Primo trapianto di rene cross-over al mondo da donatore morto effettuato in Italia

Parla padovano il primo trapianto di rene cross over da donatore morto. Per la prima volta al mondo, è stata infatti avviata con esito positivo la prima catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili innescata da un donatore deceduto. Lo ha confermato il Centro Nazionale Trapianti, specificando che un paziente in lista d’attesa ha ricevuto un organo da donatore deceduto e la donatrice vivente per lui incompatibile sarà sottoposta nella giornata di domani al prelievo del rene.

Il progetto, presentato la scorsa settimana durante gli Stati generali della Rete Trapiantologica italiana, è stato realizzato mercoledì dall’equipe del centro trapianti di rene dell’Universitaria di Padova, diretta da Paolo Rigotti, in collaborazione con il laboratorio del centro interregionale di immunogenetica NIT di Milano e il laboratorio regionale di immunogenetica dell’Ospedale di Camposam- piero.

«Il sistema trapiantistico della sanità veneta si dimostra ogni giorno di più all’avanguardia – ha commentato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -: questa volta la frontiera superata si chiama “Cross Over da donatore deceduto”, ed è con orgoglio che mi complimento coni protagonisti della nuova impresa, che sono veneti e che rispondono al nome del Centro Trapianti di Rene dell’Azienda Ospedaliera di Padova diretto dal professor Paolo Rigotti, in collaborazione con il Laboratorio del Centro Interregionale di Immunogenetica Nord Italian Transplant di Milano e con il Laboratorio Regionale di Im- munogenetica dell’ospedale di Cam- posampiero».

Non solo. Il Governatore va oltre. «Bravima anche indomabiliitrapian- tisti padovani – ha aggiunto Zaia – perchè arrivare a una prima mondiale richiede grandi conoscenze cliniche, ma anche una straordinaria determinazione a non arrendersi di fronte alle difficoltà, che in questo caso hanno portato al successo Rigotti e il suo team». Il Programma Cross Over, che per la prima volta è stato avviato utilizzando un donatore di rene deceduto invece che un donatore vivente, era stato presentato dalla dottoressa Lucrezia Furian, dell’equipe del Centro trapianti di Rene di Padova la settimana scorsa agli Stati generali della Rete Trapiantologica Italiana, ed è stato realizzato mercoledì.

Il programma di trapianto di rene da vivente in modalità cross over è utilizzato per consentire la trapiantabilità di pazienti che hanno un donatore vivente per loro incompatibile. Con il Cross Over viene datalapossibilità a una coppia donatore-ricevente, tra loro incompatibili, di ricevere e donare un rene incrociando le loro compatibilità immunologiche con quelle di altre coppie donatori-riceventi nella stessa condizione. La grande novità di Padova riguarda il fatto che la catena è partita usando un donatore deceduto.

Per affrontare adeguatamente i problemi di etica posti dal trapianto da vivente può essere utile fare riferimento a documenti, vincolanti o di indirizzo, emanati da istituzioni nazionali, internazionali e sovranazionali con competenza sulla materia.

Tra tali istituzioni, vi sono, per esempio: l’Assemblea Medica Mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio d’Europa. Quest’ultimo ha prodotto, in un arco di tempo pluridecennale, una serie di raccomandazioni, risoluzioni, convenzioni rilevanti per l’argomento. Significativa è la “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano nei riguardi delle applicazioni della biologia e della medicina” (nota come “Convenzione di Oviedo”). Essa, tra l’altro, stabilisce che: «il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si disponga di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile»; che debba essere chiesto ed ottenuto un consenso informato specifico; che nessun prelievo di organo o tessuto possa «essere effettuato su una persona che non ha la capacità di consentire» (se non in alcuni casi particolari e con determinati requisiti).

La Convenzione è poi stata seguita da un “Protocollo aggiuntivo relativo ai trapianti di organi e tessuti di origine umana” e, nel 2008, da una “Risoluzione sul trapianto di rene da donatori viventi che non sono geneticamente correlati al ricevente”. Le raccomandazioni relative al trapianto da vivente espresse nei documenti di cui sopra ed in altri testi istituzionali possono essere sintetizzate nei termini seguenti: • Al donatore devono essere fornite informazioni adeguate per poter elaborare una decisione consapevole non soltanto sul tipo, l’entità e la probabilità dei rischi, ma anche sulle possibili alternative per il ricevente (ad esempio: dialisi, lista d’attesa per organi da cadavere, attesa di donazione da altro donatore vivente ecc.). • Il potenziale donatore non deve subire pressioni, coercizioni, sollecitazioni, incentivazioni economiche o di alcun altro tipo. • La valutazione dell’accettabilità di un soggetto come donatore deve essere effettuata da un’équipe completamente indipendente sia dai pazienti coinvolti, che dai professionisti che effettuano il trapianto. • Al donatore deve essere garantita la facoltà di ritirare il consenso fin all’ultimo istante prima dell’intervento chirurgico. • La donazione non deve essere fonte di profitto o oggetto di commercializzazione. • Il donatore vivente deve essere sottoposto a rigorosi accertamenti medici volti ad identificare ogni controindicazione di tipo fisico o psicologico. • Deve essere assicurata un’assistenza a lungo termine ai donatori, così come ai riceventi.

Aspetti normativi La Legge 26 giugno 1967, n. 458 (GU 27/6/1967, n. 160), indica che il trapianto di rene da donatore vivente è lecito in deroga all’articolo 5 del Codice Civile nei casi in cui sia l’unica alternativa terapeutica. Tale deroga è concessa ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei. Le condizioni che la legge prevede per il donatore sono che sia capace di intendere e volere, a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che la donazione comporta.

Tali condizioni sono accertate da un magistrato del Tribunale competente per territorio. Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica, e devono essere autorizzati dal Ministro della Salute, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il Centro che effettua prelievo e trapianto deve formare un collegio medico che comprenda il medico di fiducia del paziente e redigere verbale che sarà inviato al magistrato. La legge prevede inoltre che al donatore siano concessi i benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi e subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subita.

Valutazione di Parte Terza Le Linee Guida emanate dal Centro Nazionale Trapianti sul trapianto da donatore vivente prevedono che «sul donatore sia effettuato un accertamento che verifichi le motivazioni alla donazione, la conoscenza dei potenziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto, in termini di sopravvivenza dell’organo e del paziente, l’esistenza di un legame affettivo con il ricevente e la reale disponibilità di un consenso libero e informato». L’ accertamento deve essere condotto da una Parte Terza, in modo indipendente dai curanti del ricevente, al termine del percorso clinico e prima di avere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo di Parte Terza non è pertanto quello di effettuare una valutazione clinica del donatore, tuttavia è opportuno, anche se non vincolante, che essa sia una commissione costituita da varie professionalità con esperienza nelle problematiche dell’area trapiantologica individuate dal Centro Regionale Trapianti, e nominate per 3 anni rinnovabili.

Indicazioni di carattere procedurale • Parte Terza opera in maniera collegiale ed esprime un parere univoco. • Nella valutazione di ciascun caso Parte Terza prenderà in esame preliminarmente la documentazione clinica del candidato alla donazione, con particolare attenzione alla valutazione psicologica, al fine di conoscere le notizie anamnestiche personali e familiari e di informarsi sulle implicazioni cliniche rilevanti rispetto al consenso informato. • Successivamente la commissione condurrà un colloquio col donatore, nel corso del quale, attraverso un atteggiamento di ascolto non valutante, si ripercorrono i momenti salienti della vicenda che ha portato alla proposta di donazione, alla decisione vera e propria, alla informazione ricevuta, con l’obiettivo di verificare l’adeguatezza dell’informazione posseduta, il grado di consapevolezza rispetto alla scelta, la coerenza dei vissuti che accompagnano la decisione e il grado di condivisione della stessa con la famiglia e la rete di supporto sociale. • L’atto finale di Parte Terza sarà la stesura di una relazione, da inviare tempestivamente al Centro Trapianti, nella quale vengono esplicitate le osservazioni effettuate nel corso del colloquio sulla qualità del legame affettivo sotteso alla donazione, sulla natura delle motivazioni che la supportano, sul grado di informazione del paziente e sulla adeguatezza delle sue aspettative e dichiari la presenza o meno di un consenso libero e informato. Qualora si ravvisino lacune o incongruenze a carico di uno o più elementi oggetto della valutazione, Parte Terza lo segnalerà all’équipe trapiantologica, precisando se queste compromettono la qualità del consenso reso, nel qual caso ha la facoltà di suggerire, a seconda dei casi, un approfondimento psicologico, un supplemento di informazione, uno spazio di ulteriore elaborazione della decisione o altri interventi utili a perfezionare tale consenso, esplicitando l’eventuale necessità di rivalutare il donatore.

Indicazioni e controindicazioni Sulla base delle Linee Guida dell’Amsterdam Forum del 2005, le principali controindicazioni alla donazione di rene a scopo di trapianto, sono le seguenti: • Età inferiore a 18 anni. • Incapacità di esprimere il proprio consenso alla donazione • Evidenza di coercizione • Abuso di droghe • Evidenza di neoplasia maligna • Gravidanza • Complicanze maggiori respiratorie o cardiovascolari • Diabete mellito • Malattie renali • Malattie sistemiche con interessamento renale • Trombofilia • Obesità, con BMI superiore a 35 • Infezioni attive • Infezioni da epatite B, epatite C e HIV • Ipertensione arteriosa in trattamento con danno d’organo. I seguenti punti richiedono una particolare attenzione: • Grado di funzione renale. È intuitivo che il donatore debba avere una normale funzione renale, ma la “normalità” deve essere quantificata, tenendo conto che l’efficacia depurativa dei reni di una persona si esprime entro una gamma piuttosto ampia di valori. La funzione renale è in genere espressa dal calcolo della clearance della creatinina o con l’applicazione di formule matematiche che confrontano età, peso, sesso e valore di creatinina sierica. Questi mezzi, tuttavia, possono non essere precisi. Si ritiene quindi che la misurazione più sicura della clearance della creatinina, finalizzata allo studio di un donatore, sia ottenuta con la scintigrafia renale, che è in grado di evidenziare anche in quale misura ogni singolo rene collabora alla funzione globale. Una clearance radioisotopica inferiore a 80 ml/min/1.73 m2 è considerata controindicazione alla donazione. • Proteinuria. Con questo termine si esprime la perdita di proteine nelle urine, indicativa di malattia renale. Una proteinuria superiore a 300 mg in 24 ore è una controindicazione alla donazione. Può essere dosata nelle urine anche la microalbuminuria, che può essere indicativa di una iniziale malattia glomerulare. • Ematuria (analisi del sedimento urinario). La presenza di isolati globuli rossi nel sedimento urinario non è una controindicazione alla donazione, ma se queste cellule hanno una forma anormale o sono associate alla presenza di altre tipologie di cellule, richiedono ulteriori approfondimenti prima di esprimere un parere favorevole, per escludere la presenza di tumori maligni dei reni, delle vie urinarie, della vescica o di malattie renali. In presenza di proteinuria, di ematuria o di anomalie del sedimento urinario può essere indicata l’esecuzione di una biopsia renale, che permette di diagnosticare o di escludere una nefropatia. • Ipertensione arteriosa. L’ipertensione è considerata una causa di esclusione dalla donazione, perché è associata o può favorire la comparsa di malattie cardiovascolari e renali. Questo vale sia per l’ipertensione già in trattamento con farmaci sia per quelle forme non note in precedenza e riscontrate in occasione degli esami per la donazione. Tuttavia spesso il candidato donatore può presentare valori pressori poco alterati o al limite della normalità. In questo caso è opportuno verificarne l’entità con una o più registrazioni continue della pressione e associarne i risultati con la presenza o meno di altri fattori di rischio, quali l’abitudine al fumo, l’obesità, la dislipidemia, la proteinuria. In generale: ¡ Valori pressori superiori a 140/90 mmHg sono un criterio di esclusione dalla donazione, con o senza terapia. ¡ Valori pressori inferiori a 140/90, ma non ben stabili e controllati, in assenza di terapia, possono essere accettati per i donatori di età superiore a 50 anni, con una eccellente funzione renale e microalbuminuria assente. ¡ Valori pressori al limite dei livelli accettabili ed instabili possono avvantaggiarsi di una terapia con piccole dosi di farmaci, quali gli inibitori dell’angiotensina. • Malattie cardiache. La presenza di malattie cardiache è generalmente un criterio di esclusione dalla donazione, soprattutto se si tratta di malattia coronarica, scompenso cardiaco, aritmie o malattie valvolari.

La trapiantologia solleva vari problemi di forte rilevanza etica. Alcuni problemi sono comuni per ogni tipo di trapianto (per esempio: consenso informato, rischi di commercializzazione, priorità tra i pazienti in attesa, valutazione dei rischi). Esistono poi problemi specifici per il trapianto da cadavere (per esempio: accettazione da parte dell’opinione pubblica della definizione e dell’accertamento della morte con criteri neurologici) ed altri per il trapianto da vivente (per esempio: motivazioni del donatore, rischi per il donatore). Ciascuno di tali problemi è, a sua volta, collegato con una più vasta serie di argomenti oggetto della bioetica. Una discussione completa dei problemi di etica dei trapianti d’organo richiederebbe una trattazione molto ampia ed articolata. Il presente articolo affronta il caso specifico del trapianto cosiddetto “crossover” (o “incrociato”), come esempio emblematico che solleva molti dei problemi di etica ricorrenti nel settore dei trapianti. Lo spunto è offerto da un documento del Centro Nazionale Trapianti entrato in vigore il 20 novembre 2006 che regolamenta per la prima volta in Italia il trapianto di rene da donatore vivente con modalità incrociata . Gli aspetti di etica del trapianto cosiddetto “crossover” sono qui presentati all’interno della problematica più vasta del trapianto da donatore vivente.

Il trapianto crossover Il trapianto crossover può essere attuato quando vi sono almeno due coppie, ciascuna delle quali è composta da un paziente in attesa di trapianto di rene e da una persona a lui consanguinea o affettivamente vicina (“emotionally related”) disposta alla donazione, ma biologicamente incompatibile. Se si constata che vi è compatibilità biologica tra il donatore della prima coppia e il ricevente della seconda e viceversa, e se vi è il consenso dei quattro soggetti, è possibile effettuare una donazione “incrociata” tra le coppie. Il trapianto crossover fu proposto per la prima volta nel 1986 da Felix T. Rapaport L’anno successivo la proposta fu presentata in modo più articolato.

Le modalità diretta ed indiretta Il trapianto “crossover” nella modalità sopra descritta è definito di tipo “diretto”. È questo il tipo più praticato ed è quello attualmente regolamentato anche in Italia. Nel caso più semplice coinvolge due coppie, ma sono possibili anche trapianti crossover diretti che coinvolgono un numero maggiore di coppie, per trovare le migliori compatibilità possibili. Sono stati anche proposti, almeno teoricamente, trapianti crossover “indiretti”. La modalità indiretta, analogamente a quella diretta, ha origine da una coppia in cui un soggetto necessita del trapianto e l’altro soggetto, consanguineo o legato affettivamente, è disposto alla donazione, ma incompatibile. In questo caso, tuttavia, la donazione non avviene tra due coppie nelle stesse condizioni (come il caso diretto sopra descritto): l’organo del donatore viene trasferito ad un soggetto che si trova in lista d’attesa per il trapianto da cadavere, ed il paziente inizialmente associato al donatore prende il posto del ricevente nella lista d’attesa. Un caso particolare di trapianto indiretto è lo schema cosiddetto “domino”, proposto nel 2006. In questo caso all’origine vi sono: un soggetto (donatore A) disposto a donare un organo ed una coppia (donatore B e ricevente C) nella situazione sopra descritta. Se vi è compatibilità, A può donare l’organo a C, e B può accettare di donare l’organo ad un ricevente E di un’altra coppia (donatore D e ricevente E) nelle stesse condizioni. A sua volta D può donare l’organo al ricevente di un’altra coppia, innescando così una “cascata” . Il trapianto crossover diretto è praticato in vari Paesi. I modelli indiretti sono invece stati finora proposti teoricamente come simulazioni. Essi sollevano tutti i problemi tipici del trapianto crossover, ed in aggiunta ulteriori problemi di giustizia ed equità in quanto interferiscono con le priorità nelle liste d’attesa.

Il trapianto crossover in Italia Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) italiano ha prodotto un documento intitolato “Protocollo per la realizzazione del trapianto di rene da vivente in modalità incrociata”. Il documento è frutto dei lavori di una Commissione ad hoc iniziati nel 2005 e discussi in una “Consensus conference” convocata a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità, il 20 settembre 2006. Il CNT è l’autorità italiana di indirizzo e controllo nel settore dei trapianti.

Il CNT ha tra i suoi compiti la definizione di “linee guida rivolte ai centri regionali e interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale”. Il documento italiano sul trapianto incrociato rappresenta un’innovazione di grande portata. La tecnica è infatti diffusa in alcuni Paesi (di cui si dirà nel seguito), è stata da più parti sollecitata (nell’ottobre 2005 un quotidiano nazionale commentava il primo trapianto crossover eseguito in Germania con un editoriale dall’eloquente titolo: “La nostra legge non lo vieta, ma nessuno lo fa”), ma allo stesso tempo suscita profondi interrogativi, dai punti di vista sia tecnico che di etica. Il documento italiano contiene prevalentemente indicazioni su aspetti tecnici e clinici per l’esecuzione degli interventi chirurgici. Enuncia però anche una serie di requisiti di etica irrinunciabili (per esempio: consenso informato, valutazione dei rischi e dei benefici, divieto di commercializzazione), sui quali si tornerà nei paragrafi successivi di questo articolo. Il documento evidenzia come gli aspetti tecnici e gi aspetti di etica siano fortemente connessi o collegati. Il punto 2.5 del documento stabilisce: “La valutazione di fattibilità del trapianto incrociato riguarderà non solo aspetti clinici e immunologici, ma anche aspetti etici (concernenti eventuali pre-valutazioni positive o negative etiche dei donatori e dei riceventi), sociali (concernenti la reale situazione sociale relativamente alla tematica del trapianto incrociato, dei donatori e dei riceventi) e psicologici (concernenti l’atteggiamento psicologico dei riceventi e dei donatori relativamente alla modalità incrociata in quanto tale, alla capacità individuale di affrontare l’iter dell’inserimento in lista di attesa, l’attesa, la fase pre-operatoria e quella post-operatoria. Tale valutazione sarà effettuata da una parte terza prima a livello regionale, e successivamente, a livello nazionale (centrale) da una commissione identificata dal Centro Nazionale Trapianti”. Il successivo punto 2.6 prevede che la commissione nazionale sia composta da: • 4 membri del Centro Nazionale Trapianti e i direttori e/o responsabili dei Centri Interregionali di Riferimento (CIR); • 1 chirurgo trapiantatore, 1 nefrologo, 1 immunologo per area (scelti dai responsabili delle aree interregionali); • 1 esperto in trapianti, 1 medico legale, 1 psicologo/psichiatra, 1 esperto in campo etico-bioetico (individuati dal Centro Nazionale Trapianti); • 1 rappresentante del Ministero della salute; • 1 rappresentante delle Regioni; • 1 rappresentante dei pazienti; Allo stesso punto si stabilisce inoltre che “Partecipano alla riunione della commissione di parte terza nazionale anche i componenti delle parti terze regionali che sono coinvolte nella procedura” Ovviamente il trapianto crossover, in quanto caso particolare di trapianto da vivente, deve essere conforme anche alle norme più generali che regolano il trapianto da vivente. In Italia è in vigore la legge n. 458 del 26 giugno 1967 intitolata “Trapianto del rene tra persone viventi” [12], che risale ad un’epoca in cui il trapianto crossover non era stato ancora proposto. Altri riferimenti vincolanti sono le “Linee guida per il trapianto renale da donatore vivente” del CNT e le “Linee guida per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi della Conferenza Stato-Regioni”.