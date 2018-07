Promessa del volley uccisa a 13 anni da un tumore alle ossa

Una terribile vicenda che ha stravolto il mondo dello sport per l‘addio ad una ragazza di soli 13 anni promessa del Volley uccisa da un tumore alle ossa soli 13 anni. Sara purtroppo ha perso la partita contro la malattia che l’aveva colpita l’estate scorsa e che l’avrebbe annunciato la società sportiva Padovana di cui Sara Rodighiero. La giovanissima promessa del Volley, faceva parte come membro della squadra under 13 femminile di pallavolo. La ragazza era una giovane accanita e combatteva come aveva dimostrato sempre sul campo di pallavolo, lo sport che lei amava. Nei mesi di dura lotta contro la malattia, purtroppo l’aggressività del male che si è accanita sempre di più contro di lei, non le ha dato tregua, portandosela via a soli 13 anni.

Sara Rodighiero, promessa delle Volley Veneto è morta giovedì scorso perdendo la partita contro un devastante male, un tumore delle ossa che l’aveva prima costretta a sospendere la sua attività di pallavolista con la società sportiva Real Padova ASD e poi a rimanere in un letto dell’ospedale. Sembra che sia stata la società stessa a dare l’annuncio delle prematura scomparsa dell’adolescente affidando ai social network l’addio alla sua giovanissima giocatrice.

“Giovedì sera ci ha lasciati Sara Rodighiero, atleta della nostra squadra under 13 femminile di pallavolo. Purtroppo ha perso la partita contro la malattia che l’aveva colpita la scorsa estate”, ha scritto la società su Facebook, aggiungendo: “Noi la vogliamo ricordare sempre sorridente mentre praticava lo sport che tanto amava. La società e tutta la comunità del REAL in questo doloroso momento si stringono intorno alla sua famiglia”.

Ad uccidere la ragazza ricorda il Gazzettino è stato un osteosarcoma, un tumore maligno che colpisce soprattutto i ragazzini adolescenti. Infatti la forma che avrebbe colpito Sara era in forma molto aggressiva. La giovane era in cura presso la Clinica di onco-ematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Padova già da un anno ma nonostante i tentativi di poter curare quel male, i medici alla fine si sono dovuti arrendere. A soffrire sono i genitori della piccola così come anche il fratello Luca e la sorella Lucia che così hanno voluto ricordare Sara. “Dal 26 luglio adesso splende una nuova stella nel cielo, la sua vita resterà sempre dentro di noi e ci accompagnerà”, dice il fratello.