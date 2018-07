Porti il cane a fare pipì in strada? Attenzione, è reato e scatta la multa da 160 euro

Hai un dolce cagnolino che fa i suoi bisogni per strada? Se la risposta è sì, attenzione perché presto potreste recapitare una multa da €157. E’ questo quanto accaduto ad un uomo di 44 anni di Torre del Benaco in provincia di Verona il quale è stato multato perché ritenuto consapevole di non avere pulito la sede stradale dopo che i suoi due cani avevano urinato su un cestino che si trovava vicino un ristorante. Sarebbe stato multato da un agente della Polizia Municipale per non aver rispettato l’ordinanza che tra divieti e obblighi nel centro storico, prevede che l’urina degli animali venga subito pulita con dell’acqua, pena una sanzione pecuniaria amministrativa. Ovviamente questa vicenda è stata ampiamente trattata sui social e in tanti hanno espresso e stupore.

Stando a quanto riferito dall’ Associazione Italiana difesa animali e ambiente si tratterebbe della prima multa per non avere raccolto la pipì del cane, una cosa che secondo il Presidente dell’Associazione, Lorenzo Croce avrebbe delle ridicolo. ” se non ci fosse una persona che deve pagare quasi €160 di multa direi che tutto potrebbe concludersi con una grassa risata“, è questo quanto riferito dal Presidente Croce assicurando che comunque l’ associazione non lascerà passare inosservata questa che è stata definita una follia amministrativa e se è il caso ricorreranno anche al Presidente della Repubblica.

Sostanzialmente la pipì del cane può essere definita reato di imbrattamento. Venuta alla luce questa notizia, sembra che il comune Veronese non sia il solo ad avere preso dei provvedimenti Oltre agli escrementi dei cani e sembra che gli ordinanze che impongono l’obbligo di lavare via la pipì siano davvero tante, pena sanzioni pecuniarie non indifferenti.

Sembra infatti che consentire al proprio amico a quattro zampe di fare la pipì sulle macchine, oppure sulle pareti degli edifici possa integrare il reato di imbrattamento che è sanzionato dall’articolo 639 del Codice Penale che punisce chiunque dei Turbo o imbratta cose mobili o immobili altrui con una multa fino a €103 elevata ad un importo compreso tra 300 e €1000, se questo fatto è commesso su dei beni immobili oppure su mezzi di trasporto privati o pubblici e addirittura può arrivare anche a €3000 qualora sia affiancata dalla reclusione da tre mesi ad un anno, se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico.