Picchiato e insultato in piazza perché senegalese: “Vattene via, sporco negro”

Un giovane richiedente asilo di soli 19 anni, di origini senegalesi, è stato aggredito, picchiato e offeso con insulti razzisti a Partinico, in provincia di Palermo. L’episodio è avvenuto mentre il ragazzo stava lavorando e stava servendo ai tavoli in un bar in una piazza del Paese. Il giovane è da due anni ospite di una comunità e ha presentato denuncia ai carabinieri dopo l’aggressione, portata avanti da alcuni ragazzi. Il 19enne ha ferite al labbro e alle orecchie che sono ritenute guaribili in sette giorni.

Il ragazzo è stato insultato e poi preso a calci e pugni. Durante l’aggressione, il gruppo di aggressori gli avrebbe urlato: “Vattene via sporco negro”. A raccontare quanto avvenuto è stato poi lo stesso ragazzo: “Non ho reagito perché non alzo le mani. Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani”. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri per cercare di risalire ai responsabili dell’aggressione.

Secondo quanto riporta Repubblica, gli aggressori erano in quattro e la vicenda risalirebbe a due giorni fa, ma Dieng Khalifa – la vittima di questo episodio – l’avrebbe denunciata solamente questa mattina. Il giovane è arrivato in Italia nel 2016, ancora minorenne, a bordo di un barcone. Negli ultimi giorni la striscia di casi di intolleranza xenofoba sono tantissime: Repubblica ne stima otto negli ultimi 45 giorni, ricordando l’episodio di Vicenza del 26 luglio, quando un uomo ha sparato da un balcone a un operaio di origine capoverdiana, oltre alla vicenda della bambina rom di un anno ferita con un piombino a Roma.