“Picchiata e minacciata”. Il figlio di Gigi D’Alessio nei guai: a parlare proprio lei, che lo accusa di una violenza folle e inaudita. Una testimonianza davvero scioccante

Difficile pensare che possa succedere altro in casa Gigi D’Alessio, considerante il vortice di notizie, davvero di ogni tipo, che hanno interessato il cantante partenopeo in queste ultime settimane. A partire, ovviamente, dalla rottura con Anna Tatangelo, un amore che si è interrotto all’improvviso dopo tanti anni e un figlio insieme, con tanto di indiscrezioni subito piovute dal cielo sulle nuove, rispettive fiamme (aleggia addirittura lo spettro di Loredana Lecciso, alla quale alcune testate imputano la fine della storia). Poi era stata la situazione debitoria dell’artista a tenere banco, con articoli che parlavano di notevoli difficoltà finanziare.

E, per la serie “al peggio non c’è mai fine”, le disavventure del figlio di Gigi, Claudio, finito in grossi guai per una questione risalente ormai a qualche tempo fa ma che continua ad arricchirsi di dettagli e testimonianze. Nello specifico il giovane, 33 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup Clementina Forleo con l’accusa di violenza privata e lesioni. Il procedimento è partito dopo la denuncia della ex colf di D’Alessio jr, una donna ucraina di 55 anni a servizio da lui il 5 luglio 2014.

Loading...

Una data non casuale: quel giorno, stando all’accusa, D’Alessio avrebbe aggredito e minacciato la donna. All’epoca dei fatti Claudio era fidanzato con l’ex consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti. I due erano tornati a casa tardi, e tra risate e chiacchiere avevano svegliato la colf, che cercava di dormire in una stanza senza porta in soffitta. Pare che i due avessero iniziato a cucinare qualcosa nonostante l’orario non certo abituale perché Nicole aveva fame. Come riportato dal Tempo, la donna ha raccontato nella denuncia: “Ho chiesto a Claudio D’Alessio di non fare rumore, perché non riuscivo a dormire. Ma lui mi ha risposto: È casa mia, faccio quello che mi pare”.

La donna a quel punto ha deciso di dire basta e ha quindi chiesto che le fosse pagato il dovuto, perché il giorno dopo sarebbe andata via: “Non ce la facevo più a essere sfruttata e maltrattata”, visto che lavorava “in nero per 15 ore al giorno in condizioni inumane, al limite della schiavitù”. La reazione di D’Alessio jr pare sia stata ferocissima: sarebbe andato direttamente nella stanza della donna e le avrebbe scaraventato i vestiti per terra. “Io non ti do niente – le avrebbe urlato – non ho soldi. Vai via subito da questa casa”. La donna, provando a resistere, l’avrebbe fatto irritare ulteriormente e la serata sarebbe finita con spintoni e sedie vibrate minacciosamente in aria. Il giorno dopo la donna è andata all’ospedale San Filippo Neri, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 10 giorni, ematomi, cervicalgia e stato d’ansia.