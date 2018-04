Pompei, il Rosario della Madonna si muove da solo: “E’ un miracolo”

Pompei. Un video che ha raccolto centinaia di condivisioni e visualizzazioni e che in poche ore ha fatto il giro del web. Quello che vede protagonista la statua della Madonna del Santuario di Pompei è diventato già virale in rete: nelle immagini si può notare il rosario che la Madonna ha in mano che inizia ad oscillare apparentemente senza spiegazioni.

A voi i giudizi. Qualcuno infatti ritiene che ci sia un legame con i fatti di cronaca che stanno minando la pace mondiale. “Ci chiede di pregare ai suoi piedi per la pace nel mondo”.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il rosario che, spinto dal vento, oscillava dall’alto della Basilica. L’ambo secco giocato è: 72 (il Rosario Benedetto) e 60 (la Madonna). Secondo una prima ricostruzione, la corona che ieri ha iniziato a muoversi non è fissata al resto della statua quindi è possibile che con forti folate di vento possa dondolare.

A Pompei si grida al miracolo: la corona della statua della Madonna si muove da sola. Ieri, però, non c’era vento e come raccontano alcuni presenti, per far rendere mobile la corona, essendo molto pesante, sarebbero necessarie forti raffiche. E i fedeli ribadiscono l’eccezionalità dell’evento.