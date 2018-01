Plastica nello yogurt: Ministro della salute richiama tutti i lotti

Il Ministero della Salute ha dato comunicazione del richiamo dello yogurt intero con confetti al cioccolato, gusto banana e e gusto fragola. Come si legge nella nota di richiamo dei lotti, il motivo è il “rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. In particolare, il richiamo è stato attuato per presenza di un corpo estraneo (frammenti di plastica dura derivante dal contenitore).

Un altro ritiro alimentare lanciato dal ministro della salute, questa volta si parla del supermercato Eurospin Italia S.p.A. dei contenitori di yogurt intero con confetti di cioccolato in confezioni da 120 g gusto banana e gusto fragola. La notizia essere mediamente divulgata sul sito ufficiale e nella sezione riguardanti le segnalazioni alimentari troviamo scritto: “Rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. Si tratta di una misura precauzionale e cautelativa per la possibile presenza di frammenti di plastica dura staccatasi dal contenitore dell’alimento. Lo Yogurt oggetto del ritiro è venduto nell’unità da “120 g” e con tutte le date di scadenza” ed è prodotto da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innstbruck n 43, 39100 Bolzano confezionato per Eurospin Italia Spa con marchio “Pascoli Italiani”.

L’azienda produttrice dello yogurt, si chiama Pascoli italiani, i suoi yogurt e sono molto apprezzati dai consumatori abituali delle Eurospin. I prodotti Pascoli italiani vengono confezionati preparati attenendosi alla tradizione con ingredienti sani e genuini. Tutti i prodotti latticini e derivati della nuova azienda, sono prodotti con solo latte italiano.

Sicurezza Alimentare

Il primo gennaio 2006 è entrato in vigore il cosiddetto “pacchetto igiene“ dell’Unione Europea, mettendo finalmente ordine nella normativa sull’igiene alimentare che, fino a quel momento, brulicava di innumerevoli disposizioni specifiche emanate dai singoli paesi membri, soprattutto in materia di produzione alimentare (carne, pesce, latte, uova e così via).

Le norme – Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/4/2004 sull’igiene alimentare; – Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/4/2004 con disposizioni specifiche sull’igiene degli alimenti di origine animale; – Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche per la vigilanza sui prodotti di origine animali destinati all’alimentazione umana. Tutte le direttive precedenti sono abolite, sicché i Paesi membri sono chiamati a recepire e far rispettare le disposizioni contenute nel pacchetto igiene, adeguando le proprie normative nazionali.

Che cosa prevedono le norme attualmente in vigore: – I regolamenti dell’UE hanno validità immediata. – Per tutti gli ambiti della catena alimentare esiste finalmente una normativa igienica generale di riferimento, che tiene conto anche delle lavorazioni a monte, integrata da disposizioni specifiche per gli alimenti d’origine animale. – Per gli alimenti d’origine animale la normativa prevede: · obbligo di autorizzazione per le aziende, controlli, etichettatura e disposizioni specifiche per le merci provenienti da paesi terzi; · un sistema moderno e flessibile per i controlli veterinari; · una differenziazione tra attività e grandezza delle imprese. – Nuovi regolamenti d’attuazione con indicazione dei criteri microbiologici e delle temperature. – Obbligo di registrazione per tutte le imprese del settore alimentare. – Principio generale dell’equivalenza per i prodotti alimentari provenienti da paesi terzi. – Valorizzazione delle linee guida volontarie per le buone pratiche igieniche. – Obbligo di documentazione (degli interventi di HACCP). Sulla scorta delle nuove disposizioni legislative, riportiamo di seguito alcune informazioni utili su come le nuove norme comunitarie hanno disciplinato alcuni aspetti specifici dell’igiene alimentare.

Obbligo di formazione per gli addetti alla manipolazione degli alimenti Il Regolamento CE n. 852/2004 prevede che gli addetti alla manipolazione degli alimenti debbano ricevere una formazione sull’igiene dei prodotti alimentari. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 13.05.2014 prevede, tra l’altro, che la formazione possa essere svolta direttamente dall’operatore/operatrice del settore alimentare, da una persona da lui/lei incaricata o da terzi, inclusa la modalità e-learning. La deliberazione definisce i contenuti della formazione, non invece la sua durata. La delibera della Giunta Provinciale prevede inoltre (art. 6) che il personale in possesso di adeguata formazione professionale, come per esempio il maestro artigiano e il lavorante artigiano, come tutte le persone che possono attestare di aver ottenuto una formazione sui contenuti previsti, sono esonerati dalla formazione iniziale. Un aggiornamento formativo è necessario solo in caso di modifica degli specifici rischi aziendali in materia d’igiene, in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni e in caso di manchevolezze in azienda. La presente brochure offre, dal punto di vista contenutistico, un aiuto per gli operatori/le operatrici che vogliono adempiere all’obbligo di formazione come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 542/2014.

I regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare scaturiscono tutti da un principio fondamentale: evitare in tutti i modi che siano messi in commercio prodotti per l’alimentazione umana inadeguati o nocivi alla salute. Chi più di ogni altro deve garantire che siano messi in commercio solo alimenti non nocivi per i consumatori sono le imprese che operano nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari. Queste aziende sono tenute a monitorare tutte le fasi che vanno dalla materia prima alla cessione al consumatore, facendo in modo che gli alimenti rispondano alle disposizioni sulla sicurezza alimentare. Com’è emerso più volte in passato, il mero controllo del prodotto finito non è sufficiente a garantire la sicurezza degli alimenti, da un lato perché al momento in cui si concludono le analisi di laboratorio, di solito l’alimento è già stato consumato, e dall’altro perché è impossibile sottoporre tutti i prodotti circolanti a controlli preventivi. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che le analisi di laboratorio sono quasi sempre più costose delle misure preventive che si possono adottare durante le fasi di lavorazione in un’azienda. Consapevoli di questi fattori, le autorità comunitarie hanno stabilito che le aziende che lavorano con alimenti (ad eccezione della produzione agricola primaria) sono tenute a eseguire dei controlli autonomi interni nelle fasi di lavorazione più importanti per la sicurezza degli alimenti, sui prodotti semilavorati e nell’ambiente lavorativo, in base alle regole internazionali dell’HACCP. Questo principio consente di: – prevenire sul nascere eventuali pericoli per la salute, – eliminare le fonti di pericolo esistenti con misure adeguate, – comunque ridurre il rischio per il consumatore a un livello ragionevolmente accettabile. Il responsabile aziendale, quindi, è tenuto a predisporre nella propria struttura produttiva un piano di HACCP adeguato col quale eliminare o tenere sotto controllo ogni eventuale punto critico per la sicurezza degli alimenti. Tale piano va aggiornato e adeguato in loco alla realtà specifica dell’azienda in questione.

Cos’è la microbiologia? La microbiologia è la scienza che studia esseri viventi piccolissimi non visibili ad occhio nudo. Questi esseri viventi si trovano ovunque in natura: nell’uomo, negli animali, nell’aria, nell’acqua, sugli alimenti, ecc.. Alcuni di questi microorganismi, se vengono in contatto con l’uomo possono provocare malattie di varia gravità. 3.2 Quali sono i principali microorganismi? La maggior parte dei microorganismi si divide in una delle seguenti quattro categorie: – LIEVITI E MUFFE: di norma questi microorganismi non provocano malattie, ma sono responsabili dell’alterazione degli alimenti causando la comparsa di cattivi odori e sapori. In alcuni casi possono essere aggiunti intenzionalmente agli alimenti (p.es. formaggi) per ottenere dei sapori particolari. – BATTERI: sono i principali responsabili delle malattie trasmesse dagli alimenti. Possono usare gli alimenti come fonte di energia, ma per sopravvivere e moltiplicarsi hanno bisogno di un ambiente idoneo che può essere differente da specie a specie; per ambiente si intende la temperatura, la quantità d’acqua disponibile, la presenza o meno di ossigeno, l’acidità e la presenza di sostanze nutritive. – VIRUS: non crescono e non si sviluppano sugli alimenti, ma gli alimenti possono essere utilizzati per trasferire i virus da persona a persona (norovirus, sapovirus, rotavirus, adenovirus, virus dell’epatite A, virus dell’epatite B). Virus associati agli alimenti possono essere contagiosi, anche una dose minima basta per contagiare una persona. I virus vengono eliminati con una semplice cottura. 3.3 Come fanno i microorganismi a trasmettere malattie attraverso gli alimenti? – INFEZIONE: Per alcune specie di microorganismi è sufficiente che il virus o il batterio sia presente nell’alimento. Attraverso il cibo essi penetrano nel corpo umano e provocano la malattia. Per ammalarsi nella maggior parte dei casi non basta ingerire un singolo microorganismo, ma un numero minimo (dose infettante) che varia da specie a specie. – INTOSSICAZIONE: Alcune specie di microorganismi, se riescono a vivere all’interno di un alimento per un tempo sufficiente e in condizioni favorevoli, possono produrre delle sostanze dannose chiamate tossine che se ingerite possono provocare malattie e che possono resistere a temperature di cottura anche molto elevate.

Come si manifestano le malattie causate da microorganismi e trasmesse attraverso gli alimenti? Di solito il tempo che passa dal consumo dell’alimento alla comparsa della malattia è abbastanza breve e va da 2 a 36 ore, solo in casi particolari si può arrivare ai 3 giorni. I sintomi principali sono vomito, diarrea, nausea, dolori addominali e febbre. 3.5 Come prevenire queste malattie? Abbiamo già detto che i microorganismi per sopravvivere, ed eventualmente produrre tossine, hanno bisogno di un ambiente adatto. Vedremo ora quali sono le caratteristiche ambientali che, se tenute sotto controllo, contribuiscono a conservare gli alimenti.

BASSE TEMPERATURE La REFRIGERAZIONE intesa come conservazione ad una temperatura tra 0° e +4°C blocca la moltiplicazione e lo sviluppo dei batteri che si trovano sulla superficie o all’interno dell’alimento. I batteri non vengono uccisi, la loro crescita è solo arrestata o rallentata. Pertanto un alimento, seppur contaminato con una piccola carica di microorganismi, potrà non essere un pericolo per la salute, poiché i microrganismi non arriveranno mai a moltiplicarsi fino ad arrivare ad una quantità tale da provocare una malattia e non saranno in condizione di produrre tossine pericolose. Mentre nel frigorifero i batteri si moltiplicano solo lentamente, a temperatura ambiente il numero si moltiplica ca. 20 volte tanto. Per questo motivo, sia le materie prime e anche gli alimenti altamente deperibili o già pronti, se adeguatamente conservati in frigorifero, possono avere una durabilità anche di 3-4 giorni.

La SURGELAZIONE, ovvero la conservazione a temperature inferiori ai -18°C, blocca la vita dei microorganismi e consente una durabilità degli alimenti fino a molti mesi. Per effettuare una corretta surgelazione si devono utilizzare materie prime di ottima qualità. Gli alimenti una volta preparati dovranno essere sottoposti, in tempi molto rapidi, a temperature molto basse. Meglio quindi, se tale operazione viene effettuata per piccole pezzature e piccole quantità e con l’impiego di apposito abbattitore di temperatura. Per non danneggiare l’alimento surgelato e mantenerne le caratteristiche organolettiche, è molto importante che il successivo scongelamento venga effettuato in frigorifero, che l’alimento sia al più presto utilizzato e che non venga più ricongelato.

ALTE TEMPERATURE MANTENIMENTO A CALDO: Poiché le temperature comprese tra i 30° ed i 40°C sono le più favorevoli alla sopravvivenza ed allo sviluppo dei microorganismi pericolosi, è opportuno che un alimento, già preparato in attesa di essere successivamente consumato caldo (es. banco ristorante self service) , sia conservato ad una temperatura non inferiore a +60°/+65°C, impiegando idonei dispositivi (es. sistema a bagnomaria, piastre o lampade riscaldanti). A questa temperatura i batteri non crescono più. I microorganismi di norma vengono distrutti dal calore durante una normale cottura, ma non sempre le temperature elevate riescono a distruggere anche le tossine prodotte dai microorganismi. Alimenti freschi, cotti e mangiati ancora caldi, non dovrebbero presentare un rischio di natura microbiologica. La cottura di un alimento si può considerare adeguata, quando venga raggiunta una temperatura di almeno +75°C, in ogni sua parte e so prattutto nel suo interno (si raccomanda l’uso di termometro a sonda per la verifica). Bisogna fare molta attenzione alla preparazione di alimenti di grossa pezzatura (p.es. carni, pollame) e/o preparati con ingredienti molto pericolosi (p.es. uova fresche, frutti di mare, molluschi). Anche un alimento già cotto, conservato in frigorifero, e successivamente da consumarsi caldo, deve essere riscaldato ad una temperatura di + 70°/+75°C per alcuni minuti. Per alcuni alimenti liquidi, come per esempio latte, uova sgusciate e succhi di frutta, che sarebbero un ambiente ottimo per la crescita dei batteri, la pastorizzazione rappresenta un buon sistema per aumentarne la conservabilità. La pastorizzazione consiste nel portare l’alimento a temperature che variano dai 65° C fino a 80° C, per alcuni minuti nel caso si utilizzino le temperature più basse, per alcuni secondi per le più alte. I vantaggi della PASTORIZZAZIONE consistono nel fatto che il sapore delle sostanze trattate non viene modificato eccessivamente e che la durabilità dei prodotti aumenta da alcuni giorni, come nel caso del latte, fino ad alcuni mesi come nel caso della birra. Una volta trattati i prodotti devono essere immediatamente inseriti in contenitori puliti a chiusura ermetica in modo da evitare la possibilità che entrino nuovamente in contatto con batteri.

Da dove provengono i prodotti Eurospin

Prodotti per la Prima Colazione:

Cereali

Il Muesli Alpicorn è prodoto da Venosta (Fuchs-cereals)

I Bran Stick Tre Mulini sono prodotti per Eurospin da Molino Nicoli S.p.A., via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)

I Multi grain Tre Mulini sono prodotti da Molino Nicoli, via A. Locatelli, 6 – 24060 Costa di Mezzate (BG)

Le Gallette di Riso Sunny Nature sono prodotte per Eurospin da Fiorentini (stabilimento Strada del Francese,154 10156 Torino)

Orzo in cartone 450g Sunny Nature è prodotto da Pedon Spa Via del Progresso 32 Molvena (VI)

Tre Cereali Riso, Orzo, Farro in cartone 800g Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Riso Venere Integrale in cartone 500g Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Riso Fino Integrale Parboiled in cartone 1 kg Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Mais per pop corn Mister Sibamba 500g è prodotto da Pedon SpA – Via del Progresso 32 – 36060 Molvena (VI)

5 cereali Sunny Nature in carotne 450g è prodotto da Pedon SpA – Via del Progresso 32 – 36060 Molvena (VI)

I Biscotti

I biscotti Sbarazzini tipo Pavesini sono prodotti da Biscottificio BurOvo, Via Silvio Pellico, 7 – 28066 Galliate (NO)

I Biscotti Novellini Dolciando&Dolciando sono prodoti da Baroni Biscotti S.p.A. di Albaredo d’Adige (VR) e da Campiello Biscotti, Via Vittorio Veneto 65 Cavallermaggiore (CN)

I Biscotti Buon Mattino sono prodotti da Colussi

I Biscotti ai Cereali Dolciando&Dolciando sono prodoti da Montebovi Torino, Via Bornaresio 13/15 – Loc. San Bernardo di Carmagnola(TO)

I Biscotti ai Cereali con crema allo yogurt Dolciando&Dolciando sono prodoti da BISCUITS BOUVARD Route de cholet – BP 115, Chemille, 49120 St Georges des Gardes, Francia.

I Biscotti Digestive sono prodotti da [1]Galletas Gullón, Ctra BURGOS KM1, 5 – Aguilar de Campoo, Palencia, Spagna

I Biscotti Krumiri sono prodotti da Bistefani

I Biscottini con ripieno di crema al cacao Dolciando&Dolciando sono prodotti da Vicenzi via Forte Garofolo, 1 San Giovanni Lupatoto (VR)

I Frollini con confettura di Mele Dolciando & Dolciando sono prodotti da Vicenzi via Forte Garofolo,1 San Giovanni Lupatoto (VR)

I frollini Le 8 frolle Dolciando & Dolciando sono prodotto Mr Day – Vincenzi Biscotti S.p.a.

I Frollini Dolciando & Dolciando “con Riso e Latte” e “Alla Panna” sono prodotti da Crich – Via Alcide de Gasperi, 11 – 31050 Zenson di Piave (TV)e da DECO industrie, 48124 San Michele Ravenna (RA) Via Braccesca 56,che produce anche per COOP, GS

I frollini con ripieno di mele Dolciando Dolciando sono prodotti nello stabilimento Baroni Biscotti spa di San Giovanni Lupatoto (VR)

I frollini con Panna Dolciando & Dolciando sono prodotti da Campiello Srl, nello stabilimento di Viale Vittorio Veneto 65 – 12030 Cavallermaggiore (CN)

I Torcetti Dolciando & Dolciando sono prodotti da Dolce Bon Via Cavour, 13894 Gaglianico (BI)

I frollini semplici Dolciando & Dolciando sono prodotti da Industria Dolciaria Abruzzese S.r.l.

Le Merendine

Le merendine tipo Buondì sono prodotte nella fabbrica nelloefani]] dove fanno i Buondì

Le merendine Ruotelle simili alle Girelle sono prodotte da Bistefani

le merendine farcite al miele Sono prodotte da FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A.,Strada Del Francese, 156, Torino

Le merendine DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotte da Balconi: farcitì, farciorange, farcibon, farciciok, farcimilk, merendine al cocco, rotolì

I Croissant Albicocca, Cacao e Crema pasticcera DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti da FBF (Bauli)

I Croissant con granelli di zucchero DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti da MOTTA, Via Cà Nove 3, San Martino Buon Albergo (Verona).

I Croissant Bigusto Cacao e Crema DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti ANTONELLI Group S.r.l. – Via Casilina km 37,500 – 00030 Labico (Roma)

I Fagottini al cioccolato Dolciando e Dolciando sono prodotti da Midi, Via Nettunese, Km 23.700, 04011 Aprilia Latina

I Panini al latte sono prodotti da Nuova Ruggeri , Via Legione Ceccopieri, 2. Cremona – Cremona (CR) – 26100. Lombardia.

I Panini con gocce di cioccolato sono prodotti da Nuova Ruggeri , Via Legione Ceccopieri, 2. Cremona – Cremona (CR) – 26100. Lombardia.

Le Fiorentine con marmellata di albicocca, le Sfogliatine e i Ventagli di sfoglia sono prodotti dalla Biancoforno Arte Pasticcera, nello stabilimento di Fornecette (PI).

Le Sfogliatine glassate, gli amaretti e i savoiardi DOLCIANDO & DOLCIANDO dal Forno Bonomi, [2] Loc. Vazzi 7, 37028 Roverè Veronese (VR) ITALY

I wafer sono prodotti da Baroni Biscotti S.p.A. di Albaredo d’Adige (VR)

Le Fette biscottate

Le fette biscottate tre mulini sono prodotte da Colussi

Le Confetture e Marmellate

La marmellata light della linea “FRUTTA NATURA” è prodotta nello stabilimento della MENZ&GASSER nello stabilimento di NOVALEDO (TN)e come recita la pagina ufficiale internet dell’azienda : Menz & Gasser produce per conto delle più importanti insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, dei Discount, della Pasticceria e dell’Industria, nazionale e internazionale.

Le polpe di frutta FRUTTA e NATURA vari gusti sono prodotte da Natura Nuova Bio, licenziataria di Almaverde Bio per polpe e omogeneizzati di frutta Il miele millefiori Frutta e natura è prodotto da “Pianamiele”



Il Latte

Il latte uht Land 100% italiano intero e ps lt 1 in brik con tappo a vite è prodotto da 1) Parmalat nello stabilimento via Milano Collecchio(PR), 2) (P) Contrada Torrazze, Strada Comunale Blanco Primosole, Catania

Il latte uht Land parzialmente scremato può essere prodotto in 3 stabilimenti Parmalat : 1) Via Milano,1 Collecchio (PR) 2) Località Barbare-Zevio (VR) (P) Contrada Torrazze,Strada Comunale Blanco Primosole, Catania. Prodotto anche da Gmundner Molkerei (Austria). Sono anche presenti partite provenienti dalla Germania e da un altro produttore austriaco.

Il latte fresco microfiltrato Land è prodotto da Padania Alimenti s.r.l. (Latte èpiù http://www.epiulatte.com ) in via fermi 79 a Casalmaggiore provincia di Cremona

Il latte microfiltrato uht a lunga conservazione Pascoli Italiani, in brick da 1 litro con tappo, è prodotto da Sterilgarda nello stabilimento di Via Medole, 52, Castiglione delle Stiviere (MN)

Latte intero fresco Alta Qualità con marchio “Latte di Nepi” è prodotto dalla IPA srl in Via della Selciatella 27 01036 Nepi(VT)

Il Latte di Riso Bio Sunny Nature è preodotto da Riso Scotti, via Angelo Scotti, 2 – 27100 Pavia (PV)

Il latte di capra uht Land, parzialmente scremato, è prodotto dalla Arborea , strada 14 Est Bis, Arborea (OR)

Il Caffè, Tè &Co

Caffè

Il Caffè “Don Jerez” (espresso e oro) è prodotto in viale Amendola 152, Bari da Saicaf

Il caffè decaffeinato “Don Jerez” è prodotto da 1)Saicaf viale Amendola 152, Bari 2) Gimoka Via delle Industrie 4/A – Andalo valtellino(SO) 3)Pellini – 2, Via I Maggio – Bussolengo – VR

Il Caffè “Don Jerez” Classico è prodotto da 1)Saicaf viale Amendola 152, Bari 2) Pellini – 2, Via I Maggio – Bussolengo – VR

Il Caffè “Don Jerez” 100% Arabica è prodotto da Saicaf viale Amendola 152, Bari

Il Caffè “Don Jerez” 100% Arabica in Barattolo è prodotto da Pellini – 2, Via I Maggio – Bussolengo – VR

Il Caffè “Don Jerez” Miscela Bar in grani è prodotto in viale Amendola 152, Bari da Saicaf

Il caffè classico “Espresso Italia” in grani è prodotto da Gimoka

Prodotti solubili

L’orzocaffè Eurospin è prodotto da Crastan

è prodotto da Crastan Il Caffè istantaneo Eurospin è prodotto da Ristora

è prodotto da Ristora Il cioccolato in polvere per il latte (simile a Nesquik) è prodotto nello stabilimento Ristora

Il The al limone e alla pesca sono prodotti nello stesso stabilimento della Ristora

Il caffé al ginseng in buste (confezione da 5) é prodotto da Crastan

Il cappuccino solubile da zuccherare Don Jerez è prodotto negli stessi stabilimenti dell’ORZO BIMBO da Crastan s.p.a. via maremmana 24, z.i. – Gello Pontedera (Pisa)

L’effervescente Blues è prodotto da Crastan

Purè di patate

Preparato per pure di patate in fiocchi TRE MULINI prodotto e confezionato da: MCCAIN ALIMENTAIRE SAS nello stabilimento 483 Rue Du Beau Marais 62400 Béthune Francia

Il Riso e la pasta:

Riso

Il riso Basmati (confezione viola) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia Il riso Thaibonnet parboiled (confezione rossa) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Il riso per risotti e anche quello per insalate (confezione nera e confezione verde) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Il Riso alla Cantonese, in busta, confezione per 2 porzioni, F.I.R.M.A Italia è prodotto da F.I.R.M.A. ITALIA S.p.A,via Pavia, 38/40, 20053 Muggiò (MB)

Il riso superfino Arborio per risotti (confezione blu)è prodotto da Grandi Riso S.p.A. Via fronte Primo Tronco 20 44020 Pontelangorino (FE)

Il riso Delizie del Sole è ora prodotto da Grandi Riso S.p.A.

Il riso con 5 cereali è prodotto dalla Pedon

Il riso Delizie del Sole Superfino Roma per risotti e timballi (pacco rosso) è prodotto da La Curti S.r.l. che inscatola e commercializza con il marchio Curtiriso. Produce anche i marchi Antica Riseria Campiverdi, Riso Ornati, Pigino, Riso Rolo.

Pasta

La pasta Tre Mulini (formato speciale – Casareccia di Gragnano) è prodotta da Pastificio Liguori Via dei Pastai, Gragnano (NA)

La pasta Tre Mulini formato 500 gr e 1 kg, viene prodotta ad Enna (almeno in Sicilia ci sta questa) nella fabbrica che produce la pasta Ceccato e Agnesi e, inoltre, a Santa Venerina (CT) da Alberto Poiatti

La pasta Tre Mulini formato 1,5 kg è prodotta da Pasta di Sardegna F.lli Cellino,

La pasta all’uovo Tre Mulini è prodotta da Pastificio Andalini

La pasta tre Mulini secca tipo TAGLIATELLE è prodotta da PASTA ZARA via delle sabine muggia TS

La pasta secca Tre Mulini tipo Risone è prodotta in Area Industriale di Nola, Polvica di Nola (NA)

Le lasagne secche “TRE MULINI” prodotta in via Eugenio Montale 11 Casaleone (VR) da Pastificio CA’ NOSTRA S.R.L

Pasta fresca & Surgelata

Gli Gnocchi di patate Tre Mulini da 1 kg sono prodotti da Grandi Pastai Italiani Negli stabilimenti di Correggio e San Martino in Rio (Reggio Emilia)

I tortellini al crudo e tortelloni con ricotta e spinaci TRE MULINI sono prodotti da Avesani

La pasta fresca tre mulini tipo CIUFFETTI e i TORTELLONI RICOTTA E SPINACI sono prodotti da ALIBERT via f.lli Bandiera 30 Preganziol

Sacchettini al formaggio – Portami Via – sono prodotti da Pastificio Bennati VIALE DEL LAVORO 18 – San Martino Buon Albergo – VR

I SACCHETTINI AL RADICCCHIO – Portami Via – sono prodotti da Armando De Angelis Pastificio Armando De Angelis Srl – Via Olanda, 2 – 37069 VILLAFRANCA (VR) [3]

La pasta fresca di semola TRE MULINI è prodotta da Pastificio Maffei

Cannelloni al Ragù – Portami Via -sono prodotti dalla Fratelli Beretta Fresco Prodotto e confezionato da Piatti Freschi Italia S.p.A.

La pasta surgelata ravioli al pomodoro, linguine allo scoglio e pennette al salmone, viene prodotta da Gelit srl sita in Via Ninfina km 2,700 Doganella di Ninfa

Olio aceto e condimenti:

Olio

L’Olio extravergine di oliva FRANTOIO LA ROCCA è prodotto da Castel del Chianti

Aceto

Aceto di vino bianco prodotto da L’Aretino Loc. Molin Bianco 50 – Arezzo

L’aceto balsamico di Modena IGP Invecchiato di Antica Acetaia è prodotto da Ponti (stabilimento via Prada 3, Vignola, MO)

ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P. – Antica Acetaia della Contrada – è prodotto da ACETIFICIO ARETINO S.l.r. loc. Molin Bianco, 50 – 52100 Arezzo (AR)[4]

Condimenti

Il pesto “Mastro Botegar” è prodotto a Marnate (VA), all’indirizzo V.le Kennedy, 1156 che risulta essere la sede di Fres.Co., produttore di vari marchi tra cui Vogliazzi.

La Maionese è prodotta da Righetti Alimentare (Tuscè)

Ketchup “Le delizie del sole” e’ prodotto da Consorzio Casalasco che produce il ketchup Mato Mato e produce, fra le altre, per Pomi’ e Pomito

Il dado di carne Eurospin è prodotto dalla San Martinì

Brodo granulare Vegetale Don jerez prodotto da Verka – Via Archimede 18 – 37024 Negrar (VR)

Spezie

Tutte le Spezie Don Jerez sono prodotte da Drogheria & Alimentari Spa – via Nilde Iotti, 23 – S. Piero a Sieve – Firenze Insaporitore per arrosti e patate e lo zafferano Don Jerez sono prodotti da Verka Via Archimede 18, Arbizzano-santa Maria, Negrar, VR

Pomodori, pelati etc:

La passata di pomodoro DELIZIE DEL SOLE è prodotta da CO.PAD.OR.

I pelati e polpa in lattina bianca e verde sono prodotti da la Doria

I pelati Pomodori Datterini 100% italiana Produzione integrata sono prodotti da De Clemente Conserve

I Pomodorini di Collina DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da De Clemente Conserve

Il doppio concentrato di pomodoro Delizie del Sole è prodotto da EMILIANA CONSERVE SPA nello sstabilimento di Busseto(PR)

Sugo al ragù DELIZIE DEL SOLE è prodotto da Casalasco “Consorzio Casalasco del Pomodoro” che produce anche POMI’

Bevande e sciroppi:

Acqua minerale

L’acqua minerale naturale Blues è prodotta da Fonte Ilaria Via per Camaiore Monsagrati-Pescaglia (Lucca)

L’acqua frizzante Blues (bottiglia blu) è prodotta da Guizza.

L’acqua minerale naturale BLUES proviene dalle fonti di San Leonardo delle Siete Fuentes, di Oristano

L’acqua effervescente naturale Blues è prodotta nello stabilimento di Nepi (VT)

L’acqua naturale “Ginevra”da 2 litri è prodotta da Guizza che fa parte della San Benedetto

Esistono varie bottiglie di “Ginevra” – 1,5 litri prodotta Fonte Nuova San Carlo Spinone – Spinone al Lago (BG) Spumador

L’acqua minerale naturale Ninfa proviene da Rionero in Vulture(Pz)imbottigliata da Monticchio Gaudianello S.p.A Melfi(Pz).

L’acqua naturale Roverella è prodotta da Santa Maria.

L’acqua naturale Quercetta in Sardegna è prodotta da SARDA ACQUE MINERALI SPA nello stabilimento di Siliiqua loc. Zinnigas

L’acqua minerale naturale Blues Minimamente Mineralizzata proviene dalla Sorgente Rebruant – Vinadio la stessa dell’acqua Sant’Anna

L’acqua minerale naturale Blues Oligominerale proviene dalle sorgenti dell’acqua GAIA / Togni Spa

Succhi di frutta

Il succo di Arancia Rossa, Multivitaminico e Ace PUERTOSOL (1.5 lt) è prodotto da Sterilgarda

I succhi di frutta Pesca, Pera e Albicocca PUERTOSOL sono prodotti da Boschi Food and Beverage (Santal)

I succhi di frutta in brik da 200 ml (X6) PUERTOSOL sono prodotti da Sterilgarda

I Bitter BLUES sono prodotti dalla Spumador

Il succo di frutta PUERTOSOL 100% ananas è prodotto da Boschi Food & BeverageSANTAL di PARMALAT

Bevande Gassate

Le bibite (cola, aranciata, limonata ecc…) sono prodotte da Guizza

La limonata BLUES è prodotta da Spumador ma ha gusti diversi!! in base allo stabilimento

Tre stabilimenti: C – Via alla Fonte, 13 Caslino al Piano (CO) S – Via XXV Aprile, 10 Spinone al Lago (BG) M – SS117 Loc. Colle Facchini S.Nicola Sulmona (AQ) prime due limonate simili ma quella di AQ imbevibile

La Cola senza caffeina è prodotta da Spumador

Aranciata BLUES è prodotta da Spumador

Birre

Le birre BEST BRAU Eurospin in bottiglia da 33cl o lattina da 33cl, bionda, doppio malto e rossa, e la KIEFER scura sono prodotte da Birra Castello

Thé

Il the al limone/pesca/verde Blues è prodotto da S.Benedetto negli stabilimenti di Scorzè(VE) e Popoli(Pe)

Il the alla pesca BLUES è anche prodotto da SPUMADOR presso gli stabilimenti di Caslino al Piano (CO), S. Andrea Bagni (PR), Gussano (BR), che produce anche per Esselunga, Carrefour, Auchan, Conad, Lidl oltre ad altri clienti industriali come Coca-Cola, Nestlè, Ferrarelle, Pago

Il the verde in bustine LESTER HOUSE è prodotto da RISTORA presso gli stabilimenti di Montichiari(BS), Via G. Deledda, 43.

Sciroppi

Lo sciroppo di menta e lo sciroppo di orzata Blues sono prodotti da Toschi

Integratori

Gli integratori di Blues sono prodotti da Spumador

Pane e prodotti da forno:

I Taralli scaldati di Tre Mulini sono prodotti di Antonio Fiore Alimentare s.r.l. di Andria (BT)

I Crackers Tre Mulini sono prodotti da Colussi

Le Ali di Pane alla paprika Mambo Kids sono prodotte da Gran Bon (stabilimento via Ferrara 21, Caselle di Pressana, VR)

I biscotti Krumiri al latte Dolciando & Dolciando sono prodotti da Bistefani (stabilimento SS 31 n°3, Villnova Monferrato, AL)

Le piadine TRE MULINI all’olio extravergine sono prodotte da ORVA o da Delizie del Conca

Le piadine Tre Mulini Sfogliata Sottilissima è prodotta nello stabilimento della C.R.M Modena Via Massarenti 35/37 .

Le schiacciatine Mambo Kids sono prodotte da Bottoli S.p.A., via Siena, 18 – 46100 Mantova (MN)

Le Gallette di Riso da agricoltura biologica “Sunny Nature” sono prodotte da Enal srl, via Maestri del Lavoro s.n.c. Pavia (PV)

I Crostini per zuppe e insalate “Tre Mulini” sono prodotti da Gran Bon (stabilimento via Ferrara 21, Caselle di Pressana, VR)

Carni e affettati:

Il Cotechino Modena IGP da 500g – La Bottega Del Gusto di Mastro Bottegar – è prodotto e confezionato da GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.P.A. Via per Cadelbosco, 36 -42041- Brescello (RE)[5]…Grandi Salumifici Italiani è leader di mercato col marchio Casa Modena [6]

I wurstel Tobias da 4 puro suino sono prodotti da 1) Pandino Wurstel, gruppo Citterio (Wurstel WUOI), 2) Fratelli Beretta, (Wuber)

I wurstel Tobias da 10 (250 gr con pollo tacchino e suino) sono prodotti da Bonazza Spa Via Triestina. 185/b – 30030 Cà Noghera (VE)

I Wurstel Tobias da 8 (2x100g) sono prodotti da Fiorucci

I Wursteloni TOBIAS (x3 pollo e tacchino e faciti) sono prodotti da AIA

I Wurstel Tobias da 4 sono AmadoriVia Del Rio n.400. 47522 San Vittore di Cesena (FC)

Il Salame Milano (a fette, in vaschetta) LA BOTTEGA DEL GUSTO sono prodotti a Gazoldo degli Ippoliti (MN) da Italia Alimentari

Il Salame milano in vaschetta a fette LA BOTTEGA DEL GUSTO e’ prodotto da RASPINI (06/05/2014)

Il Bastone di Salame LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto da Fiorucci

Il Salametto Dolce “La Bottega del Gusto” è prodotto da Salumi Bortolotti, via Alcide de Gasperi 9, Cene (BG)

Il Prosciutto cotto in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto da Raspini

Il Prosciutto cotto in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto alle volte anche da Riva Salumificio – Molteno (LC)

La Coppa Affettata Stagionata è prodotta da San Carlo Salumificio Località San Pellegrino 310/310A 29010 Ziano Piacentino (PC)

La Carne in Gelatina e La trippa al sugo “Il buon Pascolo” di Eurospin sono prodotti da Montana

La Mortadella in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotta da Fiorucci

La Pancetta affumicata la bottega del gusto è prodotta da TULIP Oldensburg 26135 Germania ed anche da Furlotti – Medesano (Pr)

Lo speck IGP Fresche Fette è prodotto da Recla Srl, Silandro (BZ)

Le fette di tacchino arrosto Fresche fette è prodotto da AIA

La bresaola IGP Fresche Fette è prodotta da salumificio Panzeri s.r.l (provincia di Sondrio)

Il salame di prosciutto Fresche Fette è prodotto da Golfera, Via dell’Industria 6, Lavezzola (RA)

Surgelati:

Gelati

Il sorbetto al limone Lemoon è prodotto da Polenghi

I coni gelato al caffè, panna e ciliegia della linea le nostre stelle della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

I sorbetti fragola, ananas e mirtillo 50% frutta confezione da 6 della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

I ghiaccioli da congelare mister fruit (polaretti) sono prodotti da DOLFIN S.p.A. (Polaretti)

Gli stecchi limone e liquirizia della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

Gli stecchi banana della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

Torta gelato santhonore prodotta da Sammontana con una differenza di prezzo di circa 8 euro circa al Kg

Alcuni cornetti gelato sono prodotti da eskigel Via Vanzetti Terni.

le vaschette da 500g di gelato ,al tiramisu,variegato amarena della Dolciando sono prodotti dalla ditta Gelati Steffan

Verdure surgelate

Il prezzemolo, il misto soffritto, le bietoline porzionate e la cipolla a cubetti DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da Orogel

Piatti pronti surgelati

Le Cotolette di Soia Amica Natura Veggie e My sono prodotte da ALCASS SpA [7]

Latte e derivati:

Il latte “Sardelizie”, in vendita nei negozi della Sardegna, è prodotto dalla Arborea

Il latte parzialmente scremato Land è prodotto da [[Parmalat][ (stabilimento di Via Milano 1, a Collecchio (PR)

Il latte di capra parzialmente scremato “Land” è prodotto dalla Arborea (strada 14 Est Bis, Arborea (OR) )

La Soia Drink “Land” è prodotta nello stesso stabilimento del latte sterilgarda(via medole 52, castiglione delle siviere)

La Bevanda di Riso Bio “Sunny Nature” e la Bevanda di Riso e Soia Bio “Sunny Nature”sono prodotte da Riso Scotti spa, via A. Scotti 2/A Pavia

La Panna da cucina è prodotta da Alinor Sterilgarda e da Parmalat

Il burro “Sardelizie”, in vendita nei negozi della Sardegna, è prodotto dalla Arborea

IL Burro “Land” prodotto nello stabilimento : viale della favorita 19 “46100” (MN) da Virgilio

Il burro “Pascoli Italiani” è prodotto da INALPI SpA nello stabilimento di Via Cuneo, 38 – 12033 Moretta (Cn)

Gli Yogurt “Land” sono prodotti da Trentina latte

Lo yogurt bianco magro “Land” è prodotto da Mila (stabilimento via Innsbruck 43, Bolzano)

Gli Yogurt da bere Land,Fermenti Attivi(6×100) sono prodotti da: NÖM – Vöslauer Straße 109 A-2500 BADEN 6 – Austria

Gli Yogurt di Soia Land sono prodotti dalla Alpro nello stabilimento in Belgio

I Milk Snack con cacao (tipo Pinguì) Land sono prodotti da EuroCakes in Via Bortolotti, 55 – 33034 Fagagna (Ud) Italy

Ricottine Le Chicche del Casaro (2 x 100 gr) prodotte da Latterie Venete – Via bassanese 2 – 31050 vedelago (TV)

La Besciamella “Land” è prodotta nello stabilimento Parmalat

Il “Parmigiano Reggiano” gratuggiato “Land” è prodotto da Parmareggio e Virgilio

Il “Grana Padano” grattugiato “Land” è prodotto dal caseificio Colla Spa – Cadeo (PC)

Il “Pecorino” grattugiato “Sardelizia” è prodotto dalla Arborea

La ricotta “Land” è prodotta da Sterilgarda e Galbani

L’edamer a fette è confezionato dalla Casearia Altopiano di Asiago

Le mozzarelle “Land” in busta da 250 gr. (1x 250gr), autorizzazione IT 03 144 CE, sono prodotte da Granarolo nello stabilimento di Via S. Giovanni Bosco 39 (MB)

Le mozzarelle “Pascoli Italiani” in busta da 500 gr. (4x 125gr), autorizzazione IT 03 144 CE, sono prodotte da Granarolo nello stabilimento di Via S. Giovanni Bosco 39 (MB)

Le mozzarelle “Land” sono prodotte da Arborea

Le mozzarelle in busta da 500 gr. (125 cad.una) sono prodotte in Via dei Caduti, Corteolona (PV) da [Galbani]

Le mozzarelle di Bufala “Land” sono prodotte da Mandara, di Modragone

Le mozzarelle “SARDELIZE” in vendita nei negozi della Sardegna sono prodotte dalla Arborea

Le provole (bianche e affumicate) “SARDELIZE” in vendita nei negozi della Sardegna sono prodotte dalla Arborea

La scamorza affumicata “Land” è prodotta da “Fattorie del Sole” (Alival)

il formaggio a pasta filata “Land” prodotto nello stabilimento di Viale Borri 80 Varese Prealpi

Il formaggio spalmabile “Cremosella” è prodotta da [Fattoria Osella] Strada del Bussolino 12, Caramagna Piemonte (CN)

La Robiola e Primosale “Land” sono prodotti da Fattoria Osella

Il mascarpone “Land” è prodotto da Latterie Virgilio

Lo stracchino “Land” è prodotto da Caseificio F.lli Bergamini di Borso del Grappa (Tv); da Venchiaredo in Ramuscello di Sesto al Raghena (Pn) e da Galbani a Caravaggio (Bg)

I formaggini “Land” 16 porzioni sono prodotti in via Borri a Varese da Prealpi

Il “Pecorino romano” è prodotto dalla Brunelli S.P.A.

Il “mix di formaggi” grattugiato gr 500 e da gr 150 “Land” è prodotto da Parmareggio

Le ” ciliegine di mozzarella” sono prodotte da Granarolo, nello stabilimento di via San Giovanni bosco 37/39 Usmate Velate