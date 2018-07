Poste Italiane, adesso si paga con un dito grazie a Fingerpint

Poste Italiane ha lanciato Fingerpint, ovvero la nuova e soprattutto innovativa modalità di pagamento che da la possibilità di effettuare la transazione semplicemente con un tocco del dito sul proprio smartphone. Si tratta di una novità di una soluzione che è stata pensata per lo più per gli utenti che effettuano spesso la transazione attraverso le applicazioni collegate al proprio BancoPosta e pure carte di pagamento Postepay. Funziona in modo piuttosto semplice e sono state svelate proprio nelle scorse ore le più importanti caratteristiche. Fingerpint altro non è dunque che una sorta di autorizzazione al pagamento che si utilizza attraverso l’impronta digitale. Questo sistema è stato già adottato da altre piattaforme, Ma Poste Italiane lo ha introdotto soltanto adesso. Comunque sfrutta soltanto le impronte digitali ,utilizzando un sensore che rileva le impronte proprio degli utenti.

Ovviamente per poter utilizzare questa interessante innovazione, bisognerà disporre di un device compatibile con questa tecnologia che comunque è presente un po’ ormai con tutti i prodotti di ultima generazione. Fingerpint si potrà attivare dall’homepage dell’applicazione o attraverso dei linfociti che appaiono nella schermata di conferma del pagamento e inoltre la funzionalità potrà essere attivata oppure disattivata, anche attraverso le impostazioni delle App BancoPosta e Postepay.

Come abbiamo in parte detto, questo servizio di autorizzazione di pagamenti potrà essere utilizzato anche con paga Postepay per gli acquisti all’interno dei siti di e-commerce e si tratterebbe, dunque, di un pulsante davvero speciale che si trova negli e Shop aderenti al servizio di Poste Italiane che da la possibilità proprio di pagare direttamente con le carte di Poste Italiane.

Si tratta di una novità davvero molto interessante e che soprattutto è stata accolta con grande successo dai quasi 17 milioni di clienti Poste Italiane che utilizzano le applicazioni collegate alle carte di pagamento Postepay che così adesso potranno trasferire il denaro e seguire le varie operazioni attraverso la sola impronta digitale. Nel nostro paese una transazione digitale su 4 viene pagata con carta PostePay e sono oltre 26 milioni di carte di pagamento emette e 17 milioni le applicazioni scaricate con una quota di mercato dei pagamenti e commerce che supera bene il 25%.