Portogruaro shock, perde molto sangue dal naso: medici trovano un parassita sconosciuto

A Portogruaro pare sia stato effettuato un intervento davvero interessante su una donna originaria del Bangladesh. La paziente da qualche tempo lamentava del sangue dal naso incontenibile e per questo motivo si era rivolta ai medici per cercare di capire che quale potesse essere la causa. Il Dottor Alessandro Abramo primario di otorinolaringoiatra dell’ospedale di Portogruaro in provincia di Venezia, pare abbia affermato che a causare questa epistassi alla signora era stato un parassita che è piuttosto sconosciuto nel nostro paese e anche in Europa ma molto diffuso invece nell’Asia meridionale. Sarebbe stato rimosso così questo parassita sconosciuto presso l’ospedale di Portogruaro ed a riferirlo è stato il primario di otorino laringoiatra il Dottor Alessandro Abramo dopo aver eseguito un intervento chirurgico che ha portato alla luce una forma di parassitosi fungina praticamente sconosciuta nel in Europa, ma come già abbiamo visto, molto frequente nel sud est asiatico.

La donna presentava una grave ostruzione respiratoria nonché sanguinamento nasale e difficoltà anche nella deglutizione e così la visita endoscopica ha rivelato una neoformazione sanguinante che andava a riempire completamente la fossa nasale e scendeva dietro il palato arrivando quasi alla laringe della donna. Soltanto dopo essere stata sottoposta ad una visita endoscopica i medici hanno rilevato una neoformazione sanguinante che riempiva completamente la fossa nasale della donna e scendeva dietro al palato arrivando anche fino alla laringe della donna. Una volta poi effettuati tutti gli accertamenti con la TAC e con la risonanza magnetica il dottore e il proprio staff pare abbiano rilevato che la rimozione della malformazione sarebbe stata piuttosto pericolosa per via di un grosso rischio di sanguinamento.

Per poter evitare questa eventualità, la donna è stata dunque trasferita nella neuroradiologia all’ospedale dell’Angelo dove attraverso un microcatetere sono stati chiusi i vasi sanguigni che pare alimenti questa neoformazione e al rientro dall’ospedale il dottore coadiuvato dal dottore Andrea Zani, attraverso un approccio endoscopico nasale, pare abbia asportato la neoformazione fino a spingerla nella faringe estraendola per intero dalla bocca. Questo intervento è stato eseguito anche alla presenza del primario della chirurgia vascolare Antonio Zanon il quale era pronto ad intervenire nel caso si potesse presentare qualche emorragia.

L’intervento è andato davvero molto bene e la sorpresa più grande è stata quando dall’ anatomia patologica è stata emessa una diagnosi piuttosto difficile ovvero non si trattava come all’inizio supposto di un tumore di origine vascolare bensì di una malformazione e più nello specifico del rinosporidiosi. Rinosporidiosi altro non è che una rara patologia granulomatosa cronica che connotata dalla presenza di neoformazioni nella membrana mucosa. Infatti questa colpisce la mucosa del naso del palato, della faringe e della congiuntiva.