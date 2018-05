Pisa, padre va al lavoro e lascia la figlia di un anno in auto: trovata morta dopo 8 ore

Una terribile vicenda è accaduta purtroppo ancora una volta nel nostro paese più nello specifico nel Pisano ai danni di una bambina di appena un anno che è deceduta dopo che il padre l’ha lasciata chiusa all’interno dell’auto in un parcheggio dello stabilimento dove lavora. Si torna a parlare quindi di bambini deceduti per essere stati lasciati in macchina volutamente o non, dai propri genitori. Come purtroppo accade ed è accaduta in altre situazioni anche in questo caso Molto probabilmente l’uomo si è recato al lavoro in mattinata dimenticandosi della bambina sul seggiolino posto sui sedili posteriori della vettura. Ciò nonostante però l’allarme sarebbe scattato soltanto intorno alle ore 16:00 di venerdì quando Purtroppo ci si è accorti della presenza della bambina all’interno dell’auto.

Una volta quindi notata la piccola, sono stati chiamati immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 ma ormai per la piccola era troppo tardi perché nonostante siano stati tanti tentativi per rianimarla i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il dramma si è consumato esattamente nello stabilimento di competentitica auto che si trova proprio vicino alla base militare dell’esercito statunitense di Camp Darby, non tanto distante da Livorno.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto Si sono riversati i sanitari del 118 e vigili del fuoco ma anche la polizia e i Carabinieri per cercare di ricostruire l’accaduto e per poter in qualche modo accertare con precisione i fatti e soprattutto le responsabilità del genitore. Il padre è sotto shock Per quanto accaduto ed è stato assistito immediatamente dai sanitari. Da quanto sembra, il padre pare si fosse recato al lavoro e nella mattinata di venerdì e dimenticando che sul sedile posteriore ci fosse la sua piccola bambina di soli un anno.

È un ingegnere, attivo da anni anche nella politica locale dove pare abbia anche ricoperto alcuni incarichi di partito. Gli inquirenti fanno sapere che secondo una prima ricostruzione della tragedia, il padre ha lasciato in auto La piccola che è la secondogenita, intorno alle ore 8:00 del mattino e soltanto quando è uscita dall’ufficio dopo 8 ore si è accorto della tragedia. Come abbiamo visto, non si tratta dell’unico caso perché purtroppo negli ultimi anni casi di bambini morti in auto dopo essere stati dimenticati dai genitori sono davvero tanti. Negli USA sono circa 700 i decessi di bambini morti in queste circostanze negli ultimi vent’anni Ma che in Italia i numeri sono davvero molto alti. Nella Maggior parte dei casi si tratta di una sorta di amnesia dissociativa transitoria da parte degli adulti che in qualche modo sono convinti di aver accompagnato il bambino a scuola o di averlo fatto scendere comunque dall’auto Ma effettivamente non è così e questo è quello che poi scoprono quando purtroppo ormai è troppo tardi.