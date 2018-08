Poliziotto eroe che ha bloccato il traffico a Bologna “Il primo pensiero era salvare vite”

Dopo il tragico incidente avvenuto ieri a Bologna, il poliziotto eroe che ha bloccato il traffico ha dichiarato: “Non siamo Rambo, il primo pensiero era quello di salvare vite”. Si tratta di Riccardo Muci trentunenne che è stato tra i primi ad intervenire sul luogo dell’incidente. Sembra che l’uomo sia stato investito alla schiena tanto che la maglietta ignifuga si è sciolta sul suo corpo. Il poliziotto ha dichiarato: “L’esplosione mi ha travolto, letteralmente. Se ho avuto paura? La paura è un sentimento normale, è giusto che ci sia in ognuno di noi. E’ il comprendere la paura che ci permette di tornare a casa. Non siamo dei Rambo ma siamo innanzitutto degli esseri umani. In quel momento non mi sono lasciato trascinare dalle emozioni. Il mio primo pensiero è stato quello di capire l’entità del danno e mettere in salvo quante più persone possibili”.

L’agente del commissariato Santa Viola ha Messo a repentaglio la propria incolumità, è sceso dalla volante per allontanare gli altri automobilisti e bloccare il traffico ed in questo modo ha salvato delle vite mettendo al riparo tutti prima che il gas contenuto nell’autocisterna esplodesse. L’uomo ha lavorato Finché il dolore non l’ha costretto a fermarsi Perché la palla di fuoco ha travolto anche lui. Ora è ricoverato al reparto grandi ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il premier Conte lo ha incontrato per ringraziarlo.

L’ uomo è originario di Copertino, in provincia di Lecce e come abbiamo detto, è stato uno dei primi ad intervenire sul posto al momento della prima esplosione. Si trovava sotto il ponte dell’autostrada e con la seconda deflagrazione ancora più violenta il poliziotto è rimasto ferito. Il calore che lo ha investito è stato così forte da sciogliere la maglietta ignifuga che indossava la quale si è fusa con la sua carne.

Ora il poliziotto eroe, come l’avrebbero ribattezzato sui social network, è ricoverato nel reparto di grandi ustioni dell’ospedale Bufalini Cesena e le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione. Per ringraziarlo del grande Coraggio dimostrato. da lui si è recato il premier Giuseppe Conte ,visita a cui ha fatto seguito quella l’ospedale di Bologna dove sono ricoverati gli altri feriti, circa un centinaio, tra i quali anche 11 Carabinieri che anche loro si sono precipitati in strada in borghese armati solo di palette ed avrebbero bloccato il traffico vicino al ponte, lo stesso che poi è crollato. Per quanto riguarda il poliziotto, i medici stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico, ma Riccardo sta reagendo con un sorriso sulle labbra, pollice alzato e lo sguardo fiero come nello scatto che in queste ore sta facendo il giro d’Italia.