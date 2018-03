Preti Gay, il gigolò a Pomeriggio Cinque svela i nomi dei preti gay clienti

Ancora un grande scandalo sta facendo parecchio discutere e riguarderebbe le rivelazioni piuttosto scioccanti di Francesco Mangiacapra ovvero il gigolò gay che ha raccontato le sue relazioni con degli ecclesiastici in un dossier di più di 1000 pagine. L’uomo ha parlato nella giornata di ieri in esclusiva Pomeriggio 5 in un’intervista da Barbara D’Urso e ha fatto sapere di avere presentato un dossier di circa 1000 pagine che sta scuotendo davvero il Vaticano. Si tratterebbe di un file piuttosto corposo riguardanti 34 sacerdoti e dei seminaristi che denuncia l’esistenza di una presunta rete di preti gay all’interno della Chiesa. Questo materiale è stato raccolto da Francesco Mangiacapra che è un ex avvocato che da alcuni anni fare lavori come porte e che tra i suoi clienti ha avuto molti ecclesiastici.

Nel Corso dell’intervista di ieri esclusiva per Pomeriggio 5 l’uomo ha raccontato quella che lui stesso ha chiamato lobby gay dei sacerdoti. “La mia non è una crociata né una caccia alle streghe. Prima di fare tutti i nomi alla Curia mi sono accertato che la loro condotta fosse ancora in atto”, spiega il ragazzo. Poi lo stesso aggiunge che la sua non è un’accusa nei confronti della Chiesa ma verso alcune persone che intendono il loro colletto bianco come un lavoro e non come una missione una vocazione per come dovrebbe essere.

La stessa Barbara D’Urso nel leggere queste chat si è detta piuttosto sconvolta e alcune sono state Mandate in onda mentre le altre Si è pensato bene di evitare perché dichiarate e considerate piuttosto forti. Si tratta perlopiù di messaggi scambiati sia su WhatsApp che su Facebook con l’account che i preti utilizzano. “La divulgazione di notizie riguardante i comportamenti scandalosi di alcuni membri del clero di molte diocesi del Mezzogiorno, addolora in maniera grave la nostra comunità diocesana. La consegna del dossier da parte della Curia di Napoli permetterà di prendere visione delle responsabilità e le necessarie iniziative canoniche che la Santa Sede stabilisce in questi casa”, è questo quanto riferito dal vescovo della Diocesi di teggiano-policastro Monsignor Antonio De Luca in seguito allo scandalo Del vestiario sui preti gay che come già abbiamo detto è stato ampiamente diffuso dal gigolò Francesco Mangiacapra.

Intervenuto anche il cardinale Crescenzio Sepe di Napoli il quale si è detto preoccupato e anche tutto Indignato ed ha affermato che consegnerà molto presto tutto il materiale Alle alte sfere del Vaticano per poter permettere a chi di competenza di poter indagare caso per caso. Ci sarebbe anche un libro su tutto questo che si chiama Confessioni di un marchettaro Edito da Iacobelli editore e si tratta di un lavoro che ha dato vita al dossier sui preti gay che da pochi giorni il gigolò ha consegnato proprio la curia di Napoli. All’interno di questo libro si trovano sostanzialmente anche i nomi, ma anche le chat tutte le fotografie di nudo.