoltà nell’iniziare in maniera automatica un movimento ed a mantenerlo nel tempo. Se si utilizza un tapis roulant l’ammalato è obbligato dallo scorrimento a mantenere un ritmo corretto e costante del cammino, allenandosi così in maniera efficace. Importante quindi è praticare la fisioterapia, con aree principali di trattamento quali la deambulazione, l’equilibrio, i trasferimenti (ad esempio il girarsi sul letto o l’ alzarsi da una sedia), l’atto di afferrare gli oggetti. Le terapie occupazionali e logopediche, utilizzate per preservare la parola e la deglutizione, sono invece prescritte e praticate non solo per migliorare le funzioni motorie e le attività della vita quotidiana, ma anche per evitare l’insorgere e l’aggravamento di sintomi che pongono i pazienti a rischio di morte precoce quali la disfagia (Raynsmar et al, 2011). Anche le terapie psicologiche psico-dinamiche o quelle cognitivo-comportamentali, vengono spesso consigliate ai malati di Parkinson ed ai loro caregiver, con il fine di fornire loro un supporto costruttivo nell’affrontare la diagnosi ed il decorso della malattia.