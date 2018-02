Retina artificiale ridarà la vista ad una cieca

Una retina artificiale per ridare la vista ai ciechi. Per la prima volta in Italia, presso l’Unità di Oculistica dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l’impianto di una protesi sottoretinica in una cinquantenne non vedente.L’intervento,molto delicato e durato 11 ore,è stato condotto da un’équipe di specialisti in chirurgia vitreo retinica e oftalmoplastica dell’Unità diretta dal professor Francesco Maria Bandello, ed è stato possibile grazie al sostegno di Banca Mediolanum, che ha interamente finanziato l’intervento. La paziente, che era affetta fin dalla tenera età da retinite pigmentosa, sta bene ed è già stata dimessa. Ora attende l’accensione del microchip che stimolerà gradualmente la retina, consentendole di reimparare a vedere. Il microchip, denominato Alpha Ams, è prodotto dalla compagnia tedesca retina Implant. Tale dispositivo,destinato a persone che hanno perso la vista durante l’età adulta a causa di gravi malattie genetiche della retina (proprio come la retinite pigmentosa),può ripristinare la percezione della luce e delle sagome di alcuni oggetti e/o persone circostanti. Si tratta del sistema di visione artificiale in assoluto più evoluto al mondo, che può restituire una visione indipendente da supporti esterni (come telecamere o occhiali). Una sorta diocchio “bionico”che segna un ulteriore progresso nel campo della medicina italiana. Il principio di funzionamento si basa sulla sostituzione dei fotorecettori della retina,cioè le cellule specializzate (i con i e bastoncelli) deputate a tradurre la luce in segnali bioelettrici che arrivano al cervello attraverso il nervo ottico. I fotorecettori ormai non più funzionanti vengono sostituiti da un fotodiodo, un microscopico apparato elettronico in grado di trasformare la luce in uno stimolo elettrico. Il micro chip misura circa tre millimetri e contiene 1600 sensori. Il dispositivo viene inserito al di sotto della retina,in corrispondenza della macula, in modo da stimolare il circuito nervoso che naturalmente collega l’occhio al cervello:in questo modo si sostituisce all’attività delle cellule non più in grado di fare il loro lavoro. Finora un simile intervento era stato possibile solo in due centri europei. Per l’Italia è stata la prima volta.

Ci sono volute ben 11 ore di lavoro in sala operatoria e hanno collaborato due tipi di medici al fine di introdurre all’interno dell’occhio un piccolissimo microchip, ma adesso La paziente sta bene ed è stata dimessa. A parlare nelle scorse ore è stato il dottor Marco Codenotti responsabile del servizio di chirurgia vitreoretinica dell’ospedale San Raffaele che ha diretto l’intervento e che ha dichiarato che adesso la paziente dovrà attendere un mese circa prima dell’accensione del microchip che si vuole era gradualmente la retina permettendole dire imparare a vedere.

Questo sarebbe il normale decorso post operatorio affinché possa scomparire l’infiammazione che si manifesta dopo qualsiasi trattamento chirurgico. Il dispositivo ovvero il microchip viene inserito al di sotto della retina in modo da stimolare tutto il circuito nervoso che collega l’occhio al cervello e si sostituisce all’attività delle cellule dell’occhio in poche parole questo microchip va a stimolare la retina fornendo appunto degli stimoli che si traducono in segnali visivi e il vantaggio è che non si hanno bisogno di ausili esterni tipo occhiali o telecamere. “È uno dei primissimi impianti al mondo: attualmente questo nuovo modello di protesi sotto retinica è stato innestato solo in pochissimi pazienti ed esclusivamente in due centri europei” afferma il professor Codenotti, che aggiunge: “è una tecnologia totalmente innovativa e posizionando il chip al di sotto della retina il paziente può imparare di nuovo a vedere muovendo i propri occhi”.

Intervenuto anche Massimo Doris l’amministratore delegato di Banca Mediolanum il quale ha riferito di aver partecipato è finanziato interamente il primo impianto italiano di microchip sottoretinico con grande orgoglio. “Un progetto pionieristico che apre una nuova strada nella chirurgia vitreoretinica e soprattutto accende una speranza nelle persone affette da malattie genetiche ereditarie, come la retinite pigmentosa. Poter essere al fianco di una realtà di eccellenza in campo medico e scientifico, quale l’IRCCS Ospedale San Raffaele, non vuol dire solo aver dato un sostegno economico, ma essere stato un tassello di un progetto innovativo che mi auguro possa coinvolgere numerosi altri finanziatori che intendano seguire il nostro esempio”, ha aggiunto ancora Massimo Doris.

Sono passati 10 anni dallo «scandalo Schòn», l’ex fisico tedesco assurto alla gloria dopo aver collezionato un’imponente letteratura, in tema di nanotecnologie, sulle riviste scientifiche più famose. Un ascesa, però, sulla quale è inciampato, dopo che i colleghi scoprirono che aveva sistematicamente falsificato i dati dei suoi esperimenti. Ma un decennio dopo si fa sul serio, fa intendere Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’ Istituto italiano di tecnologia di Genova. Con 30 brevetti, coautore di 700 articoli su riviste internazionali, ha lanciato tre aziende spin-off che stanno dando lustro al Paese, sempre più autorevole NESSUN RIGETTO «il materiale usato è totalmente biocompatibile» concorrente, a livello mondiale, nel campo delle nanotecnologie.

Una delle «nanomeraviglie» appena uscita dalla sua fucina, sviluppata in 18 mesi, e presentata all’ultima «Conferenza sul futuro della scienza» di Venezia, è una retina artificiale, costruita su un supporto nano ingegnerizzato. Professore, da dove si parte per costruire una retina artificiale? «Dapprima è stato realizzato un dispositivo per via nanotecnologia, rendendolo sensibile alla luce. Si parte da un bagno composto da monomeri polimerizzati, vale a dire plastica, e nanosfere sensibili alla luce, della grandezza di qualche centinaio di atomi. Alla fine del processo le nanosfere rimangono intrappolate nelle fibre costituite dai polimeri. Così otteniamo un supporto plastico che si comporta come una cella fotovoltaica. Questi dispositivi sono trasparenti, flessibili e di spessore infinitesimale». Come fa un essere umano a vedere con questo sistema? «Sul dispositivo fotosensibile abbiamo depositato un film di neuroni umani vivi.

Quando la cella è colpita dalla luce, come in tutti i sistemi fotovoltaici, trasforma l’impulso luminoso in un impulso di corrente e questo impulso, come un impulso di natura nervosa, attiva i neuroni a fare il loro mestiere…». Quindi si tratta di neuroni del sistema visivo? «Si possono utilizzare neuroni del sistema visivo, dunque già “educati” a svolgere la funzione di tradurre la luce in immagini per il cervello. Ma si possono usare anche neuroni allo stadio staminale, o comunque cellule primarie deputate alla visione, che poi si differenziano in neuroni della retina grazie a segnali biochimici. La scelta dipende anche dalla sensibilità che si intende ottenere e anche dai costi».

La retina artificiale è già stata impiantata nell’uomo? «Saremo in grado di farlo, in futuro, ma per ora è stata applicata all’occhio di un ratto». Che tempi prevede affinché la clinica si appropri di questa tecnologia? «È necessario essere cauti sulle previsioni. Il brevetto, firmato dal dipartimento di neuroscienze in collaborazione con il nostro centro di nanoscienze al Politecnico di Milano, è giovane ed è una novità assoluta. Ma che procede molto velocemente. Abbiamo ottenuto informazioni molto positive dall’esperienza sulle cavie: con l’esperimento ci siamo sincerati che la retina funziona anche dal punto di vista biologico, oltre che tecnologico». Una retina artificiale risolve il problema della reperibilità dai donatori, ma questo supporto è ben tollerato dall’organismo oppure potrebbe dare luogo a fenomeni di rigetto? «Questo problema non si è presentato nelle cavie.

Non servono immunosopressori. Il materiale, infatti, è completamente biocompatibile». A proposito di biocompatibilità, come può essere tollerabile dall’organismo un dispositivo nanostrutturato? «E’ tollerabile, perché molto spesso le nanotecnologie utilizzano, come materiale di partenza da essere funzionalizzato, una serie di molecole biologiche. Per esempio frammenti di geni oppure di amminoacidi. A differenza dei sistemi di visione basati sul silicio, l’utilizzo di materiali molecolari che hanno struttura a base di carbonio permette una maggiore biocompatibilità, proprio perché la stragrande maggioranza delle molecole biologiche sono lunghe catene di carbonio ramificate». La retina artificiale può essere utilizzata anche su robot o su automi destinati alla produzione di microchip o a compiti di microchirurgia? «Di certo è una scommessa più semplice che non lavorare su un occhio umano, dove integrare retina e fasci nervosi richiede un approccio molto complicato, ma è comunque una scommessa non meno ambiziosa. I nostri sistemi fotosensibili stanno riscuotendo grande interesse da parte dell’industria, perché sono meno costosi e dalla resa energetica maggiore rispetto alle tradizionali celle fotovoltaiche. Proprio perché sono di plastica e non di silicio hanno, inoltre, un impatto estetico decisamente migliore. Sono duttili e possono essere anche esteticamente attraenti. 0, ancora, dato che, singolarmente, le celle occupano poco spazio, potrebbero essere inserite sul retro di un cellulare per ricaricarlo velocemente».