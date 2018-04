Preservativo inalato dal naso e uscito dalla bocca: condom snorting Challenge, la nuova folle mania dei giovani

E’ tempo di una nuova moda che sa davvero di follia perché arriva direttamente dall’America. Questa nuova moda corre sul web ormai da parecchie settimane e pare sia stata inventata dagli adolescenti americani e prende il nome di condom snorting. Per chi non lo sapesse, questa sfida consiste nell’ infilarsi un condom ovvero un preservativo nel naso, per poi farlo uscire dalla bocca. In realtà questa moda era già apparsa parecchi anni fa, ma adesso sta tornando di nuovo di moda ma anche in modo più pesante. E’ questo quanto riferiscono i media Usa, tra cui il Washington Post. Non è sicuramente la prima volta che i ragazzini si assoggettano a giochi mortali e molto rischiosi e soprattutto tra i più giovani.

L’ultima follia particolarmente diffusa tra gli adolescenti americani Ma arrivata anche in Europa è quella del condom snorting Challenge, la quale prevede l’uso improprio del preservativo. Su YouTube al momento sembra ci siano già 5000 video di ragazzini che si esibiscono infilandosi nel naso il preservativo facendolo uscire dalla bocca. Questi ragazzini piuttosto che fare del preservativo l’uso per il quale è stato effettivamente creato, lo utilizzano per questo nuovo folle sfida.

Ovviamente i ragazzini vengono ripresi mentre si infilano questo preservativo nel naso per farlo uscire poi dalla bocca e questi video finiscono sui panorami YouTube o altrove ma sempre online. Non c’è molto da dire visto che si capisce da sé che si tratta di una moda piuttosto rischioso perché i ragazzi rischiano appunto il soffocamento. Come al solito non si tratta di un gioco nuovo, ma di uno che sta tornando di moda perché è apparso alcuni anni fa ed esattamente risale al 2007, quando una certa Savannah Strong diffuse sul web un video nel quale appunto infilava un condom nel naso, conquistando così l’attenzione e divenendo anche piuttosto nota tra i coetanei.

Fino a poco tempo fa i ragazzini erano impegnati in un’altra sfida, anche questa piuttosto pericolosa forse ancor più di questa ovvero la Tide Pod Challenge la sfida che consiste nel mangiare capsule di detersivo in cerca di popolarità online anche soltanto per pochi millisecondi, oppure per il tempo di un video. Così adesso stanchi di questa moda i ragazzini hanno riscoperto l’interesse per questa nuova Follia. Già negli Stati Uniti è scattata l’allerta in questi giorni e ci sono Stati come ad esempio il Texas, dove sono stati istituiti dei corsi per poter addestrare i genitori riguardo i pericoli delle sfide nate sul web. Gli esperti Comunque l’hanno lanciato l’allarme dichiarando che questa sfida è piuttosto pericolosa perché va a danneggiare le mucose interne del naso e può provocare dei danni molto gravi alla salute come delle infezioni.