Pianta migliaia di alberi per rendere omaggio alla sua moglie defunta, dopo 17 anni Viene scoperto il suo segreto

La storia che stiamo per raccontarvi arriva direttamente da Wickwar nella campagna inglese. I protagonisti sono Janet e Winston Howes i quali hanno vissuto un amore davvero da favola. I due si erano innamorati e fu davvero un colpo di fulmine E da quel giorno il loro legame divenne sempre più forte. Nel 1962 Janet e Winston Howes convolano a nozze e si trasferirono in un Cottage Nella campagna inglese. Dopo qualche tempo i due Ebbero anche un figlio e la loro fattoria nonchè proprietà pare andasse davvero molto bene così come il loro amore e il figlio cresceva in salute e anche molto forte. Insomma, la loro vita era davvero perfetta sotto ogni punto di vista e la famiglia era piuttosto felice.

Un giorno però accade qualcosa ed ha sconvolto e cambiato tutto perché poco più di 30 anni di matrimonio la donna Purtroppo se n’è andata improvvisamente. Da quanto riferito, sembra che purtroppo la donna sia morta a 50 anni per un improvviso attacco di cuore e la notizia fu accolta da padre e figlio davvero con grande stupore e dolore. Entrambi cercarono di farsi forza, ma la morte della donna era stata davvero un colpo al ciel sereno. Soltanto qualche mese dopo la morte della moglie il marito ebbe un’idea nonostante sapesse però che niente nessuno le avrebbe potuto portare indietro la moglie, ma decise comunque di fare un qualcosa per rendere omaggio a quella che era la sua memoria compiendo un gesto davvero molto significativo.

Winton pare si sia dedicato alla coltivazione di un campo proprio nei pressi della fattoria una terra che la sua amata donna amava molto e pare volesse creare un posto dove sia lui che il figlio potevano trovare conforto anche e soprattutto nei giorni più tristi. Questo suo omaggio e alla moglie purtroppo deceduta rimaste segreto per tantissimo tempo fino a quando a sorvolare sulla zona non fu una mongolfiera con tanto di pilota a bordo. Si tratta di Andy Collet il quale si trovava a bordo della mongolfiera e stava ritornando a casa dopo avere trascorso un intero pomeriggio in aria.

L’uomo infatti ad un certo punto dall’alto scoprì qualcosa di straordinario e nello specifico noto il campo di Winston. Per tanti anni l’uomo aveva piantato migliaia di alberi per potere creare una foresta a forma di cuore e li aveva piantati proprio nel posto che tanto piaceva alla sua amata moglie. “Vado spesso in mongolfiera, ma questa è la cosa più bella che io abbia mai visto dal cielo. Un cuore nascosto, nessuno l’avrebbe mai detto. Una storia d’amore che puoi solo immaginare”. “Ho pensato che fosse un’idea bellissima e ho piantato migliaia di querce. In seguito, abbiamo messo una panchina nel campo, rivolta verso la fattoria dove lei viveva”, ha dichiarato ancora Winston. Ogni anno l’uomo pare pianti narcisi T in mezzo al cuore che fioriscono tutti in primavera. Si tratta di un omaggio davvero molto commovente nei confronti della donna che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del marito e del figlio.