Poche speranze di vita, 13enne salvata al Meyer di Firenze con un super intervento

La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonista una tredicenne, la quale è tornata a sorridere e soprattutto a mangiare grazie all’intervento di un’ equipe di medici. Sembra che per tantissimo tempo i medici che la tenevano in cura, non le avessero dato molte speranze di sopravvivenza, ma con un intervento davvero all’avanguardia e durato circa 6 ore da parte di un’equipe dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la tredicenne è tornata a vivere e sorridere ma soprattutto a mangiare. I medici come abbiamo detto, non le avevano dato tanta speranza, ma con un intervento chirurgico piuttosto all’avanguardia e perfettamente riuscito la ragazzina di 13 anni brasiliana affetta da una grave malattia congenita è tornata a sorridere.

Questa malattia le aveva portato la sindrome dell’intestino corto e di conseguenza si nutriva per via Venosa, ma dopo essere stata sottoposta ad un intervento all’avanguardia, la ragazzina è tornata a mangiare. Purtroppo la ragazzina è stata sottoposta ad un delicato intervento di ricostruzione intestinale che è durato 6 ore e che le è costato circa 3000 punti di sutura, Ma alla fine le sue dita si sono alzate in segno di Vittoria confermando che tutto effettivamente è andato per il meglio.

L’intervento piuttosto delicato è stato eseguito dall’unità di ricostruzione intestinale dell’ospedale Meyer di Firenze guidata dal professor Antonino Morabito ed è stato eseguito grazie alla tecnica ricostruttiva ad alta specializzazione chiamata “Spiral intestinal lengthening and tailorilng”. Questo è il secondo intervento portato a termine in pochi giorni all’ospedale di Firenze che rappresenta l’unico Centro europeo per la cura di questa patologia.

“La situazione della piccola, prima dell’intervento, era seria al punto che in Brasile, dopo due interventi non andati a buon fine, non le erano state date speranze di sopravvivenza. Il suo intestino aveva perso completamente la peristalsi (ovvero la motilità) e si era dilatato tantissimo con il risultato che qualsiasi cosa mangiasse finiva per ‘stagnare’, fermentando, con gravi conseguenze e il rischio di complicanze gravi”, è questo quanto spiegato dalla struttura ospedaliera. “Per noi è un onore aver portato questa specialità al Meyer, che adesso è l’unico centro europeo per la cura di questa patologia e che colloca il nostro ospedale al livello dei più importanti centri mondiali” ha dichiarato il professor Morabito, aggiungendo: “Abbiamo avviato un percorso che apre interessanti prospettive terapeutiche e di ricerca, in direzione di una medicina sempre più personalizzata”.