PRIMA LE ROMPE COSTOLE POI LA SEGREGA E STUPRA: ARRESTATO MAROCCHINO

Prima le rompe le costole, poi la rinchiude in casa, la massacra di botte e per finire la violenta.

Responsabile di queste ripetute violenze è un uomo di origine marocchina residente a Reggio Emilia, già conosciuto alle forze dell’ordine per le aggressioni alla compagna.

Come riporta la Gazzetta di Reggio, l’indagato è un commerciante di 32 anni con obbligo di dimora perché accusato di spaccio di droga. Tre mesi fa la donna, 40 anni, è finita in ospedale dopo che questi le ha spaccato le costole. Un mese e mezzo fa, poi, un nuovo episodio di violenza. La donna, però, forse per paura delle conseguenze, ha difeso il compagno.

Qualche giorno fa gli episodi ricominciano. La donna viene sequestrata e rinchiusa in casa dal marocchino per tre giorni. Qui viene picchiata con pugni e calci per ore, minacciata e infine violentata. Secondo quanto riportato, a scatenare l’ira del 32enne il fatto che la donna volesse lasciarlo.

A dare l’allarme, poi, è stata la 40enne che, una volta riuscita a scappare, si è presentata dai carabinieri con il volto tumefatto. Ora l’uomo è finito in manette.