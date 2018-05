Primark, apre il primo negozio nel sud Italia in Campania

Negli ultimi giorni, tra smentite e rilanci, rimbalza la notizia di una presunta. Sembrerebbe, infatti, che il noto mega negozio irlandese di abbigliamento low-cost debba aprire ala Marcianise (Caserta).

La notizia non ancora confermata è già stata accolta molto positivamente da tutte le amanti dello shopping che riconoscono in Primark un’incredibile occasione per rinnovare il proprio guardaroba con le ultime tendenze a prezzi super accessibili. Il brand, infatti, deve il suo successo internazionale alla capacità di offrire a prezzi bassissimi ed estremamente competitivi un’incredibile quantità di prodotti all’ultima moda.

A quanto pare il nuovo megastore dovrebbe essere aperto presso gli spazi attualmente in uso dell’ipermercato Carrefour al Campania che chiuderà la sua sede al centro commerciale a fine giugno. Speriamo quindi che se la notizia sarà confermata sarà anche un’opportunità per reintegrare i lavoratori dell’ipermercato nella nuova società.

In questo caso si tratterebbe pertanto del primo store Primark del centro-sud Italia dopo i negozi di Milano, Firenze e Verona e Brescia.

I l centro commerciale Elnòs ha aperto al pubblico a settembre 2016 nel comune di Roncadelle, Brescia. Il nuovo shopping destination rappresenta il secondo investimento diretto del gruppo Inter Ikea Center Group (IICG) nella Penisola dopo l’apertura di Tiare Shopping a Villesse, Gorizia. Elnòs si sviluppa su due piani con una GLA totale di circa 84mila mq e 145 negozi, incluso il blue box Ikea che da solo occupa una superficie di circa 30mila metri quadrati. Tra le principali àncore figurano importanti brand internazionali, tra cui spiccano Primark, Zara e H&M. La dimensione, la location e il tenant mix rendono Elnòs un player con una forte vocazione regionale dove il solo comune di Brescia pesa per circa il 35% delle presenze annue.

UrbiStat stima infatti che a regime il nuovo centro commerciale potrà generare circa 7,2 milioni di visite all’anno considerando solo l’offerta esistente al momento dell’apertura e non le pipeline (progetti annunciati o previsti in apertura). I centri commerciali più rilevanti nel bacino d’utenza per dimensione e capacità attrattiva sono: Freccia Rossa (29.000 mq di GLA; 7,2 milioni di visite all’anno), Il Leone di Lonato (30.000 mq di GLA; 6,2 milioni di visite all’anno), Le Rondinelle (36.700 mq; 3,8 milioni di visite all’anno), Le Porte Franche (48.000 mq di GLA; 5 milioni di visite all’anno). Con l’avvento di Elnòs, lo scenario competitivo prevede che Le Rondinelle subiranno un calo di visitatori del 16%, seguito da Freccia Rossa (-11%), Le Porte Franche (-8%) e Il Leone (-4%). Le stime sono elaborate dalla piattaforma di geomarketing uGeo by UrbiStat e sono valide ad un anno dall’apertura di Primark ad Elnòs, avvenuta nel dicembre 2016.

Loading...

Le Rondinelle manterranno una vocazione commerciale con una declinazione convenience, traendo beneficio dall’offerta complessiva che si registra nell’area di Roncadelle e dalla forza del suo ipermercato (di proprietà) ad insegna Auchan, brand fortemente consolidato nell’hinterland bresciano. Inoltre, non è passato inosservato il restyling della galleria avvenuto in occasione del ventesimo anniversario dall’apertura. Freccia Rossa non ha presentato invece una chiara strategia difensiva o di riposizionamento, forte della sua location baricentrica rispetto alla popolazione residente, con un chiaro bacino pedonale e una ormai consolidata penetrazione nella città di Brescia, che pesa per oltre il 70% dei flussi annui. La presenza di Primark, Zara e di H&M nel nuovo Elnòs è probabilmente l’elemento principale che impatterà negativamente la performance di Freccia Rossa, il quale rimane l’unico centro commerciale a Brescia con un’offerta retail-leisure integrata. Infine, nonostante l’impatto modesto previsto sul traffico di Il Leone di Lonato e di Le Porte Franche a Erbusco, per ambedue i centri sono allo studio ampliamenti che possano aggiungere massa critica a quella esistente, unica via per cercare di contrastare il dominio che imporrà Elnòs nella provincia di Brescia.

I l marchio di fast fashion irlandese Primark ha comunicato le sue previsioni sul primo semestre dell’esercizio 2017/18, che si conclude il prossimo 3 marzo. Rispetto ai 3,2 miliardi di sterline registrate nel primo semestre di un anno fa (3,62 miliardi di euro al cambio attuale) si attende una crescita del 9% a cambi correnti (7% a cambi costanti). Ma il dato è meno positivo se si considerano le vendite a perimetro costante, nel qual caso i risultati scenderebbero dell’1%. Non si tratterebbe di una cifra allarmante, ma quel che preoccupa gli analisti è il modello di business, basato sulla crescita dei negozi brick and mortar. Allo scadere dei sei mesi, Primark potrà contare su 352 megastore nel mondo per un totale di 12,3 milioni di metri quadrati. Nel corso del 2018 prevede di crescere di un altro milione di metri quadrati, con nuove aperture a Metz e Tolosa in Francia, Monaco in Germania, Anversa in Belgio, Valencia in Spagna e col nono store americano a Brooklyn. Per ora, l’ecommerce è decisamente in secondo piano. E vista la sofferenza nei recenti risultati del competitor H&M, che sta proprio cercando di rilanciarsi in chiave omnichannel, qualche preoccupazione anche su Primark permane. Il colosso irlandese, oltretutto, fa parte di un gruppo che è solo marginalmente impiegato nella distribuzione, Abf-Associated British foods, ma è invece il secondo produttore di zucchero al mondo e uno dei leader globali nell’industria alimentare. Da inizio anno Abf ha perso al London stock exchange il 15%.