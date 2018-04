Poliomielite, il virus può tornare in Europa: l’allarme dell’ECDC

Fa parecchio paura l‘allarme lanciato dall’european Center for disease prevention and Control nel suo bollettino secondo cui la poliomielite nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, potrebbe tornare in Europa. Sembra infatti Che dall’inizio dell’anno, siano stati già confermati ben 8 casi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per chi non lo sapesse, la poliomielite o semplicemente polio è una malattia infettiva paralizzante e anche mortale almeno potenzialmente, la quale è causata dal poliovirus un virus che si diffonde da persona a persona e che non va ad invadere solo il cervello ma anche il midollo spinale della persona infetta, causando la paralisi.

In tempi non recenti, la poliomielite era una malattia piuttosto frequente, poi nel corso dei decenni è andata scomparendo soprattutto dall’ Europa e al giorno d’oggi è una malattia considerata endemica soltanto in determinati paesi come la Nigeria, il Pakistan e l’Afghanistan. Purtroppo però a causa del migrazioni, il rischio di importazioni di infezioni è sempre più alto.

E’ questo già come abbiamo anticipato l’allarme che è stato lanciato dall’ European Centre for disease prevention and control secondo cui il rischio di importazioni di infezioni con seguenti casi di polio rimane possibile in Europa soprattutto per coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione. In tutto il 2017 poi pare si siano registrati soltanto 17 casi, mentre dall’inizio dell’anno ad oggi si sono registrati bene 7 casi in Afghanistan e uno in Pakistan, ai quali si aggiungono poi tre casi di infezione da virus derivante da vaccino che si sviluppa proprio quando viene utilizzato il tipo di immunizzazione più vecchio in presenza di coperture scarse, in Repubblica Democratica del Congo. I soggetti più a rischio sono sicuramente i bambini sotto i 5 anni di età ma anche i soggetti immunizzati possono essere infettati dal virus senza sviluppare i sintomi e trasmetterlo ad altri.

Va detto che il poliovirus infetta soltanto gli esseri umani ed è non sono molto contagioso, Ma si diffonde attraverso il contatto da persona a persona. Questo virus vive nella gola e anche nell’intestino della persona infetta ed entra nel corpo delle persone attraverso la bocca diffondendosi attraverso il contatto con le feci di una persona infetta, ma anche attraverso le goccioline derivanti da uno starnuto da un colpo di tosse. Quindi il contatto può venire anche a causa di una scarsa igiene, oppure mettendo in bocca degli oggetti che sono contaminati. Ad oggi purtroppo non esistono Cure particolarmente efficaci nel caso della poliomelite, ovvero non esistono dei farmaci specifici per poter combattere questa malattia. L’unico modo per poter evitare delle conseguenze devastanti è prevenire la malattia attraverso la vaccinazione.