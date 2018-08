“Porti i capelli da donna”. 26enne licenziato dalla British Airways accusa “E’ sessismo”

Si tratterebbe di un caso di sessismo, quello che ha visto protagonista un ragazzo di 26 anni, il quale avrebbe accusato la compagnia aerea britannica di discriminazione. Sid Ouared, è questo il nome del 26enne, il quale ha accusato la compagnia aerea britannica la British Airways, di sessismo perché sarebbe stato licenziato per la sua acconciatura. Il 26enne sostiene che il contratto sarebbe stato risolto dopo che i capi aria gli avrebbero chiesto di tagliare i capelli perché violava la policy aziendale. Nello specifico uno dei suoi superiori avrebbe detto: “I tuoi capelli sono come quelli di una ragazza“.

Il 26enne, ex addetto al servizio clienti di Heathrow, pare porti uno chignon, una pettinatura che è piuttosto apprezzato da tante star di Hollywood, Ma che non sembra essere stata gradita dalla compagnia aerea che l’ha definita piuttosto femminile. “Di base mi stavano dicendo: ‘Tagliali oppure sistemali in un turbante come un Sikh, oppure in dei dread come un Rastafariano’. Ma io non sono nulla di tutto questo e non posso credere che volevano obbligarmi a portare i miei capelli in un modo che non mi rappresenta“, ha affermato Ouared.

Quest’ultimo dunque sarebbe opposto e non ha ceduto dunque al “ricatto” posto dall’azienda e così si è visto licenziato Appena due settimane dopo aver ottenuto il lavoro e adesso ovviamente non si dà pace. “Mi è stato detto che non potevo portare i capelli raccolti in una coda perché solo le donne lo fanno. Quindi, visto che non sono una donna, ciò non mi è consentito. Ma questo è sessismo. Centinaia di donne che lavorano per la British Airways portano i capelli così, esattamente come me. E io, invece, sono stato discriminato per questo“, ha aggiunto ancora il giovane.

Venuta alla luce la vicenda, sembra che abbia anche parlato un portavoce della compagnia aerea British Airways il quale però avrebbe riferito di Non rilasciare Commenti su Un caso isolato. Secondo quanto riferisce la compagnia, la coda sarebbe accettata gli uomini soltanto un per raccogliere i dread, mentre alle donne è data la possibilità di scegliere di sistemare i capelli come meglio credono.