Prete pedofilo sorpreso in auto con bambina: “Prendeva lei l’iniziativa”

La maglietta alzata, le mutandine sui pantaloncini abbassati, l’infanzia violata dalle mani di quell’anziano prete che avrebbe dovuto proteggerla insieme alle assistenti sociali che da tempo la seguivano. Lo ha fatto invece lunedì in tarda sera Simone, un passante, che solo per caso ha notato quell’auto parcheggiata in un’area piuttosto isolata, vicino a un supermercato di Calenzano, alla periferia di Firenze.

L’uomo si è avvicinato all’auto, insospettito dalla presenza di una bambina chiusa nell’abitacolo con un prete, nel buio della strada poco illuminata. Pochi istanti sono bastati per confermare il peggiore dei sospetti. L’uomo ha trascinato fuori dalla vettura il religioso e chiamato i rinforzi. «Ho notato il prete uscire dalla casa dei vicini con una bambina e salire in auto, ma non li ho visti partire.

Così mi sono avvicinato per controllare e ho aperto la portiera», ha raccontato ai carabinieri il testimone, «e ho visto la piccola semi-vestita…». Il tempo di cacciare un urlo, chiamare il padre di Simone, e intorno all’auto si è radunato un gruppetto di residenti dei palazzi vicini inferociti per quanto inequivocabilmente stava accadendo alla bimba di appena dieci anni, in balìa del sacerdote che ha rischiato il linciaggio. Il parroco, don Paolo Glaentzer, 70 anni, nato a Roma, ospite di una chiesa che si trova nel Comune di Calenzano (ma sarebbe “incardinato” a un’altra Diocesi), è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

«Lo abbiamo tenuto fermo fino all’arrivo dei carabinieri, ma non c’è stata nessuna colluttazione nonostante i vicini volessero linciarlo», ha dichiarato l’uomo che ha scoperto le molestie. «Il prete non ha detto nulla, è rimasto zitto. Guardava verso l’infinito e ha pianto senza cambiare espressione, perché ha realizzato che ormai era stato scoperto. Che coraggio! La bambina ha avuto un attacco di isteria, per lo spavento. È stata subito tranquillizzata e portata via».

La tensione è andata comunque alle stelle. Oltre ai militari della compagnia di Signa, sul posto sono intervenute tre ambulanze. Colto dunque sul fatto, durante l’interrogatorio in procura a Prato don Paolo ha confessato, spiegando anche che non si trattava della prima volta che si appartava con la bambina, seguita da tempo dai servizi sociali. Avrebbe inoltre dichiarato di intendere il suo rapporto con la piccola come una relazione affettiva. Ancor più sconcertante, le dichiarazioni rilasciate al magistrato in sua difesa: il sacerdote ha riferito che sarebbe stata sempre lei a prendere ogni volta l’iniziativa. È stato sospeso dal ministero pastorale.

Gli episodi, più di uno, si sarebbero consumati sempre all’interno dell’auto dell’uomo, nel tragitto tra la chiesa e l’abitazione della bimba, sua parrocchiana, a cui avrebbe dato assistenza pervia della situazione disagiata della famiglia seguita dagli stessi servizi sociali. Vista l’età avanzata, la procura ha scelto per lui la misura dei domiciliari.

Sgomento nella diocesi di Firenze. Il cardinale Betori ha dichiarato di non avere mai ricevuto segnalazioni in merito a presunti abusi, né notizie che potessero lasciare intuire condotte deplorevoli comportamenti penalmente rilevanti. Betori, per altro, ha precisato che don Paolo Glaentzer è ospite della diocesi e non fa parte del clero fiorentino. Il religioso proviene, infatti, dal Lazio e oggi comparirà davanti al gip per la convalida dell’arresto. Le indagini proseguono per chiarire se altre giovanissime vittime siano finite nella rete del parroco accusato di pedofilia.