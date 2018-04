“Preliminari da urlo. Sesso orale ‘al naturale’. E poi mi piace molto la pecor***”. L’annuncio a luci rosse che ha lasciato gli italiani a bocca aperta. Perché lei, la signora che promette momenti indimenticabili, non è proprio una persona qualunque. Anzi… Da non credere

Sesso a pagamento, libero, in mezzo alla strada o nei classici appartamenti che nascondono, dietro porte apparentemente qualunque, mondi a luci rosse sconosciuti ai più. Di cosa parliamo? Di una zona del napoletano che va da Cuma a Lago Patria e che è in realtà diventata punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualche brivido, di una serata di trasgressione lontano dalla monotonia quotidiana, di perversioni da soddisfare quando il sole è già tramontato. Ovviamente l’attività principale è la prostituzione, con le ragazze che mettono annunci dove spiegano nel dettaglio i servizi offerti, senza risparmiare i particolari più piccanti.

Niente giornali, però, come spiega Libero Quotidiano. Tutto avviene sul celebre portale bakekaincontri.it, dove si contano poco meno di 50 annunci di ragazze che esercitano sul litorale campano. Perché, si sa, è la rete la nuova vera frontiera degli incontri di ogni genere, dalle semplici nuove conoscenze a opportunità ‘fisiche’ di ogni genere e per tutti i gusti. Le tariffe, nel caso in commento, si aggirano tra i 70 e i 100 euro, a seconda dei casi.

E, infatti, cercando bene tra le varie proposte hot, è possibile trovare davvero di tutto, dai transessuali alle ragazze che sono specializzate nel lavorare in coppia. Vale così per ogni area geografica e, immaginiamo, ovunque nel mondo. Ma gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare lei, capace di attirare l’attenzione di chi ha l’occhio ‘allenato’ alle ‘particolarità’. Carmela (questo il nome utilizzato in rete, comprensibilmente falso o forse no, chi lo sa), che dalla foto pubblicate sembra dotata di un corpo davvero mozzafiato, ma che in passato dice di essere stata una suora. Poi, evidentemente, ripensamenti molto intimi, la fede persa e un cambio più che radicale nella sua vita.

Del resto, le sue parole nell’annuncio non lasciano spazio a diverse interpretazioni. “Carmela, vera ex suora latina (vogliosa di scoprire il sesso)”. Questo il messaggio che ha spopolato in rete, con un ricco menù offerto ai clienti: “Preliminari al naturale”, “…con la lingua al naturale”. “…a pecorina mi piace”, “Se fai il bravo con me un bel finale con…”). A giudicare dalle foto a corredo della ‘offerta’ è davvero difficile immaginarla con la tonaca. Ma nella vita, si sa, è bene non dare mai nulla per scontato. Ora, nulla è certo di quello che si scrive sui siti di incontri, i falsi ono all’ordine del giorno. Ma se un annuncio come questo ha fatto notizia è la conferma che per gli utenti-clienti anche la fantasia deve accompagnare una ‘esperienza’ del genere. Immaginare di vivere una situazione ‘fuori dal normale’ rende tutto più emozionante…