Previsioni meteo per il 1° agosto 2018

Meteo, andiamo a vedere insieme il tempo che farà: Analizziamo le previsioni di meteo sulla nostra penisola Stando ai dati forniti dal servizio meteo dell’aeronautica militare.

Al nord prima mattinata il cielo sarà sereno con pochissime nuvole. Passando le ore in seconda come integrare la nuvolosità sulle Alpi, le Alpi da Appennini, con piccoli rovesci e temporali, con piccole zone di nubi sul resto del settore, nel pomeriggio aumenterà gradualmente granulosità. Per poi tornare in serata con un cielo nuovamente sereno e poco nuvoloso.

Nel centro e nella Sardegna:

al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche,con qualche isolato e debole piovasco lungo le aree interne.

Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità; in serata cielo nuovamente sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia:

al primo mattino addensamenti lungo le aree costiere tirreniche della Calabria e cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi su Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia orientale.

Dal pomeriggio graduale diminuzione della nuvolosità, con in serata cielo nuovamente sereno poco nuvoloso ovunque tranne lievi addensamenti sulle aree costiere tirreniche della Calabria.

Temperature:

minime in lieve aumento sulle aree pianeggianti e pedemontane settentrionali e sulle due isole maggiori, stazionarie altrove;

– massime in lieve rialzo sulle due isole maggiori, senza variazioni sul resto della penisola.