Pil in aumento negli ultimi 7 anni, ancora fanalino di coda in Europa

L’ottima notizia è che, le ultime stime dello sviluppo economico nel 2017 da poco annunciate dall’Istat l’Istituto italiano di statistica, affermano che, il nostro prodotto interno lordo è stato più alto riguardo all’antecedente rivelazione dell’1,4%. Infatti, si parla di un salto più considerevole dell’accrescimento e del patrimonio nazionale degli ultimi sette anni.

D’altronde il Pil è una misura macroeconomica. Ancora meglio come ha fatto osservare a tutela dei consumatori Federconsumatori portale istituzionale, ad un’indagine mirata si evidenzia come la prosperità del paese sia, a tutt’oggi, inferiore di quasi il 6% riguardo ai livelli precedenti e alla crisi economica dilagata tutto il mondo il 2008.

L’economia delle famiglie italiane

Stando ai dati pubblicati dall’Istat, per le famiglie italiane la crescita di un Pil dell’14% non ha dato ancora due effetti positivi. Infatti, tutte quelle famiglie che nell’anno passato hanno avuto problematiche riguardanti la loro indigenza economica, continuano a sopportare tale condizione.

Andando a decomporre i dati, nello stesso metodo adottato dalla Federconsumatori, possiamo accertare facilmente i maggiori fattori contribuiscono al perdurare di questa condizione economica. Nel concreto, si parla di quei nuclei familiari dove risiede un disoccupato od un precario, soprattutto se uno di loro è un genitore. Purtroppo anche la posizione dei giovani in continua ricerca di lavoro influisce gravemente. Infatti, data l’ostilità di accesso nel mondo del lavoro dei giovani, per far fronte a questa carenza sempre più spesso devono far fronte gli stessi genitori o addirittura i nonni.

La Federconsumatori ha fatto molto di più, attraverso il suo osservatorio nazionale, è riuscita a conteggiare accuratamente l’ammontare di questo contributo che, si calcola intorno ai 450 €.

Il confronto con paesi dell’Unione Europea

Benché l’Italia abbia una netta crescita negli ultimi sette anni, rimane tuttora ultima in ambito europeo: infatti, tutte le altre nazioni dell’unione europea hanno aumentato il prodotto interno lordo di noi. Perfino, stando agli ultimi dati disponibili, nel 2017 anche la distrutta Grecia ha effettuato una crescita superiore alla nostra. Stando a quanto afferma la commissione europea, se non si prenderanno veloci ed importanti provvedimenti la situazione non cambierà neanche nel periodo 2018/ 2019 .