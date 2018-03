Piaggio Aerospace avvia licenziamenti per 114 lavoratori -2

Genova – Centoquattordici lavoratori Piaggio Aerospace, di cui ottanta genovesi e 34 di Villanova, hanno ricevuto questa mattina le lettere di licenziamento.

“Alla prova dei fatti, tutte quelle promesse si sono sciolte come neve al sole, dimostrando in maniera lampante come né le istituzioni regionali né quelle nazionali siano in grado di far valere la propria autorità su Piaggio e gestire quella che è a tutti gli effetti una bomba sociale ed economica per la nostra regione”. La conferma arriva da fonti sindacali.

Piaggio ha comunicato ai sindacati che le previsioni di lavoro non permettono di riassorbirli e di avere attivato la procedura di riduzione del personale. I sindacati non accettano la prospettiva di esuberi in mobilità esterna e chiedono un incontro con l’azienda. “È evidente che il governo ha grandissime responsabilità perché li ha riempiti di soldi”, accusa ancora la Fiom, “e non è riuscito né a pretendere un piano industriale serio né a evitare gli esuberi”.

“Ancora una volta le dichiarazioni rassicuranti dell’ad non hanno nei fatti alcun riscontro, anzi si fa il contrario di ciò che si afferma”. Lo scrivono in un documento congiunto Fiom, Fim e Uilm. Non ci risulta che esistano ad oggi accordi a tutela delle tante affermazioni generiche sentite. “La Regione, in quanto firmatario dell’accordo ministeriale, non è uno spettatore e la violazione degli accordi sottoscritti -conclude la nota- la coinvolge direttamente”.