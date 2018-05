President Austin, il bambino di 4 anni che si trasforma in supereroe per i senzatetto

Si chiama Austin Perine ma è noto anche con il nome President Austin. Stiamo parlando di un bambino che è diventato famoso all’età di 4 anni nella sua città, ovvero Birmingham in Alabama. Il bambino non soltanto è divenuto famoso nella sua città anche sui social. “President Austin”, è questo è il nome che il bambino utilizza nel momento in cui svolge una importante missione ovvero aiutare i senzatetto della sua città. È proprio questa la ragione per cui il Piccolo di soli 4 anni è divenuto così famoso nella sua città e aiuta i senzatetto facendosi accompagnare dal suo papà, portando loro da mangiare e quando lo fa, indossa una sorta di costume da supereroe, una maglietta blu ed un mantello rosso che lo fa trasformare proprio in President Austin. È stato proprio il papà a raccontare alla CNN Come è nata questa missione del figlio che ricordiamo ha soltanto 4 anni.

Secondo quanto raccontato dal genitore, il piccolo pare che da sempre sia stato abituato ad avere una certa attenzione nei confronti degli altri a cominciare proprio dal fratello maggiore che ha 16 anni E convive Purtroppo con l’autismo. “Se ne è sempre preso cura, è come un piccolo papà per lui”, ha raccontato il papà.

Un giorno poi sarebbe accaduto qualcosa ed esattamente lo scorso mese di marzo quando padre e figlio hanno visto insieme un documentario sugli animali in televisione e c’era una mamma Panda che aveva abbandonato i suoi cuccioli. A quel punto il piccolo avrebbe iniziato a fare delle domande e il padre gli spiegò che adesso i piccoli sarebbero stati dei senzatetto, delle parole che pare abbiano colpito tanto il bambino al punto che il padre gli ha offerto di visitare il rifugio per i senzatetto Di Birmingham.

“Mi ha chiesto se potessimo dargli da mangiare. Non mi aspettavo di portar loro degli aiuti quel giorno, ma quando te lo propone un bambino di quattro anni, cosa puoi rispondere?”, ha raccontato ancora il genitore. Lo stesso ha anche aggiunto che così Austyn ha deciso di utilizzare la propria paghetta per poter comprare da mangiare ai senzatetto e più nello specifico dei sandwich da un Burger King che si trova nella zona. Il bambino ogni settimana accompagnato dal suo papà Porta da mangiare, ma anche sorrisi a tutti i bisognosi e la sua missione è diventata piuttosto famosa non soltanto in città ma anche sui social. Il papà ha anche detto di avere intenzione di costruire un centro e radunare tutti i specialisti per poter aiutare le persone con malattie mentali o con problemi di dipendenza da droghe o da altre sostanze. Il bambino è stato definito dal sindaco Di Birmingham un Ambasciatore della città.