Pomodoro africano in arrivo in Italia: attenzione è pericoloso per la nostra salute

Prestate particolare attenzione all’arrivo nel nostro mercato italiano del pomodoro africano proveniente da Marocco, Tunisia, Senegal ed Egitto che potrebbe risultare pericoloso per la nostra salute. Il pomodoro siciliano Dunque sembra proprio che se la dovrà vedere con questo tipo di pomodoro proveniente dall’Africa. Stando a quanto riferito, sembra proprio che questo tipo di pomodoro costi meno, proprio perché è più basso il costo della manodopera ma subisce dei trattamenti che nel nostro paese e in tutta l’Europa sembrano essere vietati. Proprio per questa ragione si dice che questo tipo di pomodoro possa essere particolarmente pericoloso per la nostra salute. Intervenuto sulla questione nella giornata di ieri l’imprenditore nonché coordinatore del comitato di prodotto del pomodoro da mensa di ortofrutta Italia nonché componente del CdA del consorzio pomodoro di Pachino IGP Massimo Pavan il quale ha dichiarato che sono circa 30 i prodotti utilizzati nei paesi africani che sono vietati in Europa soprattutto antiparassitari.

“Il prodotto africano praticamente non lo troviamo nella rete distributiva italiana, ma in Europa sì e crea una forte concorrenza in Germania, Francia e Belgio. Non abbiamo garanzie sui prodotti utilizzati in Africa, dove gli standard produttivi sono diversi dai nostri. Pensiamo al bromuro di metile utilizzato per abbattere i patogeni nel terreno, da noi vietato, a loro garantisce rese per ettaro ben superiori alle nostre e sul pomodoro non si trovano residui di questo principio”, è questo quanto aggiunto da Massimo Pavan intervenuto Come già abbiamo visto nelle scorse ore in relazione all’arrivo nel mercato italiano del pomodoro africano.

Lo stesso ha sottolineato la criticità di questo mercato che importa questo tipo di pomodoro dall’Africa sostenendo che circa il 50% dei costi di produzione del pomodoro è legato alla manodopera e che in Italia un operatore costa in media dagli 80 ai €90 al giorno mentre in Marocco sono sufficienti soltanto €5. ” Così io per un chilo di pomodoro devo sopportare costi per 1,20 euro, in Africa sono meno della metà”, ha aggiunto ancora l’esperto.

“Nel nostro Paese sosteniamo costi esorbitanti per essere in regola, garantire un reddito equo e giusto ai dipendenti, tutelare la salute dei consumatori. I Paesi africani che esportano nell’Ue, invece, non sono tenuti a garantire le nostre stesse norme in materia di diritti dei lavoratori e di sicurezza alimentare e ambientale. La manodopera è pagata a un costo nettamente inferiore, le norme igieniche e le certificazioni sono completamente differenti e si possono utilizzare sostanze chimiche che nell’Unione europea sono bandite. Questo tipo di concorrenza è sleale”, è questo ancora quanto sostenuto da Andrea Tomasi ovvero il 33enne titolare dell’agricola Tomasi, un’azienda siciliana di Vittoria in provincia di Ragusa, che pare faccia parte dell’Op Valleverde che realizza il 90% del proprio fatturato con l’export di pomodori freschi.