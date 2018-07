Preservativi Durex richiamati per rischio rottura. Ecco i lotti interessati

Alcuni lotti di preservativi Durex sono stati richiamati dal mercato per rischio rottura durante l’uso. Sembra che diversi Lotti di preservativi Durex siamo stati ritirati dal mercato dopo che i campioni non hanno superato il test. Si tratta di confezioni vendute nei negozi del Regno Unito e Irlanda, ma in vendita anche su alcuni siti online. Infatti sembra che nonostante l’uso entro la data di scadenza, potrebbero rompersi improvvisamente con tutte le conseguenze del caso. Per questo la Durex ha ritirato e sta richiamando dal mercato due varietà di preservativi commercializzati dall’azienda, che non avrebbero superato i test rigorosi si tratta di preservativi venduti nei negozi del Regno Unito e in Irlanda, ma in vendita anche su alcuni siti online SDA.

L’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici avrebbe segnalato l’allerta per 10 lotti con data di scadenza tra dicembre 2020 e febbraio 2021. Nello specifico sono i Durex Latex free 12 Pack sk1n 30 14272 numeri di Lotto 1000 444 367 con scadenza febbraio 2021 e 1000 444 33145 con scadenza a gennaio 2021. Ancora ci sono i Durex real feel 12 Pack numero s.k.u. 30 14277 numero Lotto 1400 19930 con scadenza gennaio 2021 numero Lotto 1000 44 43 67 con scadenza febbraio 2021 e numero di Lotto 1400 16206 con scadenza dicembre 2020.

Le autorità consigliano ai consumatori di controllare marca e data nella parte inferiore nell’imballaggio esterno, nell’ involucro di alluminio per vedere se si è in possesso di questi preservativi potenzialmente difettosi e in caso affermativo di interrompere immediatamente l’uso e restituirla al negozio in cui sono stati acquistati per un rimborso completo.

“I nostri preservativi sono destinati a fornire un metodo contraccettivo e per prevenire la trasmissione di infezioni sessualmente trasmissibili (STI) attraverso una barriera non in lattice che offre un vantaggio ai consumatori sensibili al lattice.” Solo per i lotti di preservativi interessati da questo problema, potrebbe verificarsi un aumento del numero di preservativi che si rompono durante l’applicazione o l’uso” ha spiegato Durex in una nota. Come ha ricordato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, al momento vi sono stati solo alcuni reclami e l’Fda non ha ancora accertato cosa provoca le lacerazioni dei preservativi della Durex.