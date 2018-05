Primo spazioporto italiano si costruirà in Puglia per droni e voli spaziali

APRIRA’ in Puglia il primo “gate” italiano verso lo spazio. La base, dalla quale decolleranno i turisti spaziali della Virgin Galactic, sarà nella zona di Taranto-Grottaglie, dove ora sorge l’aeroporto “Marcello Arlotta”. Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dopo che l’Enac (l’Ente nazionale aviazione civile) ha completato l’iter di analisi per trovare il sito più adatto. Lo spazioporto potrebbe essere attivo dal 2020, quando il ‘razzo’ della Virgin Galactic che decollerà dall’Italia potrebbe essere già un mezzo italiano.

La decisione è attesa da quasi un anno e mezzo, da quando la Altec (azienda partecipata da Asi e Thales Alenia space) ha stretto un accordo con la Virgin Galactic di Richard Branson per realizzare uno spazioporto sulla nostra penisola, da cui partiranno i voli suborbitali del magnate britannico ma non solo. La nuova infrastruttura potrebbe essere la via di accesso allo spazio anche per altri tipi di attività, al di là del turismo, come il lancio di piccoli satelliti, addestramento degli astronauti o i test per nuove tecnologie.

UN AEROPORTO SPAZIALE

Chi immagina strutture simili a Cape Canaveral, rimarrà deluso. Non si tratterà infatti di una base per razzi a decollo verticale come quelle americane o russe. Il decollo avverrà nello stesso modo degli aerei: una pista, ali e tanta velocità. “Altec e Asi hanno lavorato insieme a Enac per definire i criteri di selezione tra tutti gli aeroporti nazionali – spiega Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec – che vanno dalla lunghezza della pista alle aree di interdizione al volo, fino alla presenza di altri aeroporti in vicinanza della fase di atterraggio. Quello di Grottaglie rientra tra quelli che soddisfano questi criteri per il volo suborbitale e ora è arrivata la decisione di Enac”.

Si tratterà dunque di modificare le strutture già esistenti e, verosimilmente, di aggiungere hangar, spazi per le nuove attività tecniche e scientifiche e servizi annessi per i voli di lusso tra le stelle. Interventi che, si prevede, avranno tempi piuttosto contenuti per l’inizio dei voli da quello che sarà probabilmente l’unico altro spazioporto di Virgin Galactic al di fuori degli Usa: “Attendiamo che la compagnia di Branson inizi a essere operativa – continua Giorgio – forse già entro la fine del 2018. Il nostro spazioporto potrebbe entrare in attività già dal 2020”.

I VOLI SUBORBITALI

Virgin sta ancora testando il suo ‘shuttle panoramico’. Una nave madre, la Space Knight Two decollerà fino a un’altezza di circa 15 chilometri. A quel punto dalla sua pancia si staccherà la Spaceship Two, il piccolo razzo che può portare a bordo fino a sei passeggeri più due di equipaggio, per raggiungere lo spazio, oltre quota 100 chilometri. Costo del ‘biglietto’ 250.000 dollari (qualcosa in meno di 210.000 euro) e si potrà svolazzare nella cabina durante i sei minuti di microgravità. Un’esperienza che durerà in totale un’ora e 40 minuti dal decollo al rientro, per vedere la Terra quasi come la vedono gli astronauti sulla Iss. Spaceship Two poi tornerà indietro (il volo suborbitale si conclude prima di aver compiuto un’orbita intera) planando senza motore, come un aliante, per atterrare da dove era partita.

Richard Branson non pagherà un affitto per l’uso dello spazioporto. L’obiettivo è un altro: “Stiamo valutando diversi modelli di business – sottolinea Giorgio – uno dei quali prevede una società mista di cui faranno parte aziende e istituzioni italiane, come Asi e Altec per esempio, partecipata anche da Virgin Galactic. Una specie di transizione per acquisire il velivolo che decolla dall’Italia e far sì che diventi una realtà più europea e italiana. E magari abbassare un po’ i prezzi”.

IN ATTESA DI UNA LEGGE

Tutto quasi pronto. Manca solo la copertura ‘legale’. L’Italia infatti non possiede una legislazione per regolamentare lo spazio aereo oltre la quota ordinaria dei voli di linea. Le traiettorie suborbitali sono quindi fuori legge. Enac sta lavorando assieme alla Federal aviation administration americana per mettere a punto normative ispirate a quelle statunitensi.

IL BUSINESS DELLE STELLE

Un business d’élite che però servirà da volano a tutta una serie di attività economiche: indotto industriale, dei servizi e del turismo. E quelle scientifiche, a cominciare dall’addestramento degli astronauti, fino alla creazione di un polo di eccellenza. Una specie di altro ‘gate’, virtuale, per le stelle alle porte di Taranto. Una bella visione di futuro nel sud Italia, in un momento in cui l’industria spaziale sta aprendo nuovi e redditizi segmenti di mercato.

“Potrà diventare un centro accumulazione di startup spaziali, piccole aziende, dove le università potranno avere laboratori e fare ricerca – conclude Giorgio – anche per nuovi attori che vorranno operare nello spazio. Ci sarà la possibilità di fare informazione per il pubblico e divulgazione per gli studenti. Sarà di ispirazione per i giovani, far provare ai bambini simulatori per l’addestramento, attirare i ragazzi e farli incontrare con i centri di ricerca per creare interesse e ispirare chi, in un futuro, potrebbe lavorare alla ricerca aerospaziale”.

L’ultimo in ordine di apparizione è il progetto della neonata World View Enterprises. La start-up statunitense con la sua super-mongolfiera è ora pronta a entrare nel numero delle imprese visionarie e leggendarie che stanno investendo nell’ultima, più estrema e fantastica frontiera del turismo: i viaggi spaziali. Quella che fino a qualche anno fa era solo una prospettiva utopica e futuribile, oggi è una nicchia di mercato che attira l’interesse e i soldi (moltissimi davvero) di un numero sempre maggiore di investitori, pronti a scommettere cifre da capogiro su quella che, giurano, sarà la destinazione luxury più desiderata e ambita dai turisti di tutto il mondo. Nonostante i costi dei biglietti siano decisamente fuori dalla portata della stragrande maggioranza dei viaggiatori (da 75mila dollari a oltre 160milioni di dollari a seconda del programma di viaggio), sono molte le richieste e le prenotazioni per i primi viaggi spaziali leisure previsti già a partire dal prossimo 2014.

In attesa che i prezzi si facciano progressivamente più abbordabili, la passione per lo spazio dei turisti comuni mortali può essere soddisfatta anche da terra visitando in tutto il mondo i luoghi più importanti della ricerca spaziale, magari per sperimentare l’emozione dell’assenza di gravità. Chi sa volare con la fantasia, invece, può scoprire le molte interessanti proposte del turismo astronomico, quello, per capirci, a naso per l’insù nelle notti stellate lontano dall’inquinamento luminoso. Crociere stellari Sono già oltre 650 le prenotazioni per i primi viaggi spaziali che saranno operati nel 2014 dalla Virgin Galactic, compagnia creata dal visionario imprenditore Sir Richard Branson per realizzare il sogno dei voli spaziali suborbitali per il mercato del turismo. Tra questi fortunati e danarosi turisti, molte sono le stelle di Hollywood, dal giovanissimo Justin Bieber, all’affascinante Ashton Kutcher, da Leonardo di Caprio, a Tom Hanks, e poi Katy Perry, Brad Pitt e Angelina Jolie, solo per fare qualche esempio.

Tutti, famosi e non, sono uniti dallo stesso desiderio senza prezzo di guardare la Terra dallo spazio. A dire il vero l’impresa un prezzo ce l’ha. Un biglietto costa circa 185mila euro. Per prenotare il proprio posto a bordo dello SpaceShipTwo, un velivolo appositamente realizzato per portare nello spazio gruppi di massimo sei persone, per ora i futuri astronauti hanno versato un acconto di 20mila euro. Il programma di viaggio prevede tre giorni di preparazione, durante i quali i turisti dello spazio saranno sottoposti a controlli medici e a test di resistenza alla forza G e a quella centrifuga. Terminati i preparativi, il decollo avverrà dallo Spaceport America nello stato del New Messico, realizzato sempre da SirBranson. Si tratta dell’unico aeroporto al mondo per i viaggi spaziali commerciali. Per raggiungere la distanza di 120mila metri dalla superficie terrestre lo SpaceShipTwo sarà trainato dall’aereo-madre WhiteKnight fino a 15 mila metri. A questo punto avverrà lo sgancio e l’accensione dei razzi propulsori, che porteranno in 12 secondi a destinazione la navicella.

Cinque minuti di totale assenza di gravità permetteranno di osservare lo spettacolo magnifico del nostro pianeta e, naturalmente di scattare tutte le foto ricordo che si merita un viaggio incredibile come questo. Il rientro avverrà nuovamente verso lo spazioporto della Virgin Galactic. In realtà c’è chi i viaggi spaziali leisure già li organizza da diversi anni. Si tratta della americana Space Adventures che nel 2001 ha mandato lanciato in orbita il primo turista spaziale, Dennis Tito. L’imprenditore ex scienziato della Nasa, per la modica cifra di 20 milioni di dollari, si è unito alla missione internazionale Sojuz TM-32, decollando dal Cosmodromo di Baikonur e rimanendo per quasi otto giorni in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale. Dopo di lui ci sono stati personaggi del calibro di Mark Shuttleworth, mentre i successivi sono stati: Greg Olsen, Anousheh Ansari, Charles Simonyi e Richard Garriott.

La prossima turista spaziale VIP dovrebbe essere la soprano Sarah Brightman. Ad oggi i viaggi possibili offerti dalla compagnia variano dai viaggi orbitali da svariate decine di milioni di dollari, ai voli parabolici con assenza di gravità da 5mila dollari. Ma il catalogo viaggi dell’azienda si arricchirà nei prossimi anni di nuove opzioni e nuovi prezzi: dai 110mila dollari per un volo suborbitale di un’ora (una volta che la tecnologia a etanolo e ossigeno liquido della Armadillo Aerospace sarà messa a punto), ai circa 100milioni di dollari per una missione lunare, che prevede, per il 2017, di portare due turisti a circumnavigare la Luna. A guardare alla Luna ci pensa anche la britannica Excalibur Almaz, che ha acquistato due stazioni spaziali sovietiche capaci di raggiungere il nostro satellite e ritornare sulla Terra, con l’intenzione di trasformarle in vere e proprie astronavi. Il prezzo (da capogiro) del biglietto di questo viaggio sulla Luna (forse già per il 2015) raggiunge i 100 milioni di sterline. Quanto alla World View Enterprises, il suo progetto low cost di viaggio suborbitale, previsto per il 2016, sfrutta un’idea apparentemente banale: un enorme pallone di elio dovrà trasportare una capsula pressurizzata in grado di trasportare fino ad otto persone ad un’altezza di 30mila metri dalla superficie terrestre. La realizzazione, tutt’altro che banale, permetterà di sperimentare l’emozione di un volo nello spazio della durata di sei ore (due delle quali dedicate all’osservazione spaziale) e la vista della curvatura della terra, senza bisogno di preparazione specifica né di particolari attrezzature da indossare. E soprattutto a un costo di 75mila dollari.

Lo spazio daLLa terra In attesa che i viaggi spaziali si facciano un po’ più democratici, gli appassionati di stelle, Shuttle e missili possono organizzare un viaggio terrestre, che ripercorra, in una sorta di pellegrinaggio, i luoghi più rappresentativi della ricerca spaziale. • Ultimo arrivato in termini di tempo è lo Spacesport America. Realizzato nel 2011, è il primo terminal spaziale commerciale del mondo. La base si trova nel deserto del Nuovo Messico e da qui partiranno nel 2014 i primi viaggi spaziali per turisti della Virgin Galactic. • Più tradizionale, ma di sicuro imperdibile per i fan del da poco defunto Neil Armstrong, è il Kennedy Space Center in Florida a Cape Canaveral. Si tratta di una delle sedi principali della Nasa, dalla quale sono partiti tutti gli astronauti del programma Apollo. Le visite turistiche organizzate includono la visita al più grande museo al mondo dedicato agli astronauti. • Sempre negli Stati Uniti, ma questa volta a San Diego, in California, si trova la grande cupola dell’osservatorio Palomar. Realizzata con le stesse dimensioni del Pantheon di Roma, questo straordinario osservatorio, posto a 1800 metri sopra il livello del mare, lontano da ogni fonte luminosa, permette la visione più spettacolare della volta celeste, grazie al famoso e potentissimo telescopio Hale. • Nello stato USA del Nuovo Messico si trova il Very Large Array una immensa Y costituita da 27 antenne radio, ognuna larga 25 metri. Queste potenti antenne, tutte insieme, formano un’unica gigantesca antenna ricevente. • Finita la guerra fredda la Russia ha aperto da qualche anno le porte del suo più famoso centro militare di addestramento spaziale, chiamato Star City. Qui dove si preparano gli astronauti russi i turisti possono trovare anche un museo dedicato allo spazio e uno shopping center. • Yuri Gagarin e lo Sputnik 1 sono partiti dalla ex repubblica sovietica del Kazakistan. Qui si trova il Cosmodromo Bajkonur, dove oggi è possibile assistere al lancio dei veicoli spaziali Soyuz e Progress, alla volta della Stazione Internazionale. • Sospeso ad un’altezza di 140 metri da terra si trova il Radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico, il più grande del mondo, visto che misura 305 metri e pesa 900 tonnellate. Aperto al pubblico, svolge ricerche per svariati settori, dalla fisica atmosferica alla radioastronomia, fino all’osservazione del sistema solare per la ricerca rada di oggetti (identificati e non).