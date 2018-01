Previsioni meteo, nuova perturbazione in arrivo: piogge su Sardegna e Sicilia

Oggi venerdì 26 gennaio ci sarà purtroppo brutto tempo soprattutto nelle regioni del nord Italia dove il sole sarà un vero e proprio Miraggio. Tornano le nubi sul Liguria, Emilia-romagna,Alpi e Prealpi dove tra l’altro sembra essere prevista la neve sopra i 600 metri di quota sul versante occidentale e i 1000 metri su quello centro-orientale. Arriverà anche la pioggia in Liguria e in pianura oltre che in Piemonte. In altre regioni non dovrebbe esserci alcun rovescio, Ma il cielo potrebbe essere annuvolato nel corso della giornata in molte regioni del nord. Il cielo sarà coperto anche sul centro e Sardegna orientale Dove potrebbero arrivare anche le piogge lungo la costa.

Prevista pioggia anche in Toscana ed a partire già dalle ore del mattino. Per quanto riguarda il Sud, molte nubi sono attese su Molise e Puglia mentre potrebbero arrivare le piogge su Calabria, Campania e Sicilia, soprattutto nel corso della mattinata. Le cose andranno anche peggio nella seconda parte della giornata Soprattutto in Calabria e Puglia. È in arrivo, dunque, secondo quanto riferito dagli esperti di previsioni meteo sull’Italia una bassa pressione per lo più nei pressi delle zone meridionali francesi che porterà un cambiamento significativo nella situazione del medio nel nostro paese. Come abbiamo visto, sono in aumento le nubi al nord e le prime piogge arriveranno in Liguria e poi anche in Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi. Nel corso della giornata di oggi Piemonte e Liguria a partire dalle ore prime ore del pomeriggio saranno raggiunte da forti precipitazioni e la neve cadrà sulle Alpi a quote superiori ai 700 900 metri e anche copiosa sui settori occidentali.

La Sardegna aprirà la giornata con un cielo molto nuvoloso o coperto e verso la fine della mattinata ci potrebbe essere un sensibile aumento della nuvolosità su tutta l’isola con rovesci e temporali che inizieranno sparsi per poi andare in graduale intensificazione nelle ore pomeridiane. Il maltempo interesserà anche la Sicilia ma anche il Molise e la Campania e più che altro in quest’ultima Regione ci sarà la presenza di fenomeni precipitativi isolati. Per quanto riguarda le temperature queste, soprattutto le minime andranno in diminuzione su Alcune regioni quali la Toscana, sulle aree Alpine centro-occidentali, sull’Umbria, sulle zone interne del Lazio e dell’Abruzzo. Da tutte le altre parti pare che le temperature siano in aumento. Il mattino di domani sabato 27 gennaio porterà ancora piogge su Piemonte e Liguria ma fortunatamente saranno più deboli e in rapido esaurimento. Domani sul resto dell’Italia il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e parte delle regioni meridionali verranno raggiunte dalle piogge ma mano che la pasta pressione scenderà verso sud. Le temperature subiranno un aumento causato dai venti caldi più meridionali.