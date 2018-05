Plushie, perché si fa sesso con i peluche?

Il “plushie” è la nuova frontiera del sesso, è una moda che viene dal Giappone e che si sta diffondendo sempre più anche in Europa. A praticarlo sono soprattutto le donne, che cominciano ad utilizzare i peluche per provare nuove pratiche erotiche. Abbracciare, baciare, prendersi cura ed avere una relazione sexy con un pupazzo sono tutte cose che rendono felici ed eccitate le persone che sperimentano una cosa simile.

Cos’è la plushophilia?

Il fenomeno viene chiamato “plushophilia”, il termine deriva da “peluche” e “-philia” e fa riferimento all’amore e all’attrazione erotica per i peluche, che possono essere semplicemente collezionati ma anche coccolati dal punto di vista sessuale nei casi più estremi. E’ chiaro dunque che il plushie si ispiri al mondo “furry”, di cui fanno parte tutti coloro che amano avere rapporti sessuali travestiti da animali. Gli amanti del genere plushie possono utilizzare i pupazzi nell’attività intima praticata con il partner, così che la fantasia stimoli maggiormente il loro corpo o la loro mente, oppure, in alternativa, possono dotarli di una cerniera o di un vibratore, in modo tale da farli sembrare più reali.

Loading...

Plushie: una pratica nata sui forum

Anche se all’apparenza si tratta di una pratica bizzarra, girando tra i forum e i siti di incontri, si capisce che è molto più diffusa di quanto si crede. Sono moltissimi coloro che chiedono consigli agli utenti del web e che raccontano senza imbarazzo la loro esperienza. Avere rapporti sessuali con un peluche non solo viene considerato super sexy ma anche più divertente del sesso vero e proprio. Un pupazzo è morbido e tenero ed è fatto per essere amato. Non si lamenterà, non tradirà la propria fiducia e sarà sempre un compagno fedele, anche quando si ha bisogno solo di un abbraccio.