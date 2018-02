Previsioni meteo: freddo e neve in arrivo, allerta meteo in Emilia Romagna

Sono in arrivo delle buone notizie riguardo le previsioni meteo anche se effettivamente a partire dalla giornata di oggi pare tornerà la neve anche a bassa quota. Il maltempo sembra non voglia abbandonare il sud Italia dove il tempo anche per le prossime ore sarà variabile, tendente al bello al Nord, ma le temperature resteranno ancora piuttosto rigide. In settimana Comunque le previsioni del tempo annunciano un nuovo cambio di scenario ed è atteso l’arrivo della perturbazione numero 4 di febbraio che in un primo momento approderà sulle regioni del nord-est portando neve anche a bassa quota soprattutto sull’ Appennino tosco-emiliano e anche al Centro Sud. Si parla anche di un vortice che potrebbe anche portare la neve in Emilia Romagna. Il clima sarà dappertutto invernale con le minime in diminuzione e le massime senza particolari variazioni. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord il cielo sarà poco nuvoloso mentre le regioni del centro potranno godere di ampie schiarite.

In mattinata sono attese piogge sul Lazio, sul Levante Ligure, nelle regioni di nord-est mentre nel pomeriggio ancora qualche pioggia potrebbe raggiungere la Sardegna meridionale, la Campania, le Marche ed il Sud della Sicilia. Sono inoltre attese delle precipitazioni sparse sulla Lombardia orientale e sulle regioni di Nord Est e anche delle precipitazioni nevose Soprattutto sulle colline e nella Pianura Pedemontana Emiliana. Oggi la neve potrebbe arrivare fino a 300 metri di quota a ridosso dell’Appennino.

“Un nuovo vortice mediterraneo interesserà l’Italia tra lunedì e martedì, portando maltempo su diverse regioni”, conferma il meteorologo Edoardo Ferrara, che spiega: “Le regioni più colpite saranno quelle del Centrosud e in particolare adriatiche e meridionali, fenomeni invece in genere più occasionali su centrali tirreniche e Sardegna. Coinvolto anche il Nordest, mentre il Nordovest resterà ai margini con qualche precipitazione essenzialmente su Lombardia orientale e Levante Ligure”. “L’interazione con l’aria fredda proveniente dal Nord Europa favorirà nevicate a quote collinari sul Nordest, ma a tratti anche in pianura sull’Emilia Romagna entro lunedì notte“, ha concluso l’esperto. Per tutte queste ragioni la protezione civile ha emesso un’ allerta meteo su Gran parte delle regioni italiane ma soprattutto in Emilia Romagna dove sono attese nevicate deboli a tratti moderate che interesseranno la regione fino a quote collinari ed anche con alta probabilità le pianure centro-occidentali.

È probabile che qualche fiocco di neve possa cadere nel primo pomeriggio di oggi in città quali Modena e Reggio Emilia, Bologna e Imola con brevi nevicate anche a Forlì, Cesena, Lugo medicina, Carpi e Parma. Prevista neve in collina e soprattutto sulle altre marche con fiocchi possibili ad Urbino. Le temperature saranno in calo sul nord-est con il clima particolarmente freddo ma saranno in temporaneo aumento sulle regioni del Centro Sud dove sorgeranno dei venti e tra Ponente e Libeccio è Scirocco.