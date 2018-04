Porto Recanati, trovate 30 ossa ed un secondo corpo forse di un bambino

Sono state ritrovate altre 30 ossa tra cui un bacino, le dita e anche un avambraccio durante il quarto giorno di scavi intorno al condominio multietnico hotel House a Porto Recanati in provincia di Macerata. Stando a quanto riferito, il secondo corpo potrebbe appartenere ad un bambino di 8- 10 anni e non si sa ancora se maschio o femmina. Questo perché si tratta di Ossa molto piccole e ispezionate da un medico legale quindi nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa in più. Ci sarebbero anche i resti di un adolescente tra le ossa umane rinvenute in un Casolare nella frazione Santa Maria in Potenza vicino all’Hotel House. Saranno soltanto le comparazioni del DNA che tra l’altro saranno eseguite dal gabinetto di polizia scientifica a fornire certezza riguardo l’identità di almeno uno dei due cadaveri a cui appartengono i resti ed in particolare sull’ipotesi che si tratti di Cameyi Mossamet, Ovvero la quindicenne scomparsa nel mese di maggio del 2010 ad Ancona.

Gli scavi Pare che siano Concentrati a circa un metro e mezzo dal pozzo dove sono stati rinvenuti i primi resti e si pensa che il punto dove sono state ritrovate ieri le ossa fosse quello di sepoltura dei due corpi perché gli altri Resti pare fossero stati staccati e gettati nel pozzo ma comunque appartenenti sempre alle stesse persone. Al lavoro gli uomini della polizia scientifica della squadra mobile che pare stiano cercando anche con l’aiuto di un escavatore intorno al pozzo, andando fino ad Oltre 3 metri e mezzo di profondità. A scoprire nei giorni scorsi le ossa sepolte sotto terra erano stati gli agenti della Guardia di Finanza nel corso di un controllo di routine.

Ricordiamo che il pozzo si trova vicino ad un Casolare abbandonato non tanto distante dal grattacielo multietnico dove vivono più di 2000 persone. Si tratta di un ghetto piuttosto noto per episodi di criminalità e legati allo spaccio. Il pozzo è stato comunque chiuso per interrato dei Vigili del Fuoco Dopo circa tre ore di scavi perché pare che più a fondo oltre al diaframma di tavole di legno era impossibile poter arrivare o comunque cercare. Nella giornata di venerdì sempre nel corso degli Scavi, gli uomini della polizia scientifica ed i vigili del fuoco hanno portato in superficie una ciabatta nera di dimensioni piuttosto piccole la quale potrebbe essere stata gettata in altre circostanze.

Come già abbiamo anticipato la pista principale è legata alla scomparsa misteriosa della quindicenne bengalese sparita il 29 di maggio del 2010 la quale è stata avvistata proprio l’ultima volta all’hotel House dove viveva nell’appartamento all’ottavo piano con il fidanzato allora ventenne, bengalese anche lui risultato essere l’unico indagato per la scomparsa della ragazzina in un’inchiesta che poi è stata archiviata dalla Procura di Ancona.