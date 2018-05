Proposta indecente (e choc), è successo tra Vip. Cose da pazzi, l’offerta è reale. Lei non è bella, è bellissima. Lui uno molto ricco. Ed ecco com’è andata a finire

Si chiama Greice Santo, ha 24 anni ed è una delle donne più belle e tenebrose che la natura abbia mai generato. Greice è una modella e un’attrice brasiliana, sempre molto impegnata e indaffarata tra shooting fotografici, sfilate e chi più ne ha più ne metta. Il suo exploit, prima come modella e poi come attrice nella serie ‘Jane the virgin’, ha conquistato tutti negli Stati Uniti. La sua bellezza: il suo corpo e le sue linee, sono da capogiro. Milioni di uomini in tutto il mondo la venerano come una dea in carne e ossa e per qualcuno, rimanere al proprio posto, è risultato addirittura impossibile.

Tra i tanti che hanno scavalcato “le ringhiere private” della vita della bella Grace, anche il miliardario canadese Daryl Katz, proprietario della squadra di hockey sul ghiaccio degli Edmonton Oilers, una franchigia NHL dell’Alberta. L’uomo, infatti, le avrebbe fatto una proposta indecente e ricchissima. Come nel film di Adrian Lyne, ecco arrivare l’offerta che lascerebbe di stucco chiunque. Ed eccolo Daryl (alias Robert Redford) che cerca di comprare l’intimità della donna (alias Diana Murphy) comprando il silenzio del marito (alias David Murphy).

Peccato che non sia un film con Demi Moore e Woody Harrelson questa volta, ma una storia vera e confermata. Ventimila dollari a notte, per trascorrere insieme sei notti al mese per un anno: il tutto per una cifra pari a circa 1 milione e 800 mila euro. Una proposta decisamente ricca , quella del 55enne Katz, che per convincere la ragazza ad accettare invia regali e somme di denaro in continuazione. C’è però un piccolo dettaglio, non trascurabile: Greice è sposata con Robert J. Cipriani, un ex giocatore d’azzardo professionista di origini italiane, radiato dai più importanti casinò del mondo a causa di una condanna per frode fiscale.

L’uomo non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo. Come riporta Variety, Cipriani ha deciso di denunciare Katz. La battaglia legale, però, non si limita alla proposta indecente e si è arricchita da poco di nuovi particolari. L’avvocato del miliardario canadese, infatti, ha deciso di controbattere accusando Cipriani: “Si è inventato tutto, lo fa per screditare il mio assistito ed estorcergli soldi come ha fatto in passato con altri ricchi imprenditori. Lo sta facendo da un anno”. Chissà come andrà a finire questa folle storia di sesso, soldi e potere. Alla prossima puntata!