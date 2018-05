Presunto stupro, i carabinieri cacciati dall’Arma

Sono stati licenziati i due carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane. Chiuse le indagini, il processo deve dunque ancora iniziare, ma l’Arma dei carabinieri ha già destituito i due militari coinvolti. Marco Camuffo, 44 anni (residente in provincia di Prato e fino a ieri in forza al comando provinciale di Firenze) e Pietro Costa, 32 anni, nel frattempo tornato nella sua terra, in Sicilia, dovranno rispondere dell’accusa di violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Firenze. Ma già da oggi sono ex carabinieri. I due militari, in servizio quella notte di fine estate, erano intervenuti per sedare una rissa alla discoteca Flò sul Lungarno.

Al termine dell’operazione, però, si sono intrattenuti nel locale per “agganciare” le due giovani straniere di 18 e 21 anni, visibilmente ubriache, e ne hanno approfittato per scambiare i numeri di telefono. Poi le hanno fatte salire sull’auto di servizio, una infrazione gravissima visto che è ammessa solo in casi eccezionali, e le hanno accompagnate a casa, fuori dalla loro zona di competenza. La gazzella è stata poi parcheggiata sotto l’abitazione delle studentesse. I militari – stando a quanto si è ricostruito – per circa un’ora si sono resi irreperibili. Il tempo, secondo l’accusa, in cui si sarebbero consumati i rapporti sessuali che loro continuano a definire consensuali. Ma tanto è bastato a cacciarli dall’Arma dei Carabinieri, prima ancora che sulla vicenda che li vede coinvolti e che conserva alcuni lati oscuri sui quali si deve fare ancora chiarezza, si pronunciasse una sentenza.

LE ANALISI

Per ora ha retto il racconto delle due ragazze, che quella sera hanno ammesso di aver bevuto oltre misura. L’esito delle analisi dirà anche che avevano fumato marijuana. «Ci sembravano gentili, e si sono offerti di accompagnarci a casa. Ci siamo fidate». È verbalizzato nel racconto consegnato agli agenti della Questura di Firenze, dove hanno ripercorso quanto è accaduto quella notte dalle 2.30 in poi fuori dalla discoteca. «Arriviamo a casa – proseguono – e i carabinieri si offrono di accompagnarci al piano di sopra». In quella palazzina dove le studentesse dividevano l’affitto, una entra in ascensore e lì, denuncia la ragazza, viene violentata; l’altra racconta di aver subìto l’abuso sulle scale. In entrambi i punti descritti, sono state rinvenute tracce biologiche. Nessuno però nel palazzo si sarebbe accorto della violenza, nessuno le ha sentite urlare o chiedere aiuto.

Ieri i vertici dell’Arma hanno spiegato che si tratta di un provvedimento di “perdita del grado per rimozione”, adottato su proposta del comando generale, preso in base alla valutazione sul comportamento tenuto dai due militari quando furono chiamati quella notte perla rissa in discoteca. Inoltre, in base all’articolo 1393 del codice militare, la sanzione disciplinare può essere inflitta anche solo in presenza di una accusa da parte dell’Autorità giudiziaria. Ora i due sono senza lavoro e stipendio.

I COMMENTI

Una decisione quella dell’Arma, che ha sollevato critiche e plausi. In tanti ora sostengono che sarebbe stato più opportuno attendere la sentenza di primo grado, altri invece sono favorevoli alla loro uscita anticipata dall’Arma. Secondo le di fese dei due militari, «Camuffo e Costa non sono stupratori. Sarà dimostrata la loro innocenza – hanno voluto sottolineare – nel processo penale e chiederemo così la loro riammissione nell’Arma». I legali stanno anche valutando se fare ricorso al Tar contro il provvedimento dell’Arma. Per il 30 maggio è fissata l’udienza davanti al Tribunale militare nel procedimento parallelo nato in seguito all’indagine della Procura. I processi a carico dei due militari sono infatti due: quello al Tribunale militare dove devono rispondere di peculato e mancata consegna (per essersi assentati dal servizio); e quello penale dove il pm Ornella Galeotti ha già chiuso le indagini e sta per chiedere il rinvio a giudizio perle violenze sessuali.