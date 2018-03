Poste Italiane ultime assunzioni in Italia: come fare domanda e ulteriori consigli

Risarcimento per danni disservizio a carico di poste italiane: ulteriori informazioni

Giudice di pace Antonio Capozzolo, condannato Poste Italiane a pagamento di €1600, come, risarcimento danno per ritardi sulla restituzione di soldi di due libretti dormienti e per gli interessi maturati dai clienti e mai pagati. Questo oltre al pagamento delle spese legali, e della perizia fidata dalle parti lese al tecnico Giuseppe Colucci. Una sentenza quella di avvenuta dall’avvocato fiordalisi, che potrà fare giurisprudenza. Secondo il giudice di pace infatti, l’ente pubblico deve inviare una comunicazione al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento e soltanto dopo 180 giorni se non avrà ricevuto risposta o se il rapporto non è stato riabilitato, quel denaro potrà essere trasferita al fondo dei rapporti dormienti.

Spedizioni mai arrivate a destinazione, addirittura sparite? Ti è arrivato un pacco, con il contenuto danneggiato o scomparso? I disservizi delle Poste Italiane posso essere diversi, ma in questi casi puoi chiedere un rimborso o inviare un reclamo, seguendo i passaggi del nostro speciale.

Come reclamare?

Per poter effettuare un reclamo, al di là del singolo caso particolare, valgono alcune regole generali:

il reclamo deve essere presentato dal mittente , dal destinatario o da una persona delegata , ma è possibile anche affidarsi a un’associazione di consumatori, come Altroconsumo ;

, dal o da una , ma è possibile anche affidarsi a un’associazione di consumatori, come ; il modo più semplice per presentarlo è compilare e inviare on line l’ apposito modulo sul sito delle Poste oppure inviare una lettera di reclamo (scaricabile sul sito delle Poste) compilata in tutte le sue parti mediante PEC all’indirizzo reclamiretail@postecert.it, ma puoi farlo anche direttamente all’ ufficio postale , spedire una raccomandata a.r. alla “Casella postale 160-01444 Roma” oppure mandare un fax al numero 0698686415. I reclami a mezzo fax devono indicare, a pena di improcedibilità, i riferimenti telefonici, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di domicilio del proponente;

oppure inviare una (scaricabile sul sito delle Poste) compilata in tutte le sue parti mediante all’indirizzo reclamiretail@postecert.it, ma puoi farlo anche direttamente all’ , spedire una alla “Casella postale 160-01444 Roma” oppure mandare un fax al numero 0698686415. I reclami a mezzo devono indicare, a pena di improcedibilità, i riferimenti telefonici, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di domicilio del proponente; al reclamo bisogna allegare i documenti idonei per permettere, alle Poste o alle Autorità, di capire cosa sia successo. Se, per esempio, hai fatto una spedizione e non è mai arrivata a destinazione, devi allegare una copia della ricevuta (quella che ti hanno consegnato al centro postale). Se, invece, hai ricevuto un pacco, danneggiato o manomesso, devi aggiungere una copia della distinta di accettazione (il foglio che ti ha fatto firmare il postino) o, in caso di pacchi, una copia della lettera di vettura (il foglio contenuto all’interno del pacco).

Quanto devo aspettare?

Le Poste Italiane dovrebbero fornire una risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso questo non succeda o se dovessi ricevere una risposta negativa, se sei socio, puoi chiamare la nostra consulenza giuridica al numero di telefono 02 6961550, dal lunedì al venerdì (9.00/13.00-14.00/18.00). Altroconsumo ha sottoscritto con Poste una procedura di conciliazione per la soluzione delle controversie fino a 600 euro, senza alcun costo.

Posta ordinaria: nessuna conciliazione

Non hai ricevuto la rivista a cui sei abbonato o la bolletta secondo i tempi stabiliti? Nel caso di disservizi riguardanti la posta ordinaria non si può procedere con la conciliazione. L’alternativa, in questo caso, è inviare una segnalazione, tramite il Modello P, all’Agcom per denunciare le violazioni degli obblighi che sono tenuti a rispettare tutti i servizi di corrispondenza, sia i corrieri privati sia le Poste. Il Modello P, però, non serve per ottenere un rimborso o un indennizzo, ma solamente per aiutare l’Autorità a controllare gli standard qualitativi. Ricorda di completarlo in modo corretto e di allegare tutta la documentazionerichiesta.

Se invece delle Poste hai usato un altro corriere e qualcosa è andato storto puoi inviare un reclamo con il nostro servizio Reclama Facile.

Significativo riconoscimento della Giudicatura di Pace di Avellino in materia di danno biologico da stress professionale .

Con la sent. n. 65/2001 del 01.02.01(est. G.d.P. Mariotti) viene accolta la richiesta di risarcimento formulata da due legali del Foro di Benevento vittime di un disservizio delle Poste Italiane S.p.a., che poteva costare la vanificazione di una delicata procedura cautelare.

Emblematica la vicenda sottoposta alla decisione della Giustizia onoraria.

A soli due giorni dalla scadenza del termine fissato dal Presidente del Tribunale di Benevento, perveniva l’omessa notifica di un atto giudiziario da effettuarsi in Avellino. Immediati accertamenti telefonici con lo stesso destinatario rendevano la mancata consegna dell’atto assolutamente ingiustificata.

La presunta omissione dell’ufficiale postale comportava la necessità per i due professionisti di effettuare nuovamente, ed in un’unica drammatica mattinata, gli adempimenti del caso (rilascio copie provvedimento con relativi bolli ecc. ecc.). A ciò si aggiungeva per i malcapitati la successiva corsa in auto ad Avellino per disporre la notifica, a mani e con urgenza, da parte dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale irpino. Il tutto a sole 48 ore dalla scadenza del termine.

L’impresa si concludeva felicemente con il ricevimento dell’atto da parte del destinatario e la salvezza della procedura.

Alle successive rimostranze dei colleghi, le Poste Italiane S.p.a. rispondevano semplicemente scusandosi per “l’involontario ed occasionale disservizio”.

La dignità ed il decoro professionale che tanti operatori del diritto cercano di trasfondere quotidianamente in un mondo in cui tutto sembra relativo ed opinabile, ad eccezione dei tempi e dei costi delle procedure giudiziarie, imponeva ai due colleghi l’azione nei confronti della Società esercente il servizio postale.

Il successivo atto di citazione veniva imperniato in diritto sull’ingiusto danno patrimoniale subito per l’aggravio dei costi e sulla richiesta di riconoscimento del danno biologico da stress, ampiamente provato dalla tempistica della documentazione giudiziaria depositata oltre che, ad abundantiam, dalle ricevute autostradali attestanti il vero e proprio “viaggio della speranza” presso il competente Foro di Avellino.

Alcuno essendo comparso per la Convenuta, il Giudice di Pace, valutati gli atti e le circostanze concludeva il Giudizio decidendo per l’accoglimento della domanda attorea nei termini riportati nella presente Sentenza.

In perfetta linea con la giurisprudenza onoraria (cfr. G.d.P. Perugia n. 115/2000 – G.d.P. Roma 39233/96) circa il danno da stress ed ansia causato da un illecito comportamento od omissione di una pubblica amministrazione, il Giudice estensore amplia la sfera di riconoscimento del danno biologico anche agli ingiustificati disservizi dei soggetti privati esercenti un servizio di pubblica utilità.

Tralasciando ogni superflua considerazione sul carattere pubblicistico dell’attività dell’Ufficiale postale, il giudicante, accertato il danno patrimoniale degli istanti in applicazione dell’art. 32 della Costituzione riconosce anche il danno alla salute.

Efficacie e condivisibile la motivazione in cui si sottolinea che: “…lo stress cui è sottoposto l’avvocato normalmente nelle difese e nei rapporti con i magistrati e comunque con gli uffici pubblici è già di per sé gravoso…; se a questo viene aggiunto il disservizio di tali uffici pubblici in generale … è di tutta evidenza, soprattutto quando si tratta di cause o di procedure particolarmente importanti, che esso diviene esasperante”.

La conclusiva commisurazione del relativo danno ad una “rilassante settimana bianca” pur risultando volutamente grottesca, rafforza la valenza del dispositivo che diviene esso stesso l’autorevole denuncia di una realtà lavorativa, per il legale ed il professionista in genere, fatta di lungaggini burocratiche e costose corse contro il tempo e l’inefficienza.

Al di là del marketing pubblicitario di cui si è inondati quotidianamente, lo stato dei servizi essenziali pubblici e privati rappresenta una vera giungla piena di insidie per il cittadino. L’utente-avvocato può risultare più avveduto e proprio per questo ha il dovere di tutelare oltre a sé chi troppo spesso finisce per subire passivamente disservizi costosi ed inaccettabili.

La Giudicatura di Pace conferma ancora una volta il proprio ruolo di prima linea nella tutela del cittadino-utente e la propria attitudine divenire il principale agone del contenzioso tra consumatore ed i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi.

R accomandate sparite, pacchi mai arrivati. I disservizi postali capitano, e pure con una certa frequenza. Nel 2013 Poste Italiane ha ricevuto oltre 200 mila reclami per tutti i servizi che svolge, dei quali almeno 55 mila erano legati al servizio postale propriamente detto e riguardavano il mancato recapito o il recapito tardivo di lettere e pacchi, il mancato recapito dell’avviso di ricevimento, il mancato oppure errato rimborso del contrassegno e il danneggiamento o la manomissione della lettera oppure del pacco. Difendersi non è facile: solo 6.355 reclami sulle spedizioni sono stati rimborsati o indennizzati. Però conoscendo bene come funziona il sistema, e con il nostro aiuto, è possibile farsi valere.

Conoscere il prodotto Nelle schede alle pagine 22 e 23 riportiamo le caratteristiche dei principali “prodotti di spedizione” delle Poste. Sono indicati i tempi entro i quali il servizio dovrebbe essere svolto, i tempi per i reclami e gli importi previsti per il rimborso, divisi fra le varie casistiche. In ogni caso, al di là del singolo caso particolare, valgono comunque alcune istruzioni generali. > Il reclamo deve essere presentato dal mittente, dal destinatario o da una persona delegata. È possibile anche delegare un’associazione di consumatori. Il modo più semplice per presentarlo è compilare l’apposito modulo, che si trova sul sito delle Poste (all’indirizzo http://www. poste.it/online/reclami/servizi-postali/) oppure inviare una Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo reclamiretail@ postecert.it. > Per chi fosse poco avezzo all’uso del computer, è possibile fare un reclamo direttamente all’ufficio postale, spedire una raccomandata a.r. alla “Casella postale 160 – 00144 Roma” o, infine, mandare un fax al numero 06.986.864.15.

In quest’ultimo caso, bisogna indicare il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di domicilio di chi firma il reclamo. Se mancano questi dati, le Poste considereranno irricevibile il reclamo, che sarà cestinato. Attenzione, dunque, a fare tutto per bene: tenete infatti presente che sugli oltre 200 mila reclami ricevuti nel 2013, 10 mila sono stati considerati irricevibili. > Al reclamo bisogna allegare copia della ricevuta di spedizione oppure della distinta di accettazione o, per i pacchi, della lettera di vettura. In caso di reclami via email o telefonici, la documentazione dovrà poi essere consegnata tramite un ufficio postale o alla casella postale di Roma. Tempi e rimborsi Poste dovrebbe fornire una risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, se riguarda un servizio nazionale. Se, invece, è un problema internazionale, tutto dipende dai tempi di risposta del servizio del Paese coinvolto. Entro 45 giorni Poste potrebbe pertanto fornire anche solo la verifica di quanto successo nella tratta di sua competenza. Ci potrebbe volere più tempo per la risposta dall’estero. Nel caso della posta registrata o tracciata, i tempi sono di 45 giorni dalla ricezione della ricevute di spedizione o della distinta di accettazione o della lettera di vettura.

Il rimborso si ottiene tramite assegno postale (incassabile in ogni ufficio postale) o accredito sul conto corrente Bancoposta per i correntisti e il pagamento viene emesso entro 40 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito del reclamo. Se Poste dice no Cosa succede se il reclamo viene respinto? La prima strada è rivolgersi a un’associazione di consumatori. Altroconsumo, e altre associazioni, hanno sottoscritto con Poste una procedura di conciliazione per la soluzione delle controversie, fino a un valore di rimborso di 600 euro. Non c’è alcun costo: bisogna usare i moduli ritirabili presso di noi, negli uffici postali o stampabili dal sito poste.it. La domanda può essere inoltrata entro 45 giorni dalla risposta negativa o insoddifacente al reclamo oppure, in caso di mancata risposta al reclamo da parte delle Poste, entro ulteriori 45 giorni passati i 45 previsti per la risposta ai reclami. La procedura deve concludersi dopo 60 giorni, trascorsi i quali è possibile fare ricorso all’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (www.agcom.it).

In questo caso, il ricorso va presentato entro 90 giorni dalla conclusione della conciliazione. Al formulario, che si trova sul sito dell’Autorità e negli uffici postali, bisogna allegare la copia di un proprio documento d’identità, la copia del reclamo e la copia del verbale redatto in sede di conciliazione. La domanda può essere inoltrata tramite raccomandata a.r. all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione servizi postali via Isonzo 21/b 00198 Roma, o all’indirizzo Pec: agcom@cert.agcom.it; o via fax al numero 06.696.449.26; o mediante consegna a mano con contestuale rilascio di ricevuta. Il procedimento deve concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza. Quando serve il tribunale Qualora Poste ammetta di avere torto, rimborserà solamente quanto previsto dal regolamento. Se il danno è maggiore (ad esempio la mancata partecipazione a un concorso perché la raccomandata non è mai arrivata) c’è sempre la possibilità di andare in giudizio a chiedere il risarcimento dei danni subìti. In questo caso, fino a 5.000 euro la competenza è del Giudice di pace, oltre del tribunale civile.