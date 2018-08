Porta sulle spalle un cane di 25 chili per 6 ore. Il coraggio di Tia Vargas gli ha salvato la vita

È una storia di altruismo e bontà quella che state vedendo. Cosa fareste voi se lungo la vostra strada trovaste un cane in difficoltà? Tia Vargas, durante un escursione insieme al suo anziano padre, ha trovato Boomer un cane ferito che si era perso e che era rimasto da solo al freddo tutta la notte. Vargas, invece di proseguire sulla sua strada, ha scelto di caricarlo in spalla e portarlo in salvo: “Se fosse stato il mio cane, mio figlio o qualcuno che amavo, avrei voluto che lo facessero per me” – rivela Vargas – “Come avrei potuto lasciarlo li da solo e stare ancora con il cuore in pace?”. La ragazza ha percorso un sentiero di montagna lungo 6 ore, tra la neve e la pioggia, tenendo quel grosso cane di circa 25 chili sulle spalle. Ad un certo punto le sue gambe hanno ceduto allo sforzo. Credeva di non farcela, ma grazie all’incoraggiamento del padre è riuscita a rimettersi in piedi e a continuare la sua strada. Quando è arrivata in città ha subito portato Boomer in un ambulatorio per animali, ritrovando anche la sua famiglia che è stata molto felice di riabbracciarlo.