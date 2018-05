È stata scoperta ultimamente una lettera ed una poesia scritta di pugno da Eugenio Montale direttamente a Giacomo costa. Questa scoperta è stata effettuata su due fogli di carta ingialliti ed una busta risalente all’anno 1915. La calligrafia è risultata essere quella del premio Nobel per la letteratura anche se al giorno d’oggi viene mostrata per la prima volta direttamente dal nipote di Giacomo I, ovvero Giacomo Ardissone Costa che è stato chiamato a fare gli onori di casa come presidente di stazioni marittime Genova.

“Montale le aveva scritte a mio nonno Giacomo I, Giacomone. Erano ventenni ed avevano una passione sfrenata per il canto, la musica, l’opera e quindi andavano insieme ai concerti. Erano compagni di scuola, un gruppo di appassionati di musica di cui faceva parte anche Esterina Rossi che poi è stata una musa per Montale: hanno fatto viaggi intorno al mondo insieme, crociere. Quando mi hanno proposto di presentare il premio mi è venuto in mente che in casa c’erano queste lettere, le ho cercate e mi ha fatto piacere condividerle”, è questo quanto dichiarato Da Costa. In realtà non si tratterebbe soltanto di due fogli, ma di un carteggio molto più abbondante anche se per il momento non sono stati rilevati Altro che due elementi.

In questa lettera pare proprio che Montale si lamentasse del fatto che Carlo Felice fosse ancora chiuso ed era anche molto preoccupato e scriveva, Rivolgendosi a Giacomo I. “Comprendi tutto lo squallore di un inverno amusico? che ne sarà di noi?”. Il teatro aprì soltanto dopo settimane e le lamentele sarebbero rientrate. Oltre alla lettera ci sarebbe anche un’ode Dove Montale declamava in versi l’amicizia ed anche alcune caratteristiche di cotta come artista e anche come musica.

Eugenio Montale è stato un poeta nonché scrittore italiano premio Nobel per la letteratura nel 1975. Nacque a Genova in un palazzo Da quale Corso Dogali il 12 ottobre del 1896 e Fu l’ultimo dei cinque figli di Domenico Montale Giuseppina ricci e poi metti della media borghesia genovese. Eugenio Montale morì poi a Milano la sera del 12 settembre del 1981, poco prima di aver compiuto 85 anni nella clinica San Pio decimo Dove si trovava ricoverato per alcuni problemi derivati da una vasculopatia cerebrale. Le sue raccolte di Versi contengono la storia di quella che è stata la sua poesia e tra le più importanti citiamo Ossi di seppia, la bufera e altro, sulla poesia, quaderno di quattro anni, diario postumo prima parte 30 poesie e diario postumo 66 poesia e altre.