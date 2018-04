Poste Italiane, è rivoluzione: pacchi e raccomandate fino alle 19.45

Una vera rivoluzione è quella in atto alle Poste che pare si stia ampliando nei servizi e stia cercando di venire sempre più incontro a quelle che sono le esigenze dei propri clienti. Pare che dobbiate dire addio al vecchio portalettere perché tutto è pronto a cambiare. Due ultime picconate sono le mail certificate e Amazon e quindi Poste Italiane si avvia a una vera e propria rivoluzione anche nel sistema delle consegne. Ma quali sono effettivamente Queste novità che sono state annunciate soltanto nelle scorse ore? La prima novità riguarda proprio le consegne che non saranno più effettuate nella fascia oraria mattutina O meglio non solo perché molti pacchi e raccomandate potranno essere recapitate a casa anche nelle ore pomeridiane. Questo per poter andare incontro alle abitudini degli italiani. Questo è quanto spiegato dal responsabile il recapito della Lombardia Gabriele Marocchi. Da quanto è emerso però questo nuovo servizio pare non arriverà in tutte le città, ma sarà sperimentato inizialmente a Genova anche se ben presto potrebbe diffondersi anche in altre città italiane.

In realtà questo servizio di consegna pacchi e raccomandate nel pomeriggio è stato avviato lo scorso lunedì 16 aprile in ben 34 comuni di Milano. Ciò significa che gli italiani non vedranno arrivare pacchi o raccomandate soltanto durante le ore mattutine ma potranno vedere arrivare il postino praticamente fino alle 19:45 e anche il sabato fino alle ore 14:00. In alcuni casi sembra che si possa anche richiedere recapiti la domenica e nei giorni festivi.

Secondo quanto riferito da Poste Italiane, questo nuovo sistema che prevede delle reti distinte ma integrati turni di lavoro soltanto al mattino e turni soltanto pomeridiani, altro non è che una svolta piuttosto importante e impostata dalla grande mole di pacchi che fa letteralmente travolgendo non soltanto il nostro paese ma l’intero globo. Sono aumentate da noi le vendite online e lo stesso sta avvenendo nei paesi esteri con cifre 5 volte superiore rispetto a quelle italiane.

Quindi per cercare di far fronte a questo aumento e soprattutto per cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze degli italiani, Poste Italiane ha deciso di effettuare questa rivoluzione. Non sembrano esserci invece novità riguardo i tempi di consegna della corrispondenza tradizionale che invece continuerà ad arrivare soltanto durante le ore mattutine. Sembrano essere in arrivo anche tante altre novità e derivanti da un accordo tra Poste Italiane e Intesa San Paolo. Nello specifico Poste Italiane sembra possa proporre dei prestiti e prodotti di Risparmio di Intesa Sanpaolo. Questo accordo avrebbe una validità di tre anni e l’accordo non risulta essere esclusiva Ciò significa che entrambe le parti possono stipulare Altre collaborazioni.