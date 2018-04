Philadelphia, afroamericani arrestati da Starbucks perchè neri: il Ceo si scusa

Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto a Philadelphia, dove due uomini entrati in una caffetteria e in attesa di una terza persona si sono visti fermati e arrestati per qualcosa di incredibile. Come abbiamo detto, i protagonisti di questa storia sono due uomini entrati all’interno di una nota caffetteria appartenente al gruppo Starbucks, i quali si erano seduti ad un tavolo aspettando una terza persona e pare si fossero dati appuntamento proprio in quel posto per un incontro di lavoro.

Aspettando la terza persona, i due avrebbero fatto le loro ordinazioni e nel frattempo avrebbero anche chiesto di poter utilizzare il bagno del locale, ma il barista si sarebbe rifiutato e davanti a questa negazione è avvenuto qualcosa ancora oggi di poco chiaro perché è stata chiamata la polizia e i due uomini sono stati arrestati e ammanettati portati fuori dal locale e sotto gli occhi increduli di tutti i clienti. Addirittura uno dei presenti avrebbe anche firmato l’accaduto e messo il video su Twitter che è subito diventato virale.

Starbucks e così finito al centro della bufera per questo episodio che ancora oggi ha Dei Contorni poco chiari. Questo è quello avvenuto nel pomeriggio del 12 aprile, quando è stato pubblicato il video da parte di una ragazza una certa Melissa DePino che ha girato proprio questo video con il suo smartphone presso una delle note caffetterie Starbucks della sua città e nel video si vedono proprio i poliziotti che ammanettano gli uomini e li portano via. La giovane donna ha così commentato: “@Starbucks Hanno chiamato la polizia perché questi uomini non hanno ordinato niente. Stavano aspettando che arrivasse un loro amico, che è arrivato mentre venivano portati fuori in manette senza che abbiano fatto nulla. Tutti gli altri bianchi nel locale si chiedono come mai non sia successo a loro tutte le volte che hanno fatto la stessa cosa”.

I due uomini arrestati sarebbero di colore e questo ha fatto pensare che dietro ci fosse un motivo di razzismo.”I miei agenti non hanno fatto nulla di male”, ha dichiarato il commissario Richard Ross. “Gli uomini sono stati poi rilasciati “per assenza di prove”, ha detto un portavoce della polizia, come riporta l’agenzia Associated Press.“Chiediamo scusa alle due persone coinvolte e ai nostri clienti e siamo molti dispiaciuti che questo episodio abbia portato a un arresto”, ha postato Johnson sull’account twitter ufficiale di Starbucks. “Stiamo rivedendo le nostre procedure e ci stiamo impegnando con la comunità e il dipartimento di polizia per fare in modo che questo tipo di situazioni non capitino più, in nessuno dei nostri negozi”.