Postepay, occhio alle truffe anche attraverso Sms e WhatsApp

Sono tantissimi i casi di truffa per i clienti Postepay di Poste Italiane, ovvero la carta prepagata che si può trovare nella versione Mastercard ma anche nella versione Visa o ancora in versione virtuale. La postepay è sicuramente la carta più utilizzata ed anche molto comoda per fare gli acquisti online. Ma attenzione però, perché PostePay pare sia stata anche protagonista di numerose truffe, sempre e solo a discapito dei suoi utenti. La truffa più pericolosa però pare arrivi direttamente dal web e proprio a tal riguardo pare siano state molte le email ricevute dagli utenti nelle quali i truffatori li invitano a cliccare su un link per farsi attivare la PostePay. Questo fenomeno si chiama phishing che sembra essere piuttosto noto. In seguito ad un acquisto online, pare siano state tante le email inviate per poter avvisare un blocco della carta. Ma come agiscono questi truffatori? Sempre nello stesso modo ovvero attraverso la clonazione della carta, ricariche PostePay effettuate con l’inganno o ancora pagamenti online per acquisiti mai arrivati al destinatario.

Infine, come abbiamo visto, uno dei modi più comuni e noti di truffa è il phishing che consiste nel rubare i dati di accesso e codici tramite finte mail che Poste Italiane ha più volte chiarito di non inviare mail dove richiede codici e dati ai propri clienti. Si parla di Phishing quando si riceve una mail dove viene scritto un link per riabilitare la propria Postepay ma accedendo a quel link ed inserendo i propri dati, i truffatori pare abbiano un libero accesso a tutti i dati ritenuti sensibili e dunque potrebbero in questo modo tranquillamente agire e prosciugare l’intero conto.

Nell’ultimo periodo sembra si sia diffusa un’altra truffa attraverso SMS, WhatsAp ed Email. Curiosi di capire in che modo agiscono i truffatori con questa nuova tecnica?A tutti è capitato di aver messo in vendita qualcosa su vari siti di e-commerce e di essere stati contattati sin da subito via email da una persona che vuole acquistare l’oggetto da voi in vendita perchè considerato molto conveniente. In questo caso “l’acquirente” vi chiederà il vostro numero di telefono e poi da li partiranno una serie di trattative via sms.

Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, ma in realtà dopo il primo scambio di sms verrà fuori che questo vive all’estero e che non potendo in qualche modo concludere l’affare vi chiede una foto della carta d’identità oltre della vostra postepay. Ecco in questo modo avete dato i vostri dati ad uno sconosciuto. Pensate di aver venduto l’articolo e di aver incassato i soldi, ma non è così perchè è proprio in quel omento che cominciano ad arrivare delle email da parte della banca dell’acquirente dove viene specificato che per una legge strana in vigore nel suo paese d’origine ( costa d’avorio)l’acquirente debba versare una somma x extra che sarebbe il pagamento di una tassa senza il cui pagamento non può venire sbloccato il pagamento alla banca del venditore. Ma attenzione, perchè le banche non inviano mail a terzi così come non lo fa Poste italiane.