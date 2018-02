Prodotti per le pulizie dannosi come fumare 20 sigarette al giorno, lo studio shock

Fare le pulizie in casa o fumare almeno 20 sigarette al giorno pare provochi lo stesso danno ai polmoni. E’ questo Quanto emerso da una nuova ricerca condotta da alcuni ricercatori norvegesi dell’università di Bergen. Sotto accusa sono finiti appunto per i detersivi e detergenti chimici ma soprattutto gli spray e i detergenti liquidi. Quando la ricerca condotta dagli studiosi in questione sembra che le donne che lavorano come addette alle pulizie o utilizzano regolarmente degli spray detergenti o altri prodotti per la pulizia casa abbiano un maggiore declino della funzione polmonare rispetto a quelle donne che non puliscono così frequentemente. Il motivo sarebbe semplicemente questo ovvero che le particelle che sono contenute nei detergenti non fanno altro che irritare le vie aeree, causando dei danni critici alle vie respiratorie.

La ricerca in questione è stata condotta su un campione di circa 6000 persone le quali sarebbero state eseguite nell’arco di vent’anni. Secondo i dati ottenuti sarebbero soprattutto le donne a soffrire delle conseguenze a lungo termine di questi prodotti chimici. “Mentre gli effetti sull’asma sono, col passare del tempo, sempre più documentati, poco sappiamo di quelli a lungo termine”, ha spiegato la professoressa Cecilie Svanes, autrice dello studio e medico alla University of Bergen, in Norvegia. “Temiamo che gli spray usati per le pulizie possano causare un piccolo danno giorno dopo giorno, anno dopo anno, accelerando il declino del funzionamento dei polmoni che avviene naturalmente con l’età”.

Stando a quanto riferito Dunque sarebbero soprattutto le donne a soffrire di questi danni e nello specifico questi sono stati registrati in quantità maggiore in coloro che per lavoro svolgono comunque quotidianamente delle pulizie. Il paragone che gli studiosi hanno fatto per cercare di far capire la misura delle conseguenze sarebbe questa ovvero che è stato come se queste donne avessero fumato 20 sigarette al giorno in un arco di tempo lungo dai 10 ai 20 anni. Al contrario, gli uomini pare non abbiano riportato Gli stessi danni ma i ricercatori hanno sottolineato come il campione maschile che è stato preso in esame non sia stato lo stesso a livello numerico di quello delle donne.

Nello specifico sarebbe stato evidenziato un declino della funzione polmonare che secondo gli autori è dunque paragonabile a fumare 20 sigarette al giorno per un anno e che può essere dovuto all’ irritazione delle mucose che rivestono le vie respiratorie. A causare Queste sarebbero le sostanze chimiche che sono contenute nei prodotti che vengono utilizzati per la pulizia quotidiana e che nel tempo causano dei cambiamenti persistenti e nelle vie aeree. Va detto che nella maggior parte dei casi, i prodotti chimici non sono necessari perché per fare determinate pulizie basta ad esempio un semplice panno in microfibra, oppure dei prodotti a base semplicemente di acido citrico e percarbonato di sodio.