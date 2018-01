Piombo nella farina di grano duro: il lotto ritirato, rischio per la salute

Livelli di piombo troppo elevati. È questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute ad ufficializzare il richiamo della Farina BIO di grano duro Senatore Cappelli Macinata a pietra da Agricoltura Biologica. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale dall’azienda produttrice, Gorfini Giuliano con sede dello stabilimento ad Anghiari (AR) Loc. San Lorenzo n. 43. La farina in questione è venduta nella confezioni da 1 kg e fa parte del lotto con scadenza 10 luglio 2018. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato, che provvederà al rimborso.

Il piombo, sostanza altamente nociva che si annida in alcuni degli alimenti più comuni, esiste nell’ambiente e tracce possono finire negli ingredienti che sono utilizzati nella produzione di latte. Gli effetti tossici possono causare conseguenze negative permanenti a livello cerebrale e minare le capacità cognitive in particolare di neonati e bambini piccoli che sono particolarmente vulnerabili. Sul ritiro odierno è intervenuto anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, che spiega come “l’assorbimento di piombo, può costituire un grave rischio sanitario, può ostacolare lo sviluppo del processo cognitivo e delle prestazioni intellettuali nei bambini, nonché aumentare la pressione sanguigna e le patologie cardiovascolari negli adulti”.

L’inquinamento ambientale L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente, di origine antropica o naturale, che produce disagi o danni permanenti per la vita di una zona destabilizzandone l’equilibrio con i cicli naturali esistenti, in modo temporaneo o permanente. Si può affermare che non esiste una sostanza di per sé inquinante, ma sono l’uso di qualsiasi sostanza od un evento, prodotto od inatteso, che determinano uno stato d‟inquinamento. Può esser, infatti, definito inquinamento tutto ciò che è nocivo per la vita o altera in maniera significativa le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua, del suolo o dell’aria, tale da cambiare la struttura e l’abbondanza delle associazioni dei viventi o dei flussi di energia e soprattutto ciò che non viene compensato da una reazione naturale o antropica adeguata che ne annulli gli effetti negativi totali.

Si tratta, quindi, di una forma di contaminazione dell’aria, delle acque e del suolo con sostanze e materiali dannosi per l’ambiente e per la salute degli esseri umani, capaci di interferire con i naturali meccanismi di funzionamento degli ecosistemi o di compromettere la qualità della vita. Sebbene possano esistere cause naturali che possono provocare alterazioni ambientali sfavorevoli alla vita, il termine “inquinamento” si riferisce in genere alle attività antropiche ovvero si parla, in generale, di inquinamento quando l’alterazione ambientale compromette l’ecosistema danneggiando una o più forme di vita. Allo stesso modo si considerano atti di inquinamento quelli provocati dall’uomo (es. emissione di diossina e/o materiale radioattivo) mentre, non sono considerati tali gli eventi naturali come, a titolo di esempio, le emissioni gassose naturali, quali quelle connesse a vulcanismo/ceneri vulcaniche o l‟aumento della salinità. I contaminanti ambientali che rappresentano una fonte di pericolo per la salute umana sono estremamente diversi e agiscono con molteplici effetti; in particolare poi, per quanto riguarda l’inquinamento degli alimenti, risulta obbligata la massima conoscenza sui livelli dei contaminanti negli alimenti stessi.

Le micotossine sono sostanze chimiche tossiche naturalmente prodotte dai funghi e da muffe che possono svilupparsi anche nei cereali destinati al consumo. Le micotossine sono prodotte da funghi microscopici (più comunemente conosciuti come muffe) che appartengono ai generi Fusarium (Gibberella), Aspergillus, Penicillium. In particolari condizioni ambientali, quando la temperatura e l‟umidità sono favorevoli, questi funghi proliferano e possono produrre micotossine. Generalmente entrano nella filiera alimentare attraverso colture contaminate destinate alla produzione di alimenti e mangimi, principalmente di cereali. Dai cereali, alcune micotossine possono passare direttamente agli alimenti utilizzati dall’uomo (derivati da cereali come farine, prodotti da colazione ecc) oppure, attraverso i mangimi (mais compreso), venire ingeriti dagli animali e da questi passate agli alimenti da essi prodotti (latte, formaggio, uova ecc). Le tossine fungine possono essere raggruppate in quattro categorie in base al loro meccanismo d’azione: 1. veleni citotossici (tossine che provocano una distruzione cellulare generalizzata seguita da disfunzioni di alcuni organi): – Amatossine o Amanitine sono polipeptidi biciclici contenuti in specie di funghi quali l’Amanita phalloides, l’Amanita virosa e l’Amanita verna, la Galerina autumnalis e simili; – Idrazine, specie di false morchelle (Gyromitra esculenta e Gyromitra gigas) che contengono un veleno citotossico detto gyromitrina, derivato volatile dell’idrazina;

– Orellanine, ultimo tipo di avvelenamento citotossico causato dal Cortinarius orellanus e simili; – le Aflatossine sono micotossine prodotte da specie fungine appartenenti alla classe degli Ascomiceti (genere Aspergillus) e da alcune muffe. 2. neurotossine (sostanze che causano problemi a carico del sistema neurovegetativo): – Gli avvelenamenti da funghi che causano problemi neurologici si possono dividere in 3 gruppi basati sul tipo di sintomo prodotto e chiamati col nome della sostanza responsabile di tali sintomi: Muscarina, Acido ibotenico/muscimolo e Psilocibina. 3. irritanti gastrointestinali (composti che causano disturbi gastrointestinali): Numerosi funghi, inclusi l’Entoloma sinuatum (ex lividum), il Tricholoma pardinum, l’Omphalotus olearius, il Boletus satanas, l’Hypholoma fasciculare, contengono tossine che possono causare dolori gastrointestinali;

tossine simili al disulfiram/antabuse (provocano sintomi solo in associazione al consumo di alcool etilico): il Coprinus atramentarius è il principale responsabile di avvelenamenti tipo disulfiram/antabuse, anche se il Boletus luridus e il Clitocybe clavipes producono effetti simili. Non sono da trascurare, inoltre, le intossicazioni di tipo botulinico dovute ad una non perfetta conservazione di funghi o di altri vegetali conservati in scatola e le intossicazioni dovuto ad accumulo di metalli pesanti o pesticidi da parte di alcuni funghi.

Il termine metallo pesante si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici che hanno una densita’ relativamente alta e sulla base del loro peso atomico oltre che di altre caratteristiche particolari. Sono tossici in basse concentrazioni. Generalmente nel gruppo dei metalli pesanti vengono considerati l‟Ag, il Ba, il Cd, il Co, il Mn, il Hg,il Mo, il Ni, il Pb, il Cu, lo Sn, il Tl, il Ti, il V, lo Zn ed alcuni metalloidi quali l‟As, l‟Sb, il Bi ed il Se. Di seguito sono riportate alcune schede tecniche create per i seguenti metalli ritenuti di particolare rilievo per la catena alimentare: cadmio (Cd), mercurio (Hg), arsenico (As), cromo (Cr), tallio (Tl), piombo (Pb), zinco (Zn), rame (Cu) e manganese (Mn). Definizione I metalli pesanti sono componenti naturali della crosta terrestre. Non possono essere degradati o distrutti ed in piccola misura entrano nel nostro corpo attraverso alimenti, acqua ed aria. Sono elementi dotati di buona conducibilità termica ed elettrica che a temperatura ambiente si presentano allo stato solido, fatta eccezione per il mercurio. Questi metalli combinandosi con gli acidi danno origine a sali. Fonti Alcune attività umane provocano la mobilitazione dei metalli presenti naturalmente nell‟ecosistema, causandone l’accumulo nella biosfera e il loro ingresso nella catena alimentare con gravi danni per l‟uomo e per gli animali. Le fonti più comuni sono vernici e altri prodotti di finitura, combustione di materiali plastici in PVC , fumo di sigaretta, scarichi d‟auto, polvere domestica – dove si deposita lo smog – pile e termometri a mercurio. I metalli pesanti possono entrare nei rifornimenti idrici da scarti derivanti da consumi o industrie, o persino per effetto della pioggia acida che penetra nei terreni e porta i metalli pesanti nei corsi d’acqua, nei laghi, nei fiumi e nell’acqua freatica.

Come elementi in tracce, alcuni metalli pesanti, ad es. come rame, selenio e zinco, sono essenziali per mantenere il metabolismo del corpo umano. Tuttavia, a concentrazioni più alte i metalli pesanti, sono pericolosi in quanto tendono a bioaccumularsi; tale meccanismo riguarda l‟aumento della concentrazione nell‟organismo biologico nel tempo, confrontata alla concentrazione del prodotto chimico nell’ambiente. I residui si accumulano negli esseri viventi ogni volta che sono assimilati ed immagazzinati più velocemente di quanto sono scomposti (metabolizzati) o espulsi. Gli effetti nocivi sono a breve e lungo termine, a seconda del metallo ed, in particolare, cadmio, mercurio e piombo sono maggiormente tossici per l’uomo. Possono causare danni ai reni, al sistema nervoso e al sistema immunitario, e in certi casi avere effetti cancerogeni. I sintomi più classici di intossicazione da metalli pesanti sono l‟irritabilità ed instabilità dell‟umore, depressione, cefalee, tremori, perdita di memoria, ridotte capacità visive. I soggetti maggiormente a rischio sono coloro che nella dieta privilegiano pesce e selvaggina, perché questi alimenti tendono ad accumulare quantità maggiori di contaminanti metallici rispetto alla quantità presente nell‟ambiente circostante. Tuttavia, forme di avvelenamento possono derivare anche, ad esempio, da contaminazione dell’acqua potabile (vecchie tubature in piombo) o da alte concentrazioni nell’aria ambiente vicino alle fonti di emissione, oltre l‟ assunzione tramite il ciclo alimentare.

Non esiste una definizione universalmente accettata di metallo pesante basata sulle proprietà chimico-fisiche. Sono state proposte delle definizioni in base alla densità (un metallo pesante sarebbe un elemento chimico la cui densità sia maggiore di 5 grammi per centimetro cubo) o in base al peso atomico (un elemento il cui peso atomico sia maggiore di 20). D’altra parte le principali caratteristiche chimiche dei metalli pesanti, ossia il carattere cationico con diversi stati di ossidazione e l’elevata attitudine a formare complessi molecolari nel citoplasma cellulare, fa includere nell’elenco dei metalli pesanti anche elementi, come il selenio e l’arsenico, che non sono metalli, sebbene siano dotati di proprietà fisiche e chimiche simili a quelle dei metalli in senso stretto. Per questi motivi è stato talora proposto di abbandonare la classificazione in base alla densità o al peso atomico in favore di una nuova classificazione tripartita degli elementi chimici a seconda che esibiscano una prevalente affinità per gli atomi di ossigeno, per quelli di azoto e zolfo, o infine un comportamento intermedio tra le due precedenti categorie .

I metalli pesanti non sono elementi che vanno considerati imprescindibilmente dannosi per l’uomo. Seppur a bassissime concentrazioni i metalli pesanti sono ottimi catalizzatori di reazioni bisognose di un’ elevatissima energia di attivazione che, senza essi, sarebbero impraticabili. E’ dunque doveroso effettuare una distinzione tra i metalli pesanti essenziali (Ferro, Zinco, Rame, Manganese e Selenio) che assolvono a quest’azione catalitica e non essenziali (Arsenico, Cadmio, Cromo, Nickel, Piombo e Mercurio) che hanno invece quasi esclusivamente un effetto tossico per il nostro organismo. Il maggior problema con questi elementi è dato dalla loro durevole resistenza nell’ ambiente essendo per caratteristica quasi indistruttibili. Per questo motivo la loro dispersione provoca un largo accumulo nei substrati ambientali che conduce alla presenza di alte concentrazioni di metalloidi nei prodotti vegetali in primis, poiché traggono sostentamento da tutte e tre le matrici ambientali bersaglio dell’inquinamento (suolo, aria e acqua).

Arsenico (As) Il nome deriva dal greco Arsenikon (orpimento giallo), ha peso atomico 74,9 e numero atomico 33. Le concentrazioni di arsenico in un suolo non contaminato si aggirano generalmente tra 0,2 e 40 mg/kg. L’arsenico è rilasciato in atmosfera da fonti naturali e antropogeniche. La principale fonte naturale è l’attività vulcanica con contributi minori da parte di essudati dalla vegetazione e polveri trasportate dal vento. Le emissioni in atmosfera e nel suolo derivano soprattutto dalla fusione dei metalli e dall’uso di pesticidi. La presenza di arsenico in suoli e corsi d’acqua fa si che l’elemento tossico si rinvenga nei tessuti di diverse specie vegetali. È ormai generalmente accettato che il trasferimento di As dal suolo alla pianta rappresenta una delle principali vie di esposizione dell’uomo al metalloide. L’assorbimento del metalloide è basso per molte specie, questo probabilmente perché vi è: limitato assorbimento delle radici; limitata traslocazione di arsenico dalle radici ai germogli; fitotossicità nei tessuti già a basse concentrazioni; bassa biodisponibilità di arsenico nel suolo (Wang et al., 2002). Le principali fonti di assunzione dell’arsenico inorganico sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli alimenti per usi dietetici speciali (ad esempio le alghe), l’acqua in bottiglia, il caffè e la birra, il riso e i prodotti a base di riso e le verdure. Nel caso dell’accumulo di As nelle piante a rappresentare maggior rischio alimentare sono le radici e soprattutto le foglie, in cui il metallo è fortemente concentrato, in minor parte invece i frutti dove l’arsenico viene difficilmente traslocato. Le patologie a più forte incidenza per bioaccumulo di arsenico sono cancri al sistema linfatico, al fegato e della pelle.

Cadmio (Cd) E’ stato scoperto in Germania nel 1817 e veniva utilizzato principalmente per la vernice di colore giallo. Ha peso atomico 112,4 e numero atomico 48, densità 8,6. Le sue normali concentrazioni nel suolo si aggirano intorno a 0,2 mg/Kg. Poche sono le fonti naturali di Cd, quindi la sua dispersione in ambiente è dovuta quasi esclusivamente da attività industriale di estrazione e lavorazione dei metalli. La sua pericolosità per la salute umana è dovuto alla collaborazione tra alto grado di assorbimento del metallo da parte delle piante e ridotta fitotossicità. Questo si traduce nella possibilità di ritrovare alte concentrazioni di cadmio nei prodotti vegetali senzache quest’ultimi ne risentano. Le maggiori specie alimentari di origine vegetale che possono rappresentare un rischio per la salute umana sono dunque i cereali, le patate e le verdure a foglia, che sono a stretto contatto col terreno. L’accumulo di Cd per via intestinale provoca tumori alla prostata e gravi difficoltà di assorbimento del calcio, da cui derivano dolorose deformazioni allo scheletro note come “malattia di Itai-Itai”.Piombo (Pb) Il Piombo è uno dei metalli più diffusi ed utilizzati, sia in natura che dall’uomo. Ha un peso atomico di 207,2, un numero atomico di di 82 e una densità di 11,34. Nella litosfera è presente a concentrazioni assai eterogenee che rientrano nel range compreso tra 2 e 200 mg/Kg. I vegetali non risultano essere dei reali accumulatori di questo elemento, e le maggiori concentrazioni nella pianta si riscontrano nelle radici, nelle foglie e in minor parte nei germogli. Ancor più ridotta riesce a raggiungere il bestiame attraverso il foraggio. Il gruppo di esperti dell’EFSA ha ritenuto che i cereali, gli ortaggi e l’acqua potabile sono gli alimenti che contribuiscono in maggior misura all’esposizione alimentare al piombo. Il reale problema nell’ingestione di questo metallo sta nella tossico cinetica. Basti pensare che il nostro organismo assorbe fino al 10% del Piombo ingerito. A livello gastrico viene trasformato in un composto solubile che va a finire nel sangue causando a lungo andare saturnismo e effetti cronici a livello nervoso, renale ed emopoietico.

Mercurio (Hg) La caratteristica che risalta di più in questo elemento è il fatto che, pur essendo un metallo, si trovi allo stato liquido a temperatura ambiente. Questa caratteristica lo rende estremamente volatile e solubile facendo si che possa fungere molto facilmente da fonte di contaminazione per tutte le matrici ambientali. Il compartimento ambientale maggiormente inquinato da questo metallo è sicuramente l’acqua. Soltanto nel mare adriatico vengono sversate ogni anno 41 tonnellate di mercurio. Capiamo bene che è proprio dall’acqua che il mercurio si insinua all’interno degli alimenti vegetali, oltre che dalla deposizione atmosferica. Il mercurio dal canto suo, anche se viene assorbito in quantità limitate, è comunque un prodotto fortemente fitotossico. Nell’uomo l’accumulo di Hg nell’organismo provoca danni cronici soprattutto al SNC (Sistema Nervoso Centrale).

Metalli Essenziali Come abbiamo già accennato in tutti i sistemi biologici alcuni metalli hanno un ruolo “essenziale” per la vita. L’essenzialità di questi elementi è data dal fatto che sono componenti integranti degli enzimi che regolano le complesse azioni biochimiche sulle quali si regge il metabolismo. Essi hanno la capacità di catalizzare tutte le reazioni chimiche all’interno del nostro corpo, prendono parte alla costruzione di ossa e denti, regolano molte funzioni cellulari e corporee come la fequenza cardiaca e la contrazione muscolare. Fondamentale, affinché questi elementi assolvano al meglio le loro funzioni, risulta la loro biodisponibilità nel nostro organismo, laddove per biodisponibilità si intende la quantità di metallo che il nostro organismo effettivamente assorbe e utilizza. La concentrazione di questi elementi nel nostro organismo deve quindi essere mantenuta a livelli standard, né troppo alti né troppo bassi. Vediamo le caratteristiche principali di alcuni di loro: Ferro: è un elemento essenziale praticamente per tutti gli organismi viventi, nell’uomo è un componente importante del sangue e assolve funzioni quali il trasporto di ossigeno, respirazione cellulare, sintesi di adrenalina e noradrenalina, metabolismo delle vitamine. Gli alimenti vegetali più ricchi di ferro sono i legumi, la frutta secca e glispinaci. Se in eccesso il ferro viene ceduto al parenchima di alcuni organi che ne risulteranno danneggiati; Zinco: dopo il ferro è l’elemento di transizione più abbondante nel nostro organismo e riesce a toccare quantità di 2g in un adulto. Lo Zinco, oltre a essere un importantissimo elemento antiossidante, partecipa attivamente a molte funzioni vitali come nella digestione dei carboidrati e nella sintesi di DNA e favorisce la crescita e lo sviluppo fisiologico. La verdura, la frutta e i cereali per il loro alto contenuto di fibre ne riducono l’assorbimento rappresentando quindi una fonte modesta di questo elemento; Rame: la facilità con cui questo elemento può essere convertito tra i suoi due diversi stati di ossidazione lo rende estremamente versatile in reazioni di trasferimento elettronico e di produzione di energia. Al contempo il rame è un metallo per natura molto tossico onde per cui non devono mai essere superate le concentrazioni fisiologiche nell’organismo. Gli alimenti a maggior contenuto di rame sono i frutti secchi oleosi come semi di girasole, nocciole e mandorle; Manganese: è un metallo essenziale doppiogiochista in quanto se da un lato svolge importantissime funzioni vitali antiossidanti, metaboliche, di sviluppo e riparazione ossea, dall’altro è uno dei metalli potenzialmente più tossici. La sua penuria nell’organismo è fra le prime cause di osteoporosi e diabete. Alimenti vegetali quali grano, nocciole, verdure a foglia verde e tè ne sono particolarmente ricchi, mentre spinaci, cavoli e patate dolci ne inibiscono l’assorbimento; Selenio: riferendosi alla data di scoperta è un metallo relativamente giovane (1957). Dai recenti studi sono venute fuori le vantaggiose proprietà antiossidanti del selenio nella difesa delle cellule dal danno provocato dai radicali liberi. Un’altra importante qualità del selenio è la sua funzione oncologica in quanto rinforza le difese immunitarie, inibisce l’angiogenesi delle cellule tumorali e ne induce l’apoptosi. Le piante hanno un discreto grado di assorbimento del selenio, ma lo zolfo contenuto nei fertilizzanti e nelle piogge acide lo annulla. Gli alimenti particolarmente ricchi sono i frutti secchi oleosi (soprattutto mandorle e arachidi) e i derivati del grano (pasta e pane).

Anche in alcuni alimenti trasformati, quali birra e vino, possono essere presenti micotossine a causa di contaminazione delle materie prime impiegate. Anche se, in alcuni ambienti di lavoro, l’assorbimento attraverso la pelle o attraverso le particelle disperse nell’aria costituisce fonte crescente di preoccupazione, le micotossine esercitano la loro azione tossica sull’uomo principalmente attraverso l’ingestione di alimenti contaminati. E’ importante sottolineare che le operazioni tecnologiche di lavorazione degli alimenti e le procedure domestiche di cottura non esercitano generalmente alcuna azione significativa di abbattimento sulle tossine inizialmente presenti nella materia prima o nell’alimento. Le micotossine, inoltre, sono sostanze chimiche che residuano nelle derrate alimentari anche laddove la muffa abbia cessato il suo ciclo vitale o sia stata rimossa dalle operazioni tecnologiche di lavorazione dell’alimento o del mangime. Alcuni casi particolari in cui può avvenire una riduzione della contaminazione sono rappresentati dalla molitura dei cereali per la quale si ha un impoverimento di micotossine nelle frazioni più interne del chicco, e la tostatura spinta, del tipo in uso in Italia, del caffè. Altre strategie di decontaminazione e detossificazione sugli alimenti e sui mangimi sono riconducibili a metodologie di natura fisica come l’irraggiamento e l’estrazione con solventi, di natura biologica come l’uso di microrganismi antagonisti, e di natura chimica come l’ammoniazione, anche se vietata in Europa, il trattamento con bisolfito, l’ozonizzazione, e la interazione con agenti chelanti. Le principali micotossine che attualmente sono all’attenzione della Autorità Sanitaria preposta alla tutela della salute pubblica sono le aflatossine, le fumonisine, le ocratossine, la patulina, i tricoteceni e lo zearalenone.

• Aflatossine

• Fumonisine

• Ocratossina A

• Patulina

• Tricoteceni

• Zearalenone

• Altre micotossine

Aflatossine

Le Aflatossine sono prodotte dal metabolismo secondario di alcuni ceppi fungini di Aspergillus flavus (da cui il nome) e Aspergillus parasiticus, che si sviluppano su numerosi substrati vegetali come cereali (con particolare riferimento al mais), semi oleaginosi (come le arachidi), spezie, granaglie, frutta secca ed essiccata, sia durante la coltivazione che durante il raccolto e l’immagazzinamento. I requisiti per la produzione di aflatossine da parte dei diversi tipi di funghi produttori sono alquanto aspecifici e corrispondono a temperature comprese tra 25°C e 32 °C e a valori di acqua libera (Aw) tra 0.82 e 0.87. Le aflatossine vengono prodotte preferenzialmente su substrati ricchi di carboidrati e mentre le aflatossine B1 e B2 sono prodotte dall’A. flavus e dall’A. parasiticus, le G1 e G2 sono prodotte solo dal secondo. La produzione di aflatossine da parte dell’A. flavus risulta inoltre particolarmente abbondante in stagioni con temperature superiori alla media e piovosità inferiori alla media. Inoltre, la presenza di insetti spesso coincide con alti livelli di aflatossine specie nel caso della piralide del mais (Ostrinia nubilalis), in quanto gli insetti sono da considerare tra i maggiori responsabili della contaminazione sia per la veicolazione delle spore fungine, sia per il danneggiamento alla pianta con un aumentata esposizione della stessa all’attacco fungino. Le aflatossine sono sostanze chimicamente riferibili alla difuranocumarina. Fra le 17 aflatossine finora isolate solo cinque sono considerate rilevanti sia per diffusione sia per tossicità: le aflatossine B1, B2, G1, G2 e la aflatossina M1, metabolita idrossilato, che deriva dal metabolismo della aflatossina B1 da parte di animali alimentati con mangimi contaminati con aflatossina B1. La aflatossina M1 si ritrova nel latte con una percentuale di trasferimento che oscilla tra l’1% ed il 3% a seconda delle specie animali. La serie G contiene un anello lattonico, mentre la serie B contiene un anello ciclopentenoico, che è responsabile della maggiore tossicità di questa serie. Le aflatossine vengono prodotte su substrati ricchi di carboidrati e mentre le aflatossine B1 e B2 sono prodotte dall’A. flavus e dall’A. parasiticus, le G1 e G2 sono prodotte solo dal secondo. Sono sostanze cristalline, solubili in solventi organici moderatamente polari, come cloroformio, metanolo, dimetilsolfossido, poco solubili in acqua (10-30 pg/ml) e insolubili nei solventi organici non polari. Le aflatossine allo stato puro sono stabili in assenza di luce e degradate dalle radiazioni UV, instabili in condizioni di pH < 3 e > 10 e in presenza di agenti ossidanti. Alcune di queste tossine sono dotate di fluorescenza nativa, che è utilizzata per l’analisi e per la cernita delle unità contaminate (ad esempio per fichi secchi e arachidi). L’aflatossina B1 è genotossica ed epatocancerogena e anche gli effetti tossici delle altre aflatossine sono riconducibili ad epatotossicità, iperplasia dei condotti biliari, emorragia del tratto gastrointestinale e dei reni. Essendo l’aflatossina B1 genotossica, non è possibile stabilire una soglia massima di assunzione con la dieta e pertanto il principio tossicologico di riferimento è quello di mantenere il livello di esposizione il più basso possibile (As Low As Reasonable Achievable, ALARA). Nel 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato la Aflatossina B1 nel Gruppo 1, cioè come “agente cancerogeno per l’uomo”.

Fumonisine

Le Fumonisine sono prodotte da funghi del genere Fusarium, soprattutto F. verticilloides e F. proliferatum. Le fumonisine attualmente studiate sono la Fumonisina B1, B2 e B3. Il cereale più frequentemente contaminato da queste tossine è il mais, ma la tossina è stata ritrovata anche nel sorgo e, a livelli modesti, nella birra e nel cacao. I requisiti minimi per la produzione di fumonisine da parte dei diversi tipi di funghi sono caratterizzati da una temperatura ottimale di crescita del fungo produttore pari a 25°C e da valori di acqua libera (Aw) compresi tra 0.90 e 1. Dal punto di vista della struttura chimica, le fumonisine sono correlate alle basi sfingoidi. Si ritiene che la tossicità della FB1 sia legata all’analogia strutturale con la sfingosina, componente della membrana sfingolipidica. Da un punto di vista epidemiologico non sussiste ancora una correlazione diretta tra incidenza di tumore esofageo e consumo di mais contaminato da fumonisina, anche se la maggior parte degli studi propende per una possibile interrelazione. Studi di tossicità sugli animali evidenziano che il fegato è un organo bersaglio in tutte le specie studiate e il rene solo per alcune di esse. Nei cavalli il consumo di mais contaminato da fumonisina è collegato alla leucoencefalomalacia. Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione (SCF) ha stabilito nel 2003 un livello massimo di esposizione giornaliera alle fumonisine (Tolerable Daily Intake – TDI) di 2 pg/kg di peso corporeo. Nel 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato la Fumonisina B1 nel Gruppo 2B, cioè come “possibile agente cancerogeno per l’uomo”.

Ocratossina A

L’Ocratossina A è prodotta principalmente da funghi del genere Aspergillus (principalmente A. ochraceus) e Penicillium (principalmente P. verrucosum). Da un’indagine svolta a livello europeo, la SCOOP Task 3.2.7., è risultato che i cereali rappresentano la fonte primaria di contaminazione (50%) in cui l’OTA è prodotta dai Penicillium più frequentemente che dagli Aspergillus, trattandosi in genere di una contaminazione da stoccaggio in cui si verificano più frequentemente le condizioni chimico-fisiche per la crescita dei funghi del genere Penicillium. Altre matrici interessate dalla contaminazione da Ocratossina sono risultate il vino (13%), il caffè (10%), le spezie (8%), la birra (5%), il cacao (4%), la frutta essiccata (3%), la carne (1%) ed altri alimenti vari con particolare riguardo per i succhi di frutta (6%). Per la vite e i prodotti derivati, incluso il vino, la contaminazione da ocratossina A è riferibile prevalentemente all’attacco dell’ A. carbonarius. I valori di Aw (attività dell’acqua libera) ottimali per la produzione di tossina sono compresi nell’intervallo 0.95 – 0.99 a seconda dell’organismo produttore, mentre, gli intervalli ottimali di temperatura in cui si ha formazione di tossina sono compresi nell’intervallo 12 – 37°C per l’A. ochraceus e 4 – 31°C per il P. verrucosum. Gli effetti tossici dell’OTA includono una marcata nefrotossicità con necrosi tubulare dei reni, danni al fegato, enteriti, teratogenesi e cancerogenicità a carico dei reni. Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione (SCF) ha concluso che la esposizione giornaliera alla ocratossina deve essere mantenuta a valori inferiori a 5 ng/kg di peso corporeo. Nel 1993, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato la Ocratossina A nel Gruppo 2B, cioè come “possibile agente cancerogeno per l’uomo”.

Patulina

La Patulina è una tossina prodotta da un numero elevato di funghi del genere Aspergillus e Penicillium. E’ essenzialmente presente nella frutta, e negli ortaggi, ma la sua presenza è correlata soprattutto alla contaminazione da P. expansum nelle mele. Il grado di contaminazione è generalmente proporzionale a quello di ammuffimento, ma la tossina rimane confinata alle parti ammuffite. Essendo la patulina resistente ai processi industriali di lavorazione della frutta, i prodotti da questi derivanti costituiscono le principali fonti di assunzione per questa tossina. La fermentazione alcolica è in grado di distruggere la patulina, pertanto i prodotti fermentati come il sidro di mele o pere non contengono patulina. Da un punto di vista chimico la patulina è un lattone, solubile in acqua, etanolo ed acetone. La Patulina è considerata mutagena anche sebbene possa non essere cancerogena. Da studi condotti sugli animali ha mostrato immunotossicità, neurotossicità, ed effetti dannosi sullo sviluppo del feto e sul tratto gastrointestinale. Inoltre, inibisce in vitro numerosi enzimi, incluse la DNA polimerasi e l’RNA polimerasi. Studi condotti sulla valutazione degli effetti combinati della Patulina sulla riproduzione, tossicità a lungo termine e cancerogenicità hanno stimato una assunzione sicura (“safe dose”) fino a 43 pg/kg per peso corporeo al giorno. Sulla base di questi studi usando un fattore di sicurezza di 100, il Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) ha stabilito un livello massimo tollerabile provvisorio di assunzione giornaliero pari a 0.4 pg/kg per peso corporeo. Nel 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato la Patulina nel Gruppo 3, cioè come “non classificabile come agente cancerogeno per l’uomo”.

Tricoteceni

I tricoteceni sono un gruppo di sostanze prodotte da varie specie fungine dei generi Fusarium, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, Cephalosporium, Trichothecium e Verticimonosporium. Sono attualmente noti circa 170 tricoteceni, tutti caratterizzati da un sistema ad anello tetraciclico sesquiterpenoide 12,13-epossitricotecen-9-ene, la cui la tossicità è dovuta al gruppo epossidico. La contaminazione si ha principalmente in frumento, orzo, avena, segale e mais. A seconda dei gruppi funzionali, i tricoteceni si suddividono in due gruppi, quelli appartenenti al tipo A includono principalmente le tossine T-2, HT-2 e diacetossiscirpenolo (DAS), caratterizzate dalla presenza di un gruppo diverso da un carbonile al C8 e quelli del tipo B caratterizzati dalla presenza di un gruppo carbonile al C8 che includono principalmente il deossinivalenolo (DON), noto anche come vomitossina, il nivalenolo (NIV), il 3-acetildeossinivalenolo (3-AcDON) e il 15-acetildeossinivalenolo (15-AcDON). La tossina con proprietà tossiche più spiccate è la tossina T-2, seguita dal DAS e dal NIV, mentre il DON è la tossina più studiata in quanto riscontrabile negli alimenti in modo più diffuso, pur avendo mostrato una bassa tossicità acuta. Gli effetti tossici sull’uomo riferibili alle tossine di questo gruppo includono nausea, vomito, disordini gastrointestinali e cefalea. Nel 2002 Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione (SCF) ha stabilito per il DON una assunzione massima giornaliera di 1 pg/kg di peso corporeo, e limiti temporanei per il NIV (0.7 pg/kg di peso corporeo) e per le tossine T-2 e HT-2 (0.06 pg/kg di peso corporeo). Nel 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato il DON nel Gruppo 3, cioè come “non classificabile come possibile agente cancerogeno per l’uomo”.

Zearalenone

Lo Zearalenone (ZEA) é una tossina prodotta da funghi del genere Fusarium (F. graminearum, F. culmorum e F. equiseti). Lo Zearalenone è principalmente presente nel mais ma può riscontrarsi anche in cereali quali orzo, grano, sorgo, miglio e riso. Chimicamente lo Zearalenone è il lattone dell’acido resorciclico e i suoi principali metaboliti sono l’alfa ed il beta Zearalenolo. Questa tossina possiede spiccati effetti estrogenici e diversi studi hanno ipotizzato la sua azione tossica nello sviluppo di patologie quali il telarca. In seguito alla rapida biotrasformazione ed escrezione dello Zearalenone negli animali, l’assunzione giornaliera con la carne e prodotti derivati è da considerarsi trascurabile. Studi hanno dimostrato un modesto trasferimento di questa tossina nel latte vaccino, mentre non è stato riscontrato alcun trasferimento nelle uova. Si deve perciò ritenere che la principale fonte di assunzione di Zearalenone con la dieta siano i cereali ed i prodotti derivati. Il Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) ha stabilito un livello massimo tollerabile provvisorio di assunzione giornaliero per lo Zearalenone ed i suoi metaboliti (incluso l’alfa Zearalenolo) di 0.2 pg/kg per peso corporeo. Questo livello è stato calcolato sulla base di un livello di sicurezza pari a 200 ed un “No observed effect level, NOEL” di 40 pg/kg per peso corporeo al giorno ottenuto in uno studio sui suini. Nel 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato lo Zearalenone nel Gruppo 3, cioè come “non classificabile come agente cancerogeno per l’uomo”.

Le micotossine

Le micotossine sono sostanze tossiche che possono essere prodotte, in particolari condizioni ambientali, da parte di funghi filamentosi microscopici, comunemente noti come muffe, che si sviluppano principalmente su derrate alimentari di origine vegetale (mais, grano, ecc.) ed in alcuni casi anche di origine animale (prodotti carnei, insaccati).

Questi funghi producono micotossine sia a seguito di stress ambientali cui la pianta è stata sottoposta, come ad esempio condizioni di estrema aridità del campo o mancanza di un assorbimento bilanciato di nutrienti, sia a causa di fattori ambientali come condizioni climatiche, temperatura, umidità, attacco da insetti e volatili.

Le micotossine, di cui ad oggi sono note più di 300 tipi, sono dotate di elevata tossicità per l’uomo e per gli animali con caratteristiche di genotossicità, cancerogenicità, immunotossicità, muta- genicità, nefrotossicità e teratogenicità. Gli alimenti possono risultare contaminati da micotossine anche a seguito di infestazione fungina direttamente sulla derrata: è stato calcolato che nel mondo circa il 25% dei raccolti sono soggetti alla contaminazione da micotossine nelle varie fasi di produzione, lavorazione, trasporto ed immagazzinamento. La definizione delle caratteristiche intrinseche dell’alimento in grado di favorire la contaminazione da micotossine è alquanto complessa, ma in generale substrati ricchi in carboidrati e lipidi sono risultati più esposti a questo tipo di contaminazione.

Gli alimenti vegetali maggiormente a rischio sono i cereali, i legumi, la frutta secca ed essiccata, alcuni tipi di frutta, le spezie, il cacao ed il caffè verde. La contaminazione diretta può anche verificarsi, nelle fasi di immagazzinamento, su alimenti di origine animale quali formaggi ed insaccati. Inoltre, qualora mangimi contaminati vengano usati nell’alimentazione di animali da allevamento, anche i prodotti da questi derivati (latte, carne e uova) possono risultare contaminati da micotossine. Questo tipo di contaminazione “indiretta” può assumere una rilevanza considerevole a causa degli elevati livelli di micotossine potenzialmente presenti nei cereali, e soprattutto nelle loro parti più esterne, che costituiscono gli ingredienti di base delle formulazioni mangimistiche. Anche in alcuni alimenti trasformati, quali birra e vino, possono essere presenti micotossine a causa di contaminazione delle materie prime impiegate.

Le micotossine esercitano la loro azione tossica sull’uomo principalmente attraverso l’ingestione di alimenti contaminati. È importante sottolineare che le operazioni tecnologiche di lavorazione degli alimenti e le procedure domestiche di cottura non esercitano generalmente alcuna azione significativa di abbattimento sulle tossine inizialmente presenti nella materia prima o nell’alimento. Le micotossine, inoltre, sono sostanze chimiche che residuano nelle derrate alimentari anche laddove la muffa abbia cessato il suo ciclo vitale o sia stata rimossa dalle operazioni tecnologiche di lavorazione dell’alimento o del mangime. Alcuni casi particolari in cui può avvenire una riduzione della contaminazione sono rappresentati dalla molitura dei cereali, grazie alla quale si ha un impoverimento di micotossine nelle frazioni più interne del chicco, e dalla tostatura spinta, del tipo in uso in Italia, del caffè.

Le principali micotossine che attualmente sono all’attenzione della Autorità Sanitaria preposta alla tutela della salute pubblica sono le aflatossine, il deossinivalenolo, le fumonisine, le ocra- tossine, la patulina e lo zearalenone.

Nel 2007 la Commissione Europea ha ridefinito, con il Regolamento 1126/2007, i limiti massimi tollerabili per le fumonisine, il deossinivalenolo e lo zearalenone, mentre, in precedenza, il Regolamento 1881/2006 aveva definito i livelli massimi tollerabili anche per aflatossine e ocratossina. Pertanto, fatta eccezione per T-2 ed HT-2, tutte le micotossine di maggiore interesse sono attualmente regolate da disposizioni legislative.

In questi ultimi anni si sta ponendo sempre maggiore attenzione ai temi legati alla sicurezza alimentare, sia a livello nazionale che intemazionale. La presenza di micotossine, in particolare di deossinivalenolo (DON), nei frumento e derivati, segnalata in varie indagini condotte nell’ambito di progetti europei e intemazionali, oltre a costituire un argomento prioritario in termini di sicurezza alimentare, rappresenta un importante problema di campo associato alla fusariosi della spiga. Da secoli il frumento è alla base dell’alimentazione umana e animale e la presenza di micotossine può rappresentare sia un potenziale rischio per la salute pubblica, sia un concreto impedimento alla sua commercializzazione.

Rischio reale o prudenza esagerata? Poco importa, perché se il consumatore non è rassicurato, qualunque sia la realtà, 1’esistenza stessa delle micotossine e soprattutto approcci scandalistici o superficiali da parte dei media possono sicuramente far correre un grave rischio alla filiera cerealicola.

Questa considerazione e la prospettiva di una imminente regolamentazione europea sui limiti di tolleranza di alcune micotossine prodotte da funghi del genere Fusarium in cereali e prodotti derivati fanno sì che questo problema debba essere affrontato in maniera esaustiva.

Quattro anni fa è iniziato un progetto di collaborazione trasversale che ha coinvolto istituzioni pubbliche e private interessate alla filiera cerealicola (Syngenta Crop Protection; Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare dell’Università di Bologna; Istituto di scienze delle produzioni alimentari, CNR di Bari; Società italia-

Pancaldi, M. Pascale, S. Ravaglia,

na sementi; Barilla G.&R. Fratelli; Consorzio agrario di Bologna e Modena; Consorzio agrario di Ravenna) con lo scopo di maturare le adeguate conoscenze suH’argomento prima di essere costretti da un’emergenza di carattere igienico-sanitario a farlo individualmente, come già avvenuto in altri settori o per altre micotossine (emergenza afiatossine, autunno 2003).

Si è preferito così sfruttare l’opportunità di fare avanzare insieme le diverse figure impegnate nella filiera cerealicola italiana, cominciando dai produttori, per proporre ai consumatori un’alimentazione di qualità sempre superiore.

Le forti sinergie attivate ci hanno permesso di ottenere un quadro esaustivo delle fonti di rischio e, soprattutto, delle azioni preventive di controllo che, se correttamente implementate, possono trasformare un potenziale problema in un forte vantaggio competitivo per la produzione nazionale. Si sono, infatti, acquisiti gli elementi conoscitivi e gli strumenti utili per la gestione del rischio da contaminazione di deossinivalenolo nel frumento circa due anni prima dell’entrata in vigore a pieno regime della legislazione in materia prevista nel 2006.

Nelle pagine seguenti vengono riassunti i risultati di questi quattro anni di attività, illustrati agli operatori della filiera anche nel corso di un incontro organizzato a S. Lazzaro di Savena (Bologna) il 5 ottobre 2004. Nella consapevolezza che tutto il lavoro svolto non possa essere condensato in così poco spazio, rinviamo per maggiori dettagli ad articoli sui singoli aspetti che abbiamo già pubblicato su riviste specializzate o che contiamo di pubblicare nei prossimi mesi.

Diffusione e importanza delle micotossine da Fusarium nel frumento

Le micotossine sono prodotti tossici del metabolismo secondario di varie specie fungine, in particolare del genere Aspergillus, Fusarium e Penicil- lium. La presenza di micotossine in prodotti di origine vegetale destinati sia all’alimentazione umana che animale è continuamente segnalata in indagini condotte in tutto il mondo, anche a concentrazioni tali da indurre intossicazioni alimentari (micotossicosi) (Bottalico, 1998).

Le micotossine che con più frequenza sono ritrovate nel frumento, sia tenero che duro, sono le tossine prodotte da funghi del genere Fusarium, in particolare F. gramineaimm e F. cul- moimm, principali responsabili della cosiddetta fusariosi della spiga (tabella 1), una sindrome che colpisce vari cereali causando disseccamenti parziali o totali della spiga con conseguenti ripercussioni sulla resa in granella. Inoltre, le cariossidi infette determinano seri problemi di sicurezza alimentare, poiché diverse specie di Fusarium, in condizioni ambientali favorevoli, possono produrre micotossine che si accumulano nelle cariossidi.

In particolare F. grami- nearum e F. cuimorum producono il deossinivalenolo (DON), detto anche vomitossina, una micotossina che nei mammiferi può causare effetti neurotossici e immuno- tossici ed è responsabile di sindromi emetiche e anoressiche negli allevamenti zootecnici (Rotter et al., 1996). Una recente indagine condotta dalla Commissione congiunta di esperti di additivi alimentari (Jecfa) dell’Organizzazione mondiale della sanità (WHO) e della FAO ha mostrato come il DON sia un comune contaminante del filamento in tutto il mondo (il 57% degli 11.022 campioni analizzati è risultato contaminato da DON a livelli fino a 30 ppm). Anche in Europa un’indagine condotta nell’ambito del progetto Scoop per la valutazione del rischio per l’uomo dovuto a esposizione a tossine prodotte da Fusarium ha mostrato che il 61% dei 6.358 campioni di frumento analizzati era contaminato da DON (FAO/WHO, 2001; Schothorst e Vaia Egmond, 2004).

La contaminazione di cereali e prodotti derivati da deossinivalenolo è quindi un problema di rilevanza internazionale, con gravi ripercussioni so- cio-economico-sanitarie, anche in vista degli imminenti limiti di legge che la Commissione europea sta fissando.

Le prime indagini condotte in Italia per valutare l’eventuale presenza di DON in campioni di cariossidi di frumento duro e tenero prodotto in Emilia-Romagna e in diverse regioni meridionali risalgono all’annata agraria 1994-95 (Lops et al., 1998). Queste indagini, condotte dall’Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali del Cnr di Bari (oggi Istituto di scienze delle produzioni alimentari – Ispa) in collaborazione con il Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare (Diprovai) dell’Università di Bologna, evidenziarono una diffusa contaminazione da DON nei campioni provenienti dall’Emilia-Romagna, talvolta anche a concentrazioni superiori a 1 ppm (mg/kg), mentre i campioni provenienti dalle regioni meridionali risultarono non contaminati. La contaminazione da DON era da attribuire soprattutto a Fusarium graminearum, per il quale è stata osservata una buona correlazione tra i valori percentuali di infezione osservati in campo e i livelli di tossina nelle cariossidi di frumento duro. Inoltre si è riscontrata una maggiore suscettibilità all’infezione fungina e una maggiore contaminazione da DON nei campioni di frumento duro rispetto a quelli di frumento tenero.

Da allora abbiamo condotto ulteriori indagini su frumento e su altri cereali e oggi sono disponibili maggiori infonnazioni sulla relazione tra clima, sviluppo della fusariosi della spiga e accumulo di DON nelle cariossidi (Pascale et al., 2000; 2001; 2002). In particolare, l’incidenza e la gravità della malattia e la frequenza e i livelli di contaminazione di DON nelle cariossidi dipendono fortemente dalla quantità di inoculo presente sui residui colturali del terreno e dalle condizioni climatiche (alta temperatura, elevata umidità, piogge) che si verificano nel periodo tra la spigatura e la maturazione latteo-cerosa delle cariossidi. Ciò spiega

la maggior frequenza con cui la tossina viene individuata nei campioni di frumento provenienti da areali dell’Italia settentrionale, dove le condizioni agroclimatiche sono più favorevoli allo sviluppo dei funghi tossige- ni, rispetto a quelli provenienti dall’Italia centro-meridionale. Inoltre è stata dimostrata una stretta associazione tra fusariosi della spiga e presenza di DON nelle cariossidi. Negli anni e nelle prove sperimentali in cui l’attacco della malattia è più elevato, infatti, si osserva sia una maggiore frequenza, sia un livello superiore di contaminazione da DON nelle cariossidi. Successivamente all’annata 1995, livelli anche elevati di DON sono stati ritrovati in campioni di frumento coltivato in Lombardia nel 2000 e in Emilia-Romagna nel 2002, due annate in cui la fusariosi della spiga è risultata particolarmente diffusa negli areali cerealicoli italiani (tabella 2).

La fusariosi della spiga

Patogeni coinvolti

La fusariosi della spiga è una sindrome causata da diverse specie fungine appartenenti al genere Fusarium e Microdochium che, oltre a colpire il frumento, interessa gran parte delle specie cerealicole appartenenti alla famiglia delle graminacee, come orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, sorgo, nonché graminacee spontanee appartenenti al genere Bromus e Festuca. La malattia è diffusa in tutte le aree del mondo in cui si coltivano cereali. Almeno una ventina di specie di Fusarium è stata associata a questa malattia, sebbene quattro siano le specie predominanti a livello mondiale: Fusarium graminearum, Fusarium culmoi’um, Fusarium avenaceum e Fusarium poae; a esse va aggiunto il Microdochium nivale. Sulla spiga queste specie possono coesistere o avvicendarsi in rapida successione.

In Italia, oltre alle 5 specie citate, ben altre 14 specie di Fusarium sono state associate, anche se con minor importanza, a questa malattia.

Diffusione

Nel nostro Paese la fusariosi della spiga è conosciuta fin dal 1900, ma solo a partire dal 1995 si è diffusa in modo significativo. Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2004 si è generalmente notata ima maggior incidenza della fusariosi nelle regioni settentrionali monitorate (Emilia-Romagna e Lombardia) e centrali (Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo); nelle regioni meridionali, invece, la malattia è risultata spesso assente a causa delle condizioni climatiche (precipitazioni e temperatura) meno favorevoli allo sviluppo degli agenti causali, che si sono verificate nel periodo compreso tra la fine della spigatura e l’inizio della fioritura.

Organi colpiti

Dopo la fioritura sulla spiga si evidenziano disseccamenti parziali o totali (a seconda della gravità dell’attacco fungino) dovuti all’invasione, da parte del micete, dei tessuti conduttori del rachide.

Le spighe, infatti, sono più sensibili agli attacchi dei miceti durante fante- si, dato che è il polline che fornisce le sostanze nutritive (betaina e colina) che stimolano la germinazione delle spore di Fusarium.

Il patogeno penetra nel fiore seguendo i filamenti degli stami o arrivando direttamente nei tessuti fiorali, causando così il disseccamento della spighetta (disseccamento parziale). Quando il micete poi, proseguendo la sua colonizzazione, invade i tessuti conduttori del rachide, causa il disseccamento di vaste porzioni (sono interessate più spighette) o dell’intera spiga.

In presenza di periodi umidi o piovosi si può riscontrare la presenza di un feltro micelico rosa-arancione (sporo- dochi) tra le spighette infette.

Le infezioni della spiga sono anche la causa, a seguito della colonizzazione più o meno profonda dei tessuti della cariosside, della produzione di seme infetto, il quale rappresenta uno dei principali mezzi di diffusione della fusariosi del frumento, nonché l’organo in cui si accumulano maggiormente le micotossine.

In certi casi la cariosside, pur essendo infetta, non mostra i classici sintomi della fusariosi, per cui solo con una approfondita analisi micologica si può

fugare ogni dubbio e identificare i diversi agenti eziologici della malattia.

Danni

La fusariosi della spiga è causa di danni quantitativi e qualitativi alla resa in granella.

Danni quantitativi. Consistono nella riduzione del peso di 1.000 semi e del peso ettolitrico, nella perdita di produzione, che in presenza di attacchi gravi può variare dal 30 al 70%. Si può citare in tal senso l’esperienza di un vasto territorio coltivato con grani primaverili nel Nord America (Red Ri- ver Valley del Nord Dakota, Minnesota e Manitoba), la cui cerealicoltura è stata letteralmente messa in ginocchio dall’esplosione di epidemie di fusariosi della spiga succedutesi nel corso degli anni Novanta (Stack, 2000).

Danni qualitativi. Sono rappresentati da produzione di semente infetta; produzione di granella con un ridotto contenuto di proteine e glutine, con conseguenti ripercussioni sull’attitudine panificatoria e pastificatoria degli sfarinati; produzione di granella contaminata da micotossine (DON in particolare), che possono indurre stati patologici negli animali e nell’uomo.

Fonti di inoculo e condizioni predisponenti le infezioni

La manifestazione della fusariosi della spiga è legata sia alTinoculo (ascospore, conidi) persistente sui residui colturali in campo, sia alla presenza della malattia sulle parti basali della pianta (fusariosi del piede), nonché a particolari condizioni ambientali (temperature relativamente alte, elevata umidità, abbondanti precipitazioni, vento) che si verificano a partire da fine spigatura alla maturazione latteo-cerosa delle cariossidi. Queste condizioni favoriscono la produzione e la diffusione sulle spighe dell’inoculo. Il momento di massima sensibilità della pianta alla malattia è l’inizio della fioritura (10-20% di antere visibili).

Difesa

Il controllo della fusariosi della spiga va inserito in un progetto di lotta integrata che passa attraverso l’individuazione di aree a rischio (a causa di particolari condizioni climatiche), la scelta varietale, il tipo di agrotecnica da adottare (precessione colturale, corretta gestione dei residui colturali, semina, concimazione) e, infine, l’impiego di fungicidi a inizio fioritura (10-20% antere visibili). Riguardo a quest’ultimo aspetto, diverse esperienze condotte sia in Italia che in alcuni Paesi d’oltralpe hanno messo in evidenza che l’impiego di fungicidi IBS (inibitori della biosintesi degli steroli) ha un’efficacia che si aggira mediamente attorno al 40-70% e determina un’equivalente riduzione dei livelli di DON nella granella (35-60%).

Monitoraggio

A partire dal 1995, anno in cui la fusariosi della spiga nel nostro Paese è comparsa in forma epidemica, e fino al 2002 è stato effettuato un monito- raggio tendente a individuare i principali agenti patogeni coinvolti.

Da questo studio è emerso che:

■ Fusarium graminearum e Fusarium culmorum in tutti gli anni di sperimentazione sono risultati fra gli agenti causali della malattia, il primo particolarmente presente negli anni 1996, 1998, 2000 e 2002, il secondo nel 1997 e 2001;

■ Fusarium poae ha fatto la sua comparsa a partire dal 1996 ed è stato particolarmente presente nel 2000 e 2001;

■ Fusarium avenaceum nel 1998 è stato, dopo F. graminearum, il principale agente eziologico della malattia;

■ Fusarium equiseti come patogeno corresponsabile della fusariosi è stato isolato nel 1997, 1999, 2001 e 2002;

■ Microdochium nivale è stata la specie maggiormente responsabile della patologia nel 1995.

Fattori che influenzano la fusariosi della spiga e l’accumulo di DOI\l nella granella

La presenza di DON nella granella deriva fondamentalmente dalla combinazione di 3 fattori: in primo luogo un clima favorevole allo sviluppo della fusariosi della spiga, poi un forte potenziale di inoculo (in genere dai residui della coltura precedente) e, infine, la sensibilità intrinseca della varietà coltivata. Questi fattori sono stati analizzati e pesati singolannente in numerose ricerche condotte in tutto il mondo, ma solo recentemente sono stati avviati studi sulle interazioni fra questi e l’influenza della difesa fitosanitaria sui livelli di DON nella granella (figura 7). Un lavoro specifico iniziato nel 1999 in Francia (oltre 3.000 analisi so10 nelle annate 2000-01-02) e in Italia nel 2001 (oltre 40 prove sperimentali in totale con almeno 6 regioni/anno coinvolte, per un totale di oltre 800 analisi) ha permesso di quantificare l’effetto dei diversi fattori che influenzano la fusariosi della spiga, in particolare il clima, la coltura precedente, il tipo di lavorazione, la sensibilità varietale e la difesa fitosanitaria.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali risultati di questi studi integrati con quelli di studi analoghi condotti da altre organizzazioni.

Influenza del clima

Il clima è sicuramente il fattore principale ed è di fatto predominante sul rischio agronomico, infatti il potenziale di contaminazione si manifesta solo se si ha un andamento climatico favorevole alla maturazione dell’inoculo, all’infezione e al successivo sviluppo dei funghi.

Piogge accompagnate da una temperatura superiore a 10 °C nel periodo precedente la fioritura favoriscono la produzione e la maturazione dei periteci. Al contrario lunghi periodi di siccità, o periodi molto freddi, limitano la loro produzione e/o la loro maturazione. Successivamente, durante la fioritura, è necessaria almeno una pioggia perché vi sia contaminazione delle spighe da parte del Fusarium, il cui ciclo biologico è riportato in figura 2, e quindi l’inizio dell’infezione, il cui sviluppo è ottimale con clima umido e assenza di eccessivi sbalzi termici.

Dai lavori da noi effettuati risulta che passando da situazioni caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo del Fusarium a situazioni meteorologiche favorevoli allo stesso,

11 contenuto medio di DON nella granella passa da 0,24 a 1,25 ppm, con un fattore di moltiplicazione pari a 5,2.

Influenza della coltura precedente

La coltura precedente è sicuramente il fattore agronomico a maggior peso specifico che influenza il livello di DON. Gli studi effettuati hanno chiaramente messo in evidenza che il mais e il sorgo (che sono i substrati su cui meglio si perpetua e si sviluppa il Fusariuni), quando precedono il frumento nella rotazione, possono portare al raggiungimento di valori molto alti di DON nella granella. È stato dimostrato che fra il mais da granella o il sorgo e tutte le altre colture esiste un fattore di moltiplicazione di 4,7 (in media 1,02 ppm di DON con precessione di mais da granella o sorgo, 0,52 ppm con mais da foraggio e 0,22 ppm con tutte le altre colture). Altre due importanti informazioni emerse sono che il frumento, a differenza di quanto ritenuto da alcuni autori, come coltura precedente non influenza significativamente il livello di DON nella granella; inoltre quando si asportano i residui colturali della coltura dell’anno precedente (ad esempio mais per trinciato), sicuramente si ha un forte calo dell’influenza di questa, in quanto viene a mancare il substrato su cui si trasmette e si sviluppa l’inoculo. Dati analoghi sono stati prodotti da uno studio pluriennale in Germania (Muller et al, 1997) e

da indagini specifiche condotte da Arvalis in Francia (AA.W. 2003; 2004).

Influenza della lavorazione

Quando il Fusarium è presente nel mais alla raccolta in autunno, si conserva nei residui fino alla primavera successiva. È stato dimostrato, inoltre, che l’interramento dei residui stessi a 5 cm di profondità consente di ridurre di oltre il 90% la vitalità di specie di Fusarium dopo 6 mesi e, conseguentemente, anche il potenziale di inoculo (Gilbert, 2002). In assenza di aratura, anche tecniche quali la frantumazione, che favorisce la decomposizione degli stocchi, possono avere un effetto considerevole nell’abbassare sensibilmente il potenziale di inoculo, anche se l’efficacia complessiva è sicuramente inferiore all’interramento.

Dalle esperienze francesi risulta che i livelli di DON osservati sono circa la metà quando i residui sono stati frantumati in autunno rispetto a quando si effettua la semina con lavorazione minima o su sodo senza frantumazione. Per quanto riguarda l’influenza delle lavorazioni questa ha un fattore di moltiplicazione pari a 5; infatti negli oltre 3.000 casi monitorati il valore medio di DON nella granella passa da 0,30 ppm negli appezzamenti in cui è stata effettuata un’aratura (interramento dei residui colturali) a 1,51 ppm in quelli con semina su sodo o minima lavorazione.

Influenza della varietà

I diversi genotipi hanno sicuramente suscettibilità diversa agli agenti causali della fusariosi della spiga. In particolare le varietà di frumento tenero hanno evidenziato livelli e variabilità di tolleranza più accentuati, mentre minori sono le differenze fra quelle di frumento duro. Lo stato attuale delle conoscenze permette di distinguere alcuni processi che spiegano le differenze di suscettibilità agli agenti eziologici responsabili della fusariosi della spiga. La resistenza varietale a questa malattia è sicuramente il fattore principale, poiché si mettono in gioco meccanismi biochimici di difesa che rendono più difficile sia l’inoculo fungino che il successivo sviluppo dei patogeni sulla spiga. È comunque molto difficile stabilire esattamente una scala di sensibilità in quanto la variabile agronomica e quella climatica sono sicuramente preponderanti rispetto a quella genetica. Una classificazione varietale attendibile, in funzione del tenore di DON rilevabile nella granella, oltre che della sensibilità alle diverse specie di Fusarium, è estremamente complessa da ottenere e attualmente è stata ufficializzata solo in Germania, si sta rendendo disponibile in Francia, malgrado tutto il lavoro effettuato in detto Paese, mentre in Italia sono utilizzabili solo poche e limitate esperienze in materia.

Prendendo in considerazione tutte

le analisi effettuate, se si dividono comunque le varietà saggiate in 3 gruppi (bassa, media e alta suscettibilità al Fusarium), si passa da un livello medio di DON nella granella di 0,16 ppm delle meno suscettibili a 0,53 ppm di quelle a maggiore suscettibilità, con un fattore di moltiplicazione di 3,7. Alcune varietà sono dunque da privilegiare, ma attenzione; la sola scelta di mia varietà tollerante non può sicuramente essere considerata sufficiente per porsi completamente al riparo dal rischio di contaminazione da DON.

Influenza della difesa fitosani- faria

Per quanto riguarda i trattamenti fungicidi, prove sperimentali hanno confermato che le sole sostanze attive registrate in Italia efficaci sulla fusariosi sono: procloraz, tebuconazolo e bromuco- nazolo. L’efficacia del trattamento, quando effettuato tempestivamente fra l’inizio della fioritura e il 20% di antere visibili, va dal 40 al 70% sulla fusariosi,

con una conseguente riduzione del DON dal 35 al 60%. La finestra ottimale di intervento è però di circa 3 giorni, quindi la riduzione di DON ottenuta nelle prove sperimentali, nella realtà di campagna, con le note problematiche di tempestività di applicazione, scende al 15-45% (mediamente su im comprensorio circa il 30%). La difesa fìtosanitaria è quindi imo strumento fondamentale, in quanto una riduzione del 30% a livello di comprensorio è un dato sicuramente importante, ma non ci permette di gestire efficientemente i picchi massimi della malattia dovuti alla concomitanza di più fattori predisponenti lo sviluppo della fusariosi della spiga.

Citiamo solo due esperienze fra le diverse effettuate: uno studio triennale di base condotto in Emilia-Romagna dagli autori del presente lavoro e i campi varietali sperimentali organizzati da SIS e Syngenta dal 2002 al 2004. I risultati di quest’ultima sperimentazione parzialmente pubblicati (Rava- glia e Campagna, 2003) sono riportati in tabella 3 e confermano quanto affermato precedentemente.

L’esperienza triennale (2002-04) condotta in Emilia-Romagna su frumento duro e tenero ha messo in evidenza che nel 2002 l’impiego a inizio fioritura di ciproconazolo+procloraz o tebuconazolo+azoxystrobin, in presenza di una forte infezione di fusariosi indotta artificialmente con inoculi di F. graminearum e F. culmorum, ha consentito di ridurre la gravità della malattia mediamente del 30-70% rispetto al testimone non trattato, ha favorito im aumento medio della produzione di granella di 2-3,2 t/ha e ha consentito una riduzione media di DON nelle cariossidi del 38-87% (Haidukow- ski et al, in stampa).

Nel 2003 (campo inoculato artificialmente), anche se in presenza di una sporadica infezione da FusaHum (per condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo della malattia), si è avuto, con l’impiego degli stessi fungicidi nella medesima epoca, una riduzione media di DON nelle cariossidi del 47-70%.

Nel 2004, pur in presenza di un’infezione fungina naturale esigua (non quantificabile) al punto da non permettere di valutare l’efficacia dei fungicidi, sulla granella delle tesi testimoni è stata riscontrata, ugualmente, mia quantità di DON variabile da 0,20 a 1,34 ppm.

I trattamenti con ciproconazolo+ procloraz o tebuconazolo+azoxystrobin hanno ridotto significativamente il contenuto di DON nelle cariossidi (fino al 70%) rispetto al testimone non trattato.

Queste esperienze ci hanno confermato, da un lato, che il cerealicoitore può disporre di fungicidi in grado di contenere la fusariosi della spiga e di ridurre i livelli di DON nelle cariossidi e, dall’altro, che, anche in presenza di infezioni non ben conclamate, vi è la possibilità di riscontrare DON nelle cariossidi.

Si riconferma quindi che la fusariosi della spiga è una malattia a eziologia ed epidemiologia moito complessa, influenzata da molti fattori, e il suo controllo va inserito in un programma di lotta integrata in cui l’impiego di fungicidi è uno dei mezzi da sfruttare nei momenti di maggior rischio.

Quali azioni intraprendere per limitare i rischi

Il lavoro effettuato in questi anni ci ha permesso di quantificare, come abbiamo visto, il peso di ogni singolo fattore, ma soprattutto ha consentito di valutare correttamente le loro interazioni e il rischio potenziale nelle diverse situazioni. Inoltre le conoscenze acquisite sulla problematica consentono di attuare imagestione più mirata da parte degli operatori agricoli che si trovano ad affrontare situazioni di rischio significativamente diversificate. Anche intuitivamente è chiaro che seminare frumento su sodo dopo mais predispone a un maggior rischio di contaminazione da DON delle cariossidi rispetto all’interramento degli stocchi prima della semina. Dall’analisi e dall’elaborazione della mole di dati prodotti è stato possibile realizzare una tabella di rischio potenziale (figura 3) con una chiave di valutazione che prevede 4 livelli di Rischio Agronomico. Tale chiave è stata poi validata utilizzando i risultati dei lavori effettuati diretta- mente in questi anni, correlati anche dalle informazioni sull’andamento meteorologico.

Emerge chiaramente che in condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo della fusariosi in tutte le situazioni agronomiche non vi sono problemi particolari, mentre le situazioni a più alto rischio agronomico diventano

esplosive in caso di andamento meteo favorevole. Nel grafico 1 possiamo sinteticamente affermare che in situazione di Rischio Agronomico I e II, anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia, ben difficilmente le cariossidi di frumento risulteranno contaminate da DON a livelli superiori ai valori previsti dalla legge. Viceversa in condizioni di Rischio Agronomico IV, anche in presenza di trattamento fungicida, se si hanno piogge in fioritura, difficilmente si riuscirà a rimanere entro i futuri limiti di legge. In campo l’obiettivo fondamentale da perseguire è la riduzione del rischio potenziale, ottenuta operando su tutti i fattori coinvolti, per poter agevolmente rientrare nei futuri limiti di legge, qualunque sia il decorso stagionale. A questo riguardo è importante ricordare che nella situazione italiana, in cui le piogge in fioritura sono meno frequenti rispetto agli areali del Nord Europa, se si evitano le situazioni a maggior rischio agronomico (grafico 1), con gli attuali limiti proposti difficilmente si avranno problemi pratici sulle partite di cereali prodotte.

Distribuzione di DON nei prodotti di molitura e trasformazione Chiarite le problematiche e le interazioni di campo, si è voluto investigare l’influenza dei processi di lavorazione sui livelli di DON nei prodotti di trasformazione. È questo un argomento di grande interesse, sia per la definizione dei limiti di tolleranza nei prodotti trasformati, sia perché sono questi che vengono normalmente utilizzati nell’alimentazione sia umana che animale.

Secondo la normativa europea non è consentito l’utilizzo di tecniche di decontaminazione chimica o il ricorso alla miscelazione per diminuire i livelli di contaminanti in lotti di granaglie con valori superiori ai limiti consentiti. Queste partite non possono perciò essere utilizzate per alimentazione umana ma devono essere destinate ad altri usi. Va comunque sottolineato che i normali processi di lavorazione e trasformazione possono, per loro natura, contribuire ad abbattere, in modo anche considerevole, l’eventuale presenza di tossine nella materia prima. Già nella prima trasformazione, infatti, il grano viene sottoposto a una fase di pulitura in cui, mediante tecniche di vagliatura, separazione densi- metrica, aspirazione ecc., vengono eliminati tutti i materiali estranei e di scarto. In questa fase vengono anche allontanate le cariossidi maggiormente

contaminate che, in genere, si presentano striminzite, di piccole dimensioni, scolorite, malformate e più leggere.

Alcuni studi hanno mostrato che i processi di molitura del frumento comportano una ridistribuzione del DON nelle diverse frazioni di macinazione e che, nel caso del grano duro, la concentrazione della tossina si riduce ulteriormente in seguito alla cottura della pasta. Infatti il DON, sebbene sia un composto termostabile, è solubile in acqua. La cottura in abbondante acqua, come nel caso della pasta, ne influenza di conseguenza il livello nel prodotto al momento dell’utilizzo (Abecassis e Feillet, 2003).

Allo scopo di studiare la distribuzione del DON nei prodotti e sottoprodotti di molitura del frumento duro e tenero e nella pasta è stato, quindi, condotto presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del CNR di Bari, in collaborazione con Barilla G.&R. Fratelli, uno studio in cui è stato valutato, inoltre, l’effetto della cottura sul contenuto di DON negli spaghetti.

Sono stati utilizzati 6 campioni di frumento duro (cv Duilio, Bracco e Orobel) e tre campioni di frumento tenero (cv Genio e Serio) provenienti da prove parcellari inoculate artificialmente con ceppi di Fusarium produttori di DON e tre campioni di frumento duro (miscele di differenti varietà) provenienti da parcelle non inoculate ma con diverse intensità di fusariosi della spiga. In particolare i campioni utilizzati presentavano concentrazioni di DON pari a: 0,3 – 0,6 – 1,0 ppm (frumento duro naturalmente contaminato); 1,6 – 2,2 – 4,5 – 7,9 – 9,3 – 13,1 ppm (fmmento duro artificialmente inoculato);

0,9 – 2,8 – 7,3 ppm (frumento tenero artificialmente inoculato). Si è potuto quindi disporre di un ampio intervallo di concentrazioni di DON non solo rappresentativo dei livelli rilevabili in natura, ma comprensivo anche di valori estremi difficilmente riscontrabili, ma fondamentali per ottenere risultati solidi e rappresentativi.

I campioni di frumento sono stati puliti mediante ventilazione e setacciatu- ra e, dopo condizionamento (17 ore, umidità del 17% per il frumento duro, e 40 ore, umidità del 16,5% per il frumento tenero), sono stati sottoposti a molitura utilizzando il molino Buhler modello MLU 202 e semolatrice Namad per i campioni di frumento duro e il molino modello Chopin CD1 per i campioni di frumento tenero. La semola è stata quindi impastata con l’aggiunta del 28% di acqua ed estrusa (Sercom pasta press) per la preparazione degli spaghetti. Gli spaghetti sono stati cotti per 7 minuti in acqua bollente.

Tutti i prodotti e sottoprodotti della molitura (figure 4 e 5), gli spaghetti prima e dopo cottura (peso secco) e l’acqua di cottura sono stati analizzati utilizzando un metodo HPLC per determinare il contenuto di DON dopo purificazione degli estratti con colonne a immunoaffinità.